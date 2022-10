Sergio Massa en el Coloquio IDEA: “Los sectores económicos de la Argentina tienen que ceder beneficios”

“Creo que la política tiene que ceder y dar ejemplo de autoridad, pero también los sectores económicos de la Argentina tienen que ceder algunos beneficios que vienen de hace muchos años y la sociedad ni siquiera conoce”, dijo el ministro de Economía, Sergio Massa en el último día del 58° Coloquio IDEA. Participó de manera virtual, con una entrevista grabada, dado que se encuentra de viaje en Washington con motivo de las asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El ministro se sirvió del lema de esta edición del coloquio, que es “Ceder para crecer”, para llamarle la atención a los empresarios sobre sus propios privilegios. “Ojalá que en esto de ceder aprendamos todos que no solo hay que pedirle al otro que ceda, sino que hay que empezar por uno mismo”, dijo. Aún así, en la gran sala del hotel Sheraton de Mar del Plata, hubo aplausos para el ministro una vez que terminó la transmisión de la entrevista, que realizaron el periodista Ezequiel Burgo y el empresario y tesorero de IDEA Santiago Mignone.

Sentado de piernas cruzadas en el Palacio de Hacienda, el ministro recordó que, junto con el presupuesto se presentó una “separata” para revisar una serie de beneficios impositivos de los que gozan algunos sectores de la economía --del régimen tributario de promoción para la industria de Tierra del Fuego a la exención de Ganancias para los miembros del Poder Judicial-- y que representan el 4,7% del PBI.

“Es casi el 5% del PBI, está en el presupuesto todos los años y estaría bueno que lo discutamos”, señaló. Aseguró que la población general desconoce la mayoría de esos regímenes especiales y que muchos se mantienen aún cuando ya está disuelta su misión inicial. Como ejemplo, contó que los supermercadistas “todavía cobran incentivos de un beneficio de la leche de la época de Macri que ya no existe más y no se ve en las góndolas” y que representa “muchos millones de pesos”.

El presupuesto que se discute por estos días incluye una meta de déficit fiscal de 1,9% para 2022, pero podría ser mayor si se eliminaran alguno de los conceptos mencionados, según el ministro. “Mandamos la separata y les dijimos [a los legisladores] ‘miren que acá tienen casi 5 puntos del producto y, si bajan algo, no lo imputamos a más gasto sino a menor déficit porque queremos dar la señal de que buscamos el principio de austeridad”.

Massa reivindicó los momentos de la historia argentina en los que “el superávit fiscal y comercial de la mano traccionaron crecimiento con estabilidad macroeconómica, mejora distributiva y permitieron previsibilidad”. Evitó mencionar que, en la historia más reciente, esas condiciones se dieron bajo gobiernos kirchneristas. “No importan los istmos”, redondeó.

El discurso de Massa estuvo a tono con las demandas de los economistas que lo antecedieron en el programa del Coloquio, que coincidieron en que “no hay más cajas disponibles” para financiar los niveles actuales de gasto. Participaron Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go Consultores; Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba; Hernán Lacunza, director de Empiria Consultores y Martín Redrado, director de Fundación Capital.

“La sociedad transpira una crisis de confianza”, abrió Redrado, quien aseguró que no se supera solo con una regla fiscal sino con una “integralidad de medidas del tipo fiscal, monetario, impositivo para generar incentivos a la inversión”. También habló de una “reingeniería” del sector público. “No podemos tener 22 ministerios. Si les pregunto a ustedes el nombre de cinco ministros posiblemente no los podamos decir. La Argentina necesita no más de ocho ministerios”, dijo.

Redrado coincidió con Hernán Lacunza en las bases de su optimismo hacia el futuro. “Ya no hay manera de financiar este gasto. Se acabó la plata; llegó la hora de la verdad”, dijo Redrado. “No hay más, ¿qué vamos a hacer? Por eso soy optimista, por la escasez”, dijo Lacunza. El exministro de Economía de Mauricio Macri aseguró que, en este marco, “un nuevo gobierno tiene más chances de resetear, de hacer un cambio de régimen. No se puede seguir con más de lo mismo; ya es vox populi, hay una demanda de cambio”, señaló. En el Coloquio IDEA se miden los aplausos y ellos recibieron el más intenso.

“Yo no soy tan optimista”, desentonó Dal Poggetto, “tengo miedo de lo que puede venir”. “Los choques frontales ordenan. Me pregunto quién va a llevar adelante los liderazgos si hay un choque de trenes. Pensar que se van a ordenas las cuentas porque va a haber un choque de trenes, no la veo, busquemos los consensos antes”.

DT