Rosalía lanzó mensajes y su nueva música empieza a sonar en TikTok

El nuevo álbum de Rosalía es uno de los discos más esperados del año, pese a que todavía se desconocen muchos datos sobre este nuevo trabajo discográfico de la cantante. Eso sí, la artista catalana lleva tiempo dando pistas que podrían augurar que su llegada será inminente. Entre ellas, un tuit con el posible título, LUX=LOVE, y la publicación de la partitura de una canción que sus fans no dudaron en lanzarse a empezar a interpretar.

Al tema puede accederse a través de la cuenta de Substack de la intérprete, cuyo enlace directo compartió a través de una story en Instagram. La partitura está hecha a mano, acompañada del título Berghain, nombre que hace referencia a una famosa discoteca de música electrónica situada en Berlín.

Los seguidores Rosalía no tardaron en subir a redes sus propias versiones del tema, interpretado con diferentes instrumentos, comenzando a dar vida a la nueva música de la cantante.

@gonchmusic Me topé con esta partitura de Rosalía en Substack y tuve que probar cómo sonaba en guitarra 🎸🔥 ♬ sonido original - G O N C H

En cuanto al título, la cantante publicó en X un mensaje con las palabras LUX=LOVE, a la que prosiguieron varios reposteos de tuits antiguos de la catalana con referencias a la religiosidad y a la luz. Tras compartirlos, sin embargo, suspendió su cuenta en X. Lo que sí mantuvo es la nueva foto de perfil en Instagram, ahora copada por lo que parece el destello de una estrella.

Rosalía toma la Gran Vía de Madrid

Rosalía llegó también hasta la Gran Vía de Madrid. Las pantallas exteriores de los céntricos Cines Callao llevan todo este miércoles proyectando durante varios segundos dos imágenes que podrían ser la portada del álbum.

En una de ellas se distinguen directamente los ojos de la cantante, acompañada de los pentagramas de la comentada partitura.