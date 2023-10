Nicolás Saldías, de The Economist Group: “En dólares, vas a ganar mucho menos de lo que estás ganando ahora”

Nicolás Saldías nació en Uruguay, pero se crió en Canadá y habla el castellano con acento norteamericano. Tiene ambas nacionalidades. Doctor en ciencias políticas por la Universidad de Toronto, ahora vive en Estados Unidos porque es analista senior de Economist Intelligence Unit (EIU), la consultora de The Economist Group, que también edita la revista británica The Economist. De paso por su país natal, que está bajo su foco al igual que la Argentina y Chile, analizó el panorama preelectoral del otro lado del Río de la Plata.

–¿Qué perspectivas tiene sobre la economía argentina, sobre todo en este momento en que se disparan los dólares paralelos?

–La economía argentina obviamente está en plena crisis. La inflación ahora tocó 125% en agosto. Septiembre seguramente va a tener a una inflación mensual de al menos dos dígitos. Probablemente sea de dos dígitos en los meses que vienen. Por ahora, el gobierno de Alberto Fernández con el ministro Sergio Massa va a intentar mantener el tipo de cambio para evitar más inflación todavía, al menos hasta las elecciones. La economía actual de la Argentina está totalmente subsidiada por el Gobierno para evitar una crisis antes de la elección. ¿Qué pasa después? La elección es la gran duda. Si Massa logra ir a la segunda vuelta, la economía va a mantenerse en este nivel de incertidumbre. Si no lo logra, si es, por ejemplo, (Javier) Milei contra Patricia Bullrich, ahí Argentina probablemente va a caer una crisis aún mayor. No sé si el Gobierno tiene la voluntad para mantener el tipo de cambio como está manteniéndolo ahora. En ese sentido, la economía puede caer en un nivel de inflación mucho más alta, de 20% mensual o más, si hay una devaluación después de la primera vuelta. Entonces todo está atado a que va a pasar con la elección. Es muy difícil para pronosticar qué puede pasar en la economía argentina en este momento.

–Hay una otra posibilidad: es que Milei gane en la primera vuelta. ¿Qué sucedería en ese caso?

–Si Milei gana la primera vuelta, eso cambia todo, en el sentido de la expectativa hacia la gente. Con ese tipo de voluntad popular, tendría mucha más chance para dolarizar la economía. Va a ser mucho más difícil para la oposición no aceptar eso. Si Milei gana, probablemente el Gobierno va a devaluar el peso porque no vale la pena para él mantenerlo. Pero eso genera un problema, genera mucho más inflación. Y también otro problema: tenés casi dos meses de transición democrática entre la elección de octubre y el 10 de diciembre, y en esos dos meses este gobierno no va a tener poder político. Tenés mucho gasto electoral, como el Senado votando a favor de bajar Ganancias. Tenés un gobierno diciendo que dolarizar genera mucho inercia inflacionaria. Ahora no sé si eso genera un hiperinflación, pero no imposible que eso pase en esee escenario, especialmente si la gente cree que realmente Milei puede dolarizar la economía. Si la gente piensa eso, van a huir de peso, van a querer cualquier cosa que no es el peso, van a gastar como locos o van a tratar de tener dólares. Ese colapso de demanda del peso puede generar mucha inflación, hasta una hiperinflación. En ese escenario, si hay hiperinflación. me parece muy probable que Argentina vaya a dolarizar, porque cuando Milei entre el gobierno, él va a decir al Congreso: “Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Tenés una? No. La única solución que que tenemos ahora es dolarizar la economía”. Entonces ahí pienso que el timing es muy importante. Y los sucesos antes de que Milei logre ser presidente el 10 de diciembre son muy importantes. Va a ser un periodo muy complicado para el para el país. Por supuesto, la pobreza va a aumentar hasta no sé cuánto, puede ser 80% hasta has visto estimaciones de eso, no? Y si eso pasa también va a tener meses de mucho conflicto social en las calles, en los sindicatos o movimientos sociales. ¿Entonces puede ser un estamos tocando un poquito de caos político y social, eh? Y miedo porque hay mucha gente que no va a votar por Milei y entonces hay mucha gente que va a sentir que es un cambio radical y van a rechazar la cosa que él va a proponer. Entonces va a ser muy feo la cosa así. Si le gana en la primera vuelta porque van a ser dos meses de de desgobierno, porque nadie realmente tendrá el poder en Argentina.

–¿Y si ganan en segunda vuelta Milei, Bullrich o Massa?

