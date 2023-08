En plena veda, Economía anuncia déficit cero para 2024 y beneficios para quienes importan con dólares propios

Tras las primarias de este domingo, el Gobierno avanzará con un proyecto de presupuesto para lograr equilibrio fiscal en el 2024 y prometió aliviar el freno a las importaciones que está afectando a la industria.

Vox populi, vox dólar: cómo reaccionarán los inversores a lo que decida el pueblo

Más

El ministro de Economía, Sergio Massa, quiere evitar que algunas variables se disparen tras las elecciones, y confeccionó junto a su Gabinete los lineamientos de los pasos que se seguirán en los próximos días.

Además, se prevé recibir un crédito de 500 millones de dólares del Banco Mundial y lanzar la licitación de otro gasoducto clave.

Así lo informó el Ministerio de Economía luego de que el jefe de la cartera pidiera a su equipo el detalle de los proyectos en curso.

El proyecto de Presupuesto para el año próximo incluirá la propuesta de alcanzar “déficit cero”, en línea con lo reclamado por el Fondo Monetario Internacional.

Uno de los puntos más salientes de este plan de trabajo es la idea de alcanzar el déficit cero en 2024.

La semana próxima está previsto que se convoque a los funcionarios del área para plantear un escenario que compatibilice el cálculo de recursos y el flujo de gastos públicos que garantice el financiamiento y resultados de las políticas públicas prioritarias.

Por otra parte, se propondrá al Congreso la aprobación de una Ley de Presupuesto para 2024, cuyo resultado sea déficit primario cero. Además, se hará foco en la necesidad de continuar durante el año próximo con una administración fiscal ordenada.

El eje también estará puesto en el cuidado de los dólares, y aquí tiene un gran peso el uso de divisas para importar. La idea de Massa es ampliar los beneficios tributarios para aquellos importadores que cancelen sus compras en el exterior con dólares blanqueados a través del Régimen de Incentivo a la Inversión y a la Producción.

En este caso se suspenderán las percepciones del IVA (20%) y Ganancias (6%) que recaen sobre las importaciones. También eximirá, a quienes hagan operaciones con sus propias divisas a través de este régimen, del pago del 7,5% de Impuesto PAIS sobre los bienes.

El blanqueo tenía, como única obligación, el pago de una alícuota especial sobre el total declarado, que se elevaba en función del momento de adhesión. Hasta el 1 de marzo fue de 5%, pasó a 10% para los que entraron hasta mayo, y llega a 20% para quienes accedan antes del 24 de noviembre próximo.

En materia de financiamiento, la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, que comanda Marco Lavagna, le informó a Massa que están listos para firmar contratos de nuevos créditos por algo más de US$ 500 millones.

Dentro de este paquete aparecen US$ 400 millones que llegarán desde el Banco Mundial, además de dos desembolsos del BID. Uno de US$ 75 millones como parte del Programa de Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande, y otro de u$s 35 millones para el Programa de Apoyo a las Exportaciones de la Economía del Conocimiento.

Por otro lado, también hay contratos pendientes a la firma.

Uno tiene que ver con el Programa de Conectividad Urbana, por u$s 75 millones, y el otro es el Programa Caminos Rurales Productivos, por otros u$s 100 millones.

Entre los que ya tienen todos los pasos burocráticos cumplidos y aquellos que se encuentran en trámite, Economía tiene previsto recibir fondos de organismos internacionales por un total de u$s 1485 millones.

Otras medidas y objetivos

Se prevé, además, que las importadores que usen sus dólares no pagarán ni Impuesto País, ni IVA, ni tasa estadística.

Se impulsará un programa de financiamiento de 50 por ciento de fertilizantes para productores.

Y se anunciará un programa de apoyo de 70 millones de dólares para los sectores de maíz y trigo.

También se prevé iniciar el Programa Exportador litio en el tercer cuatrimestre y que ya haya una primera exportación de Jujuy.

Entre las medidas, se hará el llamado a licitación gasoducto Reversal del Norte para exportar gas y dejar de importar desde Bolivia.

Para ese fin, se contará con financiamiento de obra de CAF- Banco de Desarrollo, y financiamiento para la compra de caños por parte del BNDES.

Se firmarán además contratos con el BID y el Banco Mundial por créditos por 500 millones de dólares.

Se lanzará también el monotributo para las actividades de tecnología.

Además, habrá una extensión de los acuerdos del Programa “Precios Justos”.

CRM con información de la agencia NA