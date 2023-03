Suben los bonos, bajan el riesgo país y el dólar blue, pero se elevan los tipos de cambio financieros

El día en que Joe Biden recibió a Alberto Fernández los títulos públicos argentinos subieron con fuerza, lo que hice bajar el índice de riesgo país, que mide el peligro de invertir en estos bonos. Ayer también bajó el dólar blue, pero se elevaron los tipos de cambios financieros, el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y el CCL (contado con liquidación), que operan con la triangulación de papeles de la deuda.

Massa busca en Washington dólares para contrarrestar la sequía, pero el FMI se muestra reacio a soltar fondos frescos

Los bonos Globales se apreciaron: el GD29, un 7,3%; el GD35, el 6,6%; el GD46, el 6,5% y e GD30, el 6,4%. Esto provocó la caída del riesgo país del 6,1%, a 2.365 puntos básicos, un nivel aún muy elevado. ¿Por qué este minirally de títulos? Hay explicaciones contrapuestas.

Mauro Mazza, operador de Bull Market Brokers, sostiene que “el mercado está dándose cuenta que los bonos que vendería el Ministerio de Economía proveniente principalmente del FGS (Fondo de Garantía y Sustentabilidad, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses) no son los usados para hacer MEP y CCL”, es decir el Global o GD y el Bonar o AL. Cuando la semana pasada se anunció que los organismos públicos, incluida la Anses, liquidarían sus GD y AL para bajar los dólares financieros, estos tipos de cambio efectivamente descendieron y se depreciaron esos bonos. Ahora sucede exactamente lo contrario sobre la base de diversas especulaciones no confirmadas, tal como suele actuar el mercado. “Sospechamos que los compradores de los bonos que venderá el Gobierno sean los bancos. Por lo tanto, la venta por mercado no sería masiva sino por medio de subastas programadas donde los bancos, que mandarían parte de su patrimonio a esos instrumentos a cambio del desarme de Leliq (Letras de Liquidez, del Banco Central). Este sería el escenario de que hagan el canje. Pero con cuatro cautelares en la Justicia, una UBA (Universidad de Buenos Aires) que no va a decir que sí ni que no a auditarlo, como quiere Economía, creemos que es probable que el canje fracase y por eso están acomodándose los precios”, completa Mazza.

Otros analistas tejen otras hipótesis. “No hay noticias, hay rumores de que en una de esas (Sergio) Massa saca otro conejo de la galera en DC”, cuenta Javier Timerman, socio director de Adcap Asset Management. Se refiere a las gestiones del ministro de Economía en Washington DC ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio Biden para conseguir dólares que contrarresten el impacto de la sequía.

“No hay un driver claro en las noticias”; acuerda Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI). “Estamos en niveles bajísimos (en las cotizaciones de los bonos) y con el despeje de incertidumbres políticas cualquier apuesta por la Argentina es una chispa en el bosque seco”, concluye Abdala. La decisión de Mauricio Macri de desistir de una nueva carrera presidencial alimenta las expectativas de que Juntos por el Cambio gane las elecciones presidenciales, ya sea con Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. A su vez, un eventual apoyo concreto del presidente de Estados Unidos a la Argentina puede evitar que este país caiga en recesión por la sequía de granos y dólares y mantenga las expectativas políticas nunca explicitadas de Massa.

El dólar blue o ilegal interrumpió ayer su ascenso al récord de $ 397 y bajó a 393, un 1%. En cambio, al subir la cotización de los bonos, automáticamente se elevaron también los dólares financieros: el MEP, que sirve para hacerse de divisas en forma legal en el mercado local, se incrementó a $ 386, el 0,6%; y el CCL, de operatoria similar al MEP pero para girar el dinero al exterior, aumentó a $ 395, el 1,3%.