–Si Milei gana en la segunda vuelta, depende por cuál es el margen que tiene contra el opositor. Si tiene un poco margen, eso va a debilitar a Milei, porque eso demuestra que tenés una sociedad muy polarizada. No tendrá apoyo político fuerte para hacer sus reformas ultraliberales. Eso le va a costar mucho. Pero si Milei gana por como 30 puntos o 20, ahí tendrás el mismo tipo de dinámica que si gana en primera vuelta, pero en mucho menos tiempo. Si Massa gana, creo que ganaría por muy poco, va a ser un gobierno débil, probablemente no va a tener mayoría en el Congreso. Ningún partido va a tener mayoría en el Congreso. El otro problema de Massa es que no tiene credibilidad ahora con el Fondo (Monetario Internacional). Eso para mí parece un problema muy importante. Argentina ha tenido muchos vaivenes con el Fondo porque no ha logrado ningún tipo de target (meta). Y ahora Massa está haciendo cualquier cosa para ganar esta elección. Está violando todas las normas del tratado con el Fondo. No. Y para mí va a ser muy difícil lograr una relación con el Fondo. Sin eso, no hay confianza en Massa. Si Massa no tiene apoyo del Fondo, es un riesgo muy importante porque en noviembre van a negociar el último año del tratado con el Fondo. Es posible que no van a tener la plata del Fondo porque el Fondo va a decir: “Bueno, hiciste totalmente lo opuesto que estamos pidiendo en estos meses”. Con Massa es un incógnita, no sé qué puede pasar, va a ser muy difícil. Y si gana Bullrich, va a ganar por poco, pero la cosa buena es que ella va a tener la confianza del Fondo y ella tiene un equipo importante y fuerte detrás. Ella tiene a (Carlos) Melconian, (Luciano) Laspina y otras personas muy importantes y reconocidas que pueden ayudar con la negociación con el Fondo, que pueden dar un poquito de confianza en los mercados también. Los mercados pueden tener mucho más confianza en ellos porque conocen quiénes son y tienen al menos ideas más ortodoxas. Milei tienen ideas radicales, me parecen ideas fundadas en un argumento moral, no tanto un argumento empírico. Tiene intentos por liberalizar la economía argentina, pero en una manera muy radical, con la noción de que el mercado es la solución de todos los problemas. No creo que alguien como Patricia Bullrich y su equipo piensen eso. El mercado es una parte de de la solución de la Argentina. Entonces si Patricia gana, creo que ahí hay una chance para tener una gobernanza un poquito más ordenada, con mejores relaciones con el Fondo, con Estados Unidos.

–¿A qué tipo de cambio cree que se dolarizaría? Milei dice que al dólar de mercado y habla del contado con liquidación, que subió a $ 822. Pero otros cálculos hablan de hasta $3.500, incluso si consigue esos US$ 30.000 millones que quiere tomar de deuda para dolarizar. ¿Pero puede conseguir ese dinero? ¿Qué impacto tendría la dolarización en el corto y largo plazo?

–Si supiera a qué dólar se dolarizará, sería millonario, pero no sé qué tipo de cambio habrá. Es imposible saber. Argentina carece de dólares. El Banco Central no tiene dólares. ¿Entonces con qué va dolarizar? Dudo mucho que vaya a pasar. Hay razones para pensar eso. No es solamente un tema económico. Yo no sé de dónde viene esto de los 30.000 millones. Nadie va a prestar esta plata a Argentina. El Fondo no va a prestar la plata, ya está agotado con Argentina, no puede dar más. Hasta el programa con el Fondo está en riesgo. El tema más importante de todos con el dolarización es político. Parece muy difícil para realizar con un Congreso sin mayoría. Si hay un hiperinflación, eso puede cambiar la cosa. Pero si eso no pasa por el Congreso, es desafiante. Milei dice: “Bueno, voy a hacer un plebiscito y voy a preguntar a la gente”. El problema es que él está asumiendo que la gente lo va a aprobar. Es un gran riesgo para su gobierno si la gente dice no, su gobierno termina ahí. Va a tener un problema de gobernanza enorme porque está poniendo todos sus huevos en una bolsa. Ese plebiscito no es vinculante. Entonces para tener el apoyo político suficiente para empujar al Congreso no se necesita solamente que el plebiscito sea aprobado por la gente sino también un margen importante. Si es 51% a 49%, no mueve la ficha. Es muy riesgoso ese tipo de política que está empujando. Otra cosa es que asumimos que el Congreso aprueba la dolarización. Ok. Pero el Presidente Corte Suprema dice que no es constitucional. No puedes tener un ley inconstitucional. Entonces si no. Ahora yo pienso que puede pasar, es mucho más razonable y Milei puede tener mucho más apoyo con la idea de Melconian, que es un sistema bimonetaria. Eso va a ser como el middle ground (terreno intermedio) entre los dos propuestas. Estaba leyendo que Milei fue a la embajada. En iProfesional, el embajador de Estados Unidos está diciendo que no apoyará la dolarización por razones complicadas. ¿Qué viene primero la dolarización o el plan de ajuste? (Emilio) Ocampo dice: “Necesitamos dolarizar primero y la inflación baja y hacemos las reformas”. La otra cara es primero necesitas hacer reformas y con la reformas y el ajuste tenés la plata para dolarizar. Pero si no es constitucional, no vale la pena para hablar más del tema. Y una cosa importante: Milei dice que no va a cambiar la Constitución.

