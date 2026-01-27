Banco Macro compra el 50% de Personal Pay por US$ 75 millones

Telecom Argentina y Banco Macro anunciaron un acuerdo estratégico por el cual el banco adquiere el 50% de Personal Pay, la billetera virtual desarrollada por Personal, por US$ 75 millones. La operación apunta a consolidar el crecimiento de la plataforma y a reforzar su posicionamiento en un mercado fintech cada vez más competitivo, mediante la ampliación de la oferta de productos y servicios financieros y el acceso a una base de clientes más amplia con respaldo bancario.

Según informaron las compañías, el acuerdo se inscribe en la tendencia global a la convergencia entre bancos tradicionales y fintech para la creación de ecosistemas digitales integrados. En este esquema, Personal Pay podrá incorporar servicios financieros más sofisticados -entre ellos, una mayor oferta de crédito- apalancándose en la infraestructura y la experiencia de Banco Macro. A su vez, la Macro buscará ampliar su alcance hacia nuevos segmentos a través de la billetera digital de origen telco, la de mayor escala en el país.

“Con esta nueva adquisición Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa”, afirmó Jorge Brito, presidente de Banco Macro, quien destacó además “la vocación de crecimiento del banco y su férreo compromiso con el país”, así como la relevancia de avanzar junto a Telecom Argentina como socio estratégico.

Desde Telecom, el CEO de Personal, Roberto Nobile, señaló que “esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal”, y remarcó que el acuerdo se apoya en el desarrollo de soluciones digitales con impacto concreto en la vida cotidiana de los usuarios. “Este sólido paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país y marca un nuevo horizonte para el fortalecimiento de la posición regional de la compañía”, agregó.

En la misma línea, Juan Parma, CEO de Banco Macro, explicó que la alianza responde al objetivo de expandir el ecosistema del banco a través de nuevos modelos de negocio. “Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es sin dudas la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder”, afirmó, y anticipó la creación de propuestas de valor diferenciales para la amplia base de clientes de Personal.

Por su parte, Martín Heine, CEO de Personal Pay, definió la operación como “un nuevo hito” para la billetera digital. “Tomar lo mejor del mundo banca y fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay nos permite volvernos más competitivos y relevantes”, sostuvo, al tiempo que subrayó el objetivo de acompañar la evolución de las finanzas digitales en el país y la región.

Una mirada en común

La transacción responde a una visión compartida entre dos actores centrales de los servicios digitales y financieros en la Argentina, con foco en mejorar la experiencia del cliente, profundizar la personalización y simplificar el acceso a herramientas financieras, tal como explicaron sus protagonistas. El objetivo de fondo es ganar relevancia y principalidad dentro del ecosistema de pagos y finanzas digitales.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte dinamismo del mercado de billeteras virtuales. Mercado Libre avanza en su proceso para convertirse en banco digital, una transición que inició hace varios meses mediados, mientras que Ualá ya opera bajo esa figura desde hace unos años. En ese escenario, las alianzas entre bancos y fintech aparecen como una estrategia cierta para escalar servicios, diversificar ingresos y competir en un sector que continúa creciendo a gran velocidad.