Susana anticipó su voto en octubre, “Patricia para todo el mundo”, y Moria pidió apoyar a Sergio Massa

Dos de las tres principales divas del país, Susana Giménez y Moria Casán, ya anunciaron a quiénes votarán en las elecciones presidenciales: Susana votará a Patricia Bullrich y Moria Casán, a Sergio Massa. La otra diva argentina, Mirtha Legrand, no dijo a quién votará aunque recibirá a la candidata de Juntos por el Cambio y, posteriormente, al postulante de Unión por la Patria en sus dos próximos programas, después de haber recibido a Javier Milei, de La Libertad Avanza, el fin de semana pasado.

Susana Giménez reafirmó su inclinación política por Juntos por el Cambio y anticipó que votará por Patricia Bullrich en las próximas elecciones generales: “Patricia para todo el mundo”, dijo en una entrevista que le concedió desde Uruguay al periodista Ángel de Brito. La diva de los teléfonos se encuentra en Uruguay, donde reside, ensayando su papel en la obra teatral “Piel de Judas”, que será su despedida del teatro, según reveló en una entrevista.

Si bien aún falta para el estreno de lo que sería su última vez arriba de los escenarios, el deseo de la diva es pasar estos meses en su casa de Punta del Este. Sin embargo, viajará a la Argentina especialmente para emitir su voto en los comicios del 22 de octubre y que lo hará por la candidata de Juntos por el Cambio.

“Pero por supuesto. Patricia para todo el mundo”, respondió “Su” a la consulta de De Brito. Luego, ofreció otra entrevista a Socios del Espectáculo y habló sobre sus deseos de volver al país: “Vuelvo a la Argentina si se van los K. Es mi país, me encantaría. Es mi país y lo amo pero no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano”.

Moria Casán pidió votar a Sergio Massa

“La One” también volvió a dejar en claro sus preferencias políticas. En un video que se viralizó en las redes sociales, la actriz de “Brujas” llamó a la ciudadanía a votar a Sergio Massa y explicó los motivos de su apoyo al también ministro de Economía.

Moria Casán pidió el apoyo para Massa y aseguró "¡vamos que ganamos!" pic.twitter.com/bGjF2q7vLu — Agencia Télam (@AgenciaTelam) 8 de octubre de 2023

“Los invito a que banquemos a Sergio Massa, que se lo merece por su resiliencia, por su capacidad en el debate y hasta el momento de elección. Vamos que ganamos”, pidió la actriz antes de despedirse del grupo con un beso a la cámara. De todos modos, la vedette no se manifestó en sus cuentas oficiales sobre este video.

No es la primera vez que la diva llama a votar por el oficialismo. La también jurado del “Bailando 2023” hace dos años y medio que está en pareja con Fernando “Pato” Galmarini, histórico dirigente justicialista y padre de Malena Galmarini, la esposa de Massa.

Tras su cena con Milei, Mirtha Legrand recibe a Bullrich y, después, a Massa

Este fin de semana y tras recibir a Javier Milei en su mesa, el fin de semana pasado, la diva de los almuerzos contará con los otros dos principales candidatos a la Presidencia de la Nación en dos programas separados.

Patricia Bullrich participará de “La noche de Mirtha”, su programa del sábado, y Sergio Massa, de “Almorzando con Mirtha Legrand”, que tendrá una edición especial el domingo por la noche.

La Noche de Mirtha: EDICIÓN ESPECIAL



Este fin de semana te esperamos, no sólo el sábado 14 ¡sino también el domingo 15! con invitados de lujo 💫

¡No te lo pierdas! Este domingo 20:30 por @eltreceoficial 💥#LaNocheDeML #55AñosMirtha #Mesaza pic.twitter.com/LbAyWiGf5x — La Mesaza (@lamesazaarg) 11 de octubre de 2023

Si bien “La Chiqui” arregló estar sólo los sábados por la noche en la pantalla de eltrece, hará una excepción este fin de semana. Se debe a que con la veda electoral en el horizonte, a la conductora no le dan los tiempos para contar con los otros dos principales candidatos una semana cada uno.

Milei fue al programa con su pareja, Fátima Florez. Bullrich, según se informó, estará acompañada por Carlos Melconian, su elegido para el Palacio de Hacienda en el caso de llegar a la Presidencia. La mesa se completará con Viviana Canosa y Jonatan Viale, periodistas de LN+.

Por su parte, Massa estará junto con su esposa, Malena Galmarini, presidenta del directorio de AySA, y Moria Casán.

LC con información de agencias

JJD