–Él dice que no va a eliminar el peso, que va a dejar que la gente elija y que la gente va a elegir tirarse al dólar. O sea, si hay una hiperinflación, va a pasar como en Venezuela, se va a dolarizar de hecho, va a haber un bimonetarismo donde el dólar triunfe.

–Sí, puede ser. Pero también puede ser un problema para mí porque está vendiendo la dolarización. Entiendo que hay un debate porque Ocampo está hablando de competencia de monedas. Pero la gente no piensa que eso es el plan de Milei. La gente piensa: “Vamos a tener un dólar, punto”. Y eso también puede generar problemas políticos para Milei.

–Hay gente que sueña con que va a ganar muchos dólares.

–Pero no van a ganar mucho. El problema es la gente. Yo estaba mirando un video donde hablan la gente: “Bueno, yo gano tantos pesos por mes, van a dolarizar mis pesos, voy a ganar 1.000 dólares”. No, no va a ser. Vas a tener un tipo de cambio muy desfavorable. Y en dólares vas a ganar mucho menos de lo que estás ganando ahora en dólares. Ahora, con el crecimiento económico que puede venir, un rebote que puede pasar, con una inflación mucho más baja, con mucha más confianza en la economía, con inversión y todo eso, puede mejorar la cosa en poco tiempo, pero estos primeros meses van a ser muy difícil. Entonces mi escenario base no es que Argentina va a dolarizar en este momento. Pienso que es mucho más probable el plan de Melconian. Melconian dice: “Queremos una economía mucho más a la uruguaya”. Acá vas y comprás un televisor en dólares, no en pesos. Acá dice en dólares cuánto sale. Pero cuando vas y compras una Coca-Cola, es en pesos.

–¿Cómo ven al país los inversores financieros, los que pueden tomar deuda, los que le dieron crédito en su momento a (Mauricio) Macri y después quedaron frustrados en 2018? ¿Cómo lo ven los inversores de la economía real, que nunca llegaron con Macri? ¿Con o sin Milei?

–Wait and see (espera y ver). La situación es tan complicada que Argentina necesita primero poner su casa en orden. Hay que ver qué tipo de políticas tendrá, si el próximo gobierno puede gobernar. Los inversores no vienen como en 2016. Eso no va a pasar. Ahora el mundo está pendiente en qué va a pasar el próximo año en Argentina en términos de reformas, si es posible hacer las reformas y qué tipo de reformas. El próximo gobierno va a necesitar mostrar que puede gobernar. Es decir, si puede tener paz social y al mismo tiempo aprobar leyes necesarias para mejorar el business environment (clima de negocios) para las compañías extranjeras para venir a Argentina. Una cosa que pienso que va a ser un problema es esta ley populista de Ganancias. Argentina tiene un problema de confianza, la gente no confía en la política argentina, hasta los argentinos y las personas afuera de la Argentina. Este ley de Ganancias es una muy mala señal porque es muy populista, muy electoral, pero es una ley de ahora que va a afectar el próximo gobierno. No es una cosa para hacerla para estos meses, que es malísimo, pero en el futuro muy poca gente va a pagar impuesto a las ganancias. Está bien, ¿pero cómo vas a financiar eso? ¿De dónde viene la plata? Nadie sabe. Para el próximo gobierno, eliminar el déficit fiscal va a ser mucho más difícil porque va a tener mucho menos plata para hacerlo. Milei votó a favor de esto. Yo no lo entiendo. Si sos coherente, necesitás cortar al mismo tiempo gastos. Milei en ese momento entró al mundo populista. SI no quiere pagar un precio, puede decir sí estoy a favor de bajar los impuestos, pero no ahora. Al menos Juntos por el Cambio parece que tenía la madurez de decir “ahora no podemos debatir eso”. Cuando Milei votó a favor, fue un gran daño para la imagen que tiene, no solamente dentro de la Argentina, pero seguramente afuera.

AR