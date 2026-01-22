Mastellone Hnos. vuelve a la Costa Atlántica con su campaña “El Desayuno no se Toma Vacaciones”

Por cuarto año consecutivo, Mastellone Hnos. lleva adelante su campaña institucional “El Desayuno no se toma Vacaciones”, una iniciativa que busca concientizar sobre la importancia de sostener este hábito clave durante el receso de verano.

En este marco, del 15 al 18 de enero, entre las 11 y las 18 h, la compañía estará presente en el parador La Celina de Pinamar, recibiendo a las familias con una agenda diaria de múltiples activaciones enfocadas en la alimentación saludable, la nutrición y la sustentabilidad.

Los visitantes podrán acceder a contenidos claros sobre la importancia de no saltear la primera comida del día, cómo se compone un desayuno saludable, el aporte nutricional de los lácteos y qué hacer con los envases luego de su consumo, incorporando de manera transversal mensajes vinculados al cuidado del medio ambiente, un eje clave para la compañía.

El espacio contará con un sector de arte y diversas activaciones de sustentabilidad y bienestar, entre ellas: “Reciclá y Ganá”; “Mi personaje reciclado”; “Eco Lab”, “Reciclarte Musical”, “Desayuno Serenísimo”, “Mini chef saludable”, Yoga y Stretching en familia. Además, en todas las propuestas el público podrá disfrutar de degustaciones de productos de la compañía y participar de sorteos.

En el marco de la campaña desde la compañía sostienen que: