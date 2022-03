En el oficialismo esperan cerrar hoy el acuerdo con el FMI tras la Asamblea Legislativa

El Gobierno esperar cerrar la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta tarde, después del discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, según altas fuentes del oficialismo. "Creo que post Asamblea se anuncia", anticipan. ¿Por qué usan "creo" y no lo dan por seguro? "Porque somos un gobierno que a veces sorprende, pero está todo encaminado", responden.

Del otro lado de la discusión, fuentes de las potencias occidentales que dominan el FMI advierten que aún falta el acuerdo interno entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y el asunto que divide aguas puertas adentro y con el Fondo son las tarifas de luz y gas, que por ahora el Gobierno aumentó sólo 20% en marzo.

Sobre ese asunto ayer difundió un documento la consultora Equilibra, que dirige Martín Rapetti y fue fundada por él, Diego Bossio, Gabriel Delgado, Lorenzo Sigaut Gravina y Lorena Giorgio. Estos dos últimos economistas fueron los autores del informe que advierte de que con un alza de sólo 20% aumentarán los subsidios y no se podrá bajar el déficit fiscal como se promete en el preacuerdo con el FMI.

Como la inflación, al menos

"El ajuste tarifario es el ítem que resta cerrar con el FMI", arranca el reporte. "Sin ajuste, no se puede cumplir la meta de déficit primario del 2,5% del PBI. Aún si la economía creciera en torno al 3%, dados los mayores costos de producción y generación, las tarifas tendrían que subir al menos como la inflación promedio (52%) para no elevar el peso de los subsidios en relación con el PBI. Aunque todavía se ubican lejos del máximo 2014-15, los subsidios económicos treparon desde 1,6% del PBI en 2019 hasta 3,0% en 2021, alcanzando US$ 14.000 millones. Más de US$ 11.000 millones se destinaron al sector energético (2,3% del PBI), siendo la electricidad la que se llevó la mayor porción (1,9% del PBI)."

"Los costos de provisión de suministro eléctrico y gas treparán por encima de la inflación promedio de 2022, debido a la menor generación hidroeléctrica por sequía y la suba en dólares de insumos importados (gas, gasoil y/o fueloil), que podría agravarse con el conflicto Rusia-Ucrania", advierten Sigaut Gravina y Giorgio. "Si las tarifas de energía eléctrica aumentan sólo 20%, los subsidios treparían 84% (unos US$ 12.000 millones) y pasarían del 1,9% al 2,3% del PBI. Para que no aumenten en relación con el PIB, las tarifas deberían subir un poco más que la inflación esperada. Si las tarifas de gas aumentan sólo 20%, los subsidios a la provisión de gas pasarían de 0,4% del PBI en 2021 a 0,6% en 2022. Si, en cambio, suben con los costos, los subsidios se elevarían 65% a lo largo del año, alcanzando 0,5% del PBI."

"Las tarifas de transporte público también requieren una suba para achicar subsidios", señalan en torno a la discusión de Fernández con el gobierno porteño para transferirle el servicio. "El boleto de colectivos en AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) cubre sólo el 13% de los costos y el de trenes apenas el 5%. Mientras que el boleto en el interior del país cubre el 50%. Una suba del 20% en los boletos de colectivo y trenes implicaría un gasto en subsidios US$ 570 millones por encima de 2021, pasando desde 0,67% del PBI al 0,72% en 2022."

"La necesidad de ajustar las tarifas de agua ha recibido mucho menos atención pública, pero el desfasaje es igual de importante que en otros rubros", advierten sobre el servicio que da AySA, que dirige Malena Galmarini. "La tarifa hoy sólo cubre el 37% de los costos operativos, de mejora y mantenimiento. Sin subas en 2022, pasaría a cubrir apenas el 18%. Para cubrir el 100% de los costos operativos, la tarifa de agua debería trepar 210%. Aun así, el Estado destinaría unos US$ 563 millones para mejoras y mantenimiento (0,11 puntos del PBI)."

Para bajar los subsidios de la electricidad al 1,6% del PBI, las tarifas deberían subir 100%, según Equilibra. Para mantener las de gas en 0,4%, debería aumentarse 83%. Para reducir las del colectivo al 0,25%, hay que encarecerlo 470% en el AMBA y 50% en el interior. Para disminuir las ayudas al tren al 0,16%, hay que incrementarlo 1.375%. Para mantener las subvenciones a AySA en el 0,07%, hay que subir el servicio 57%.