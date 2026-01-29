Rosalía apareció por sorpresa en un concierto por Palestina en Barcelona: “Es un honor estar en este escenario”

Rosalía apareció por sorpresa en el escenario del Palau Sant Jordi en Barcelona para cantar La perla en el concierto benéfico de la organización ActxPalestine, una plataforma que aglutina a las principales entidades palestinas de derechos humanos.

“Hoy, especialmente, es un honor estar en este escenario”, aseguró la artista catalana durante su actuación. La presencia de Rosalía supone la guinda a un acto reivindicativo que ya contaba con un largo elenco de reconocidos artistas. Desde Amaia a Morad y de Fermín Muguruza a Oques Grasses, más de veinte artistas, entre ellos también invitados palestinos, actuaron para exigir el fin definitivo de la violencia en Gaza.

El concierto corrió a cargo de la organización ActxPalestine, una plataforma que aglutina a las principales entidades palestinas de derechos humanos, y que también impulsó el partido de fútbol Catalunya-Palestina en el Estadio Lluís Companys de la capital catalana. Su objetivo es continuar la acción iniciada por la Global Summud Flotilla, que zarpó de Barcelona hacia Gaza y fue interceptada por Israel.

El cartel del concierto nada tenía que envidiar al de los grandes festivales. Sin contar con Rosalía, la lista ya incluía a Amaia, Morad, Fermín Muguruza, Oques Grasses, Ana Tijoux, Lluís Llach, Bad Gyal, Clara Peya, La Zowi, Guillem Gisbert, Mushka... Entre las voces palestinas, están Zeyne o Lina Makoul. Todos los beneficios del concierto se destinarán a apoyar los proyectos culturales del Palestinian Performing Arts Network, que financia y promueve actividades en diferentes zonas del territorio palestino.

“Se trata de un cartel intergeneracional, donde gente de las más divesas edades podrá reconocerse en los músicos que actúan”, señalaba Abel González, uno de los responsables de dirección artística de Primavera Sound y que ejercía labores de contratación para este concierto.

El verano pasado Rosalía se vio envuelta en una polémica, cuando el diseñador Miguel Adrover rechazó vestirla por no haberse posicionado públicamente en defensa de Palestina. La música respondió desde sus redes sociales asegurando: “El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina”.