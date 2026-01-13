Las predicciones de ‘Los Simpson’ para 2026 vuelven a generar debate: ¿Qué eventos “adivinó” la serie?

Con el inicio del nuevo año, son muchos los que intentan averiguar qué nos deparará el 2026. En este contexto, los fans más fieles de Los Simpson llevan semanas compartiendo en redes sociales los eventos que la serie de animación pudo haber adivinado a lo largo de sus ya 37 temporadas en emisión. No es algo nuevo. Desde hace años, algunos seguidores de la ficción creada por Matt Groening defienden que estos dibujos animados han anticipado algunos acontecimientos históricos.

La presidencia de Donald Trump es uno de los eventos que siempre se utilizan para hablar de estas supuestas predicciones. Los que creen en esta teoría disparatada señalan que la serie de personajes amarillos predijo que el político llegaría a ser presidente de Estados Unidos en el episodio Bart to the Future, emitido en el año 2000 (más de quince años antes de que Trump llegara realmente a la Casa Blanca).

Además de eventos políticos, Los Simpson también podrían haber adivinado algunos acontecimientos culturales. Por ejemplo, en el capítulo Lisa Goes Gaga, emitido en 2012, pudimos ver a Lady Gaga volando hacia un estadio colgada por unos cables. La estrella del pop utilizó este mismo truco unos años después, durante su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl.

En 1998, otra escena predijo un evento significativo en la industria del entretenimiento: la compra de Fox por parte de Disney. En el episodio When You Dish Upon a Star, se puede ver la fachada de 20th Century Fox con un letrero que anunciaba que la compañía era una división de Walt Disney. Lo que pudo ser concebido como una broma por parte de los guionistas de la serie, acabó adivinando lo que ocurriría casi 20 años después.

El auge de la IA y el turismo espacial

Algunos se atreven a creer que la serie también predijo la pandemia del coronavirus, el apagón que vivió España el año pasado, el descubrimiento del bosón de Higgs e incluso el atentado del 11-S. Para llegar a estas conclusiones, los fans de esta teoría analizan pequeños detalles que se pueden ver a lo largo de los 800 capítulos que Los Simpson ha emitido en sus más de 35 años en antena.

Este análisis continúa en el inicio de 2026, y algunos ya empiezan a ver coincidencias. ¿La IA acabará con los trabajadores? La pregunta que muchos tratan de responder ahora ya la planteó la serie de Groening hace años. En Ellos, Robots, episodio 503 de la temporada 23, el Sr. Burns decide sustituir a los empleados de la Central Nuclear de Springfield por robots con el objetivo de reducir gastos. La trama del capítulo termina con una rebelión de las máquinas, lo que genera caos en Springfield.

Para los fanáticos, la serie anticipó uno de los grandes dilemas del trabajo contemporáneo. Lo mismo ocurre con el auge del turismo espacial. Los seguidores creen que el episodio Deep Space Homer, emitido en 1994, pudo haber predicho los viajes turísticos al espacio. En este episodio de la temporada 5, Homero es elegido por la NASA para ir al espacio con el objetivo de aumentar el interés por este tipo de viajes.