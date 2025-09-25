Emma Watson habló por primera vez públicamente sobre sus disputas con J.K. Rowling acerca de las personas trans

Emma Watson, actriz célebre por su personaje de Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter, habló por primera vez públicamente sobre la agria polémica que mantiene con la autora de las novelas que dieron lugar de los filmes, J.K. Rowling. Lo hizo en una entrevista con el podcaster Jay Shetty, en su programa a principios de semana.

Watson, que quiso mostrarse conciliadora, aseguró que aún valora su relación anterior con Rowling, a pesar de su reciente desacuerdo respecto de los derechos de las personas transgénero. En un tuit de 2020, la actriz cuestionó las ideas de género de la autora, conocida por su rechazo a las personas trans, respondiendo al ensayo de Rowling sobre la necesidad de espacios diferenciados debido a la amenaza de violencia contra las mujeres. “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que se las cuestione constantemente ni se les diga que no son quienes dicen ser”, escribió entonces Watson.

La reacción de Rowling fue entonces la de afirmar que “nunca perdonaría” ni a Watson ni a sus coprotagonistas en Harry Potter Daniel Radcliffe y Rupert Grint, por haber “colaborado con un movimiento que busca erosionar los derechos de las mujeres, conquistados con tanto esfuerzo”.

“Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y albergar el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda apreciar ni valore a Jo”, dijo Watson. “Nunca creeré que una cosa niegue a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona”, agregó refiriéndose a Rowling.

Incidiendo en su tono conciliador, insistió durante la entrevista: “Creo que mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”. Watson prosiguió diciendo que lamentaba tras su desacuerdo no haber podido debatir cara a cara con Rowling la cuestión y agregó: “Creo que lo que más me molesta es que nunca se haya podido conversar”.