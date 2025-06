La tapa del nuevo disco de Sabrina Carpenter, agarrada del pelo a los pies de un hombre, desata la polémica

La nueva tapa del disco de Sabrina Carpenter avivó una de las mayores polémicas en la cultura pop de este 2025. La artista, que anunció el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, lo hizo en acompañamiento del título y la tapa de este proyecto. Bajo el nombre de Man's Best Friend (eE mejor amigo del hombre), la cantante estadounidense aparece de rodillas, con tacos negros y siendo agarrada del pelo por un hombre en la carátula del disco. Además, en la fotografía de acompañamiento al anuncio, aparece un perro con un collar que toma el título del álbum.

Desde ese momento, la controversia estaba servida en redes sociales. “Tirar del pelo fue una de las primeras formas de misoginia violenta que yo y muchas otras mujeres enfrentamos cuando éramos niñas”, expone una mujer en relación a la portada, que la tilda de “profundamente irresponsable”. Entre los comentarios más virales en internet, el de un usuario que alega que “necesitamos el feminismo de 2018 en estos momentos más que nunca” sin querer “profundizar en ello”. Asimismo, hay quien ve preocupante que “una persona con tanta influencia saque algo así en tiempos de avance de los sectores más conservadores”.

Entre las reflexiones que deja la polémica, según señala alguien en redes sociales, es que “ahora todo necesita ser explicado de forma literal porque nadie quiere pensar y usar la lógica”, ya que Sabrina Carpenter está apuntando a la ironía con esta carátula. Sin embargo, hay quien considera que “si el mensaje no se entiende fuera del fándom, en realidad no hace mucho por desarticular esas estructuras patriarcales, al contrario, y menos en el contexto actual”. “¿Una mujer usando con libertad sátiras, juegos y su sexualidad en su arte es un retroceso para el feminismo? Deberían de revisar su definición de feminismo”, se pregunta otro usuario.

La carta de presentación de Man's Best Friend fue lanzada hace apenas unos días y será la pista de apertura del disco, titulada Manchild (Inmaduro). En esta canción, Sabrina Carpenter ironiza sobre el comportamiento de los hombres durante una relación: “¿Por qué sos tan sexy si sos tan tonto? / ¿Y cómo sobreviviste en la Tierra tanto tiempo?”. “¿Por qué siempre venís corriendo hacia mí? / Maldita sea / ¿No podés dejar en paz a una mujer inocente?”, canta en el estribillo.

El tema fue publicado junto a un videoclip en el que la artista lleva el mensaje más allá. La estadounidense, que metaforiza cada una de sus relaciones con la corta duración de un trayecto en coche, destruye a cada uno de los hombres con los que no termina encajando. Usando el mito de Circe, la cantante convierte en animales a cada uno de estos hombres, transformándolos en cerdos, gallinas o caballos. La artista hasta se anima con una metralleta o explosivos a lo largo del video.

La publicación del disco, programada para el próximo 29 de agosto, llegará justo un año después de que la artista lanzara al mercado su aclamado Short n' Sweet, que le valió sus dos primeros premios Grammy en la pasada ceremonia. En este promete seguir siendo tan satírica, sexual y divertida como en su trabajo anterior, que la llevó a imitar una postura sexual diferente durante la interpretación de su tema Juno en cada uno de los conciertos de la gira.

Pregunta para la cultura

Esta no es la primera vez que una artista se tiene que enfrentar al debate en torno a la romantización del abuso en la industria musical. Lana Del Rey lleva toda su trayectoria combatiendo este tipo de críticas, en parte por canciones como Ultraviolence (2014) de su tercer álbum, en la que canta lo siguiente en referencia al tema He Hit Me (Felt Like a Kiss): “Jim me dijo eso / Me pegó y se sintió como un beso / Jim me rescató / Me recordó a cuando éramos niños”.

La artista, que siempre se caracterizó por presentar una narrativa en la que el abuso sexual, la promiscuidad y la sutileza femenina son compatibles con la autoconciencia y el deseo de amar y ser amado, publicó una carta titulada Pregunta para la cultura en 2020: “Ahora que Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj y Beyoncé tuvieron éxitos número uno con canciones sobre ser sexy, no llevar ropa, coger, ser infieles, etc., ¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien con mi cuerpo, sobre sentirme hermosa por estar enamorada aunque la relación no sea perfecta, sobre bailar por dinero, o sobre lo que quiera, sin que me crucifiquen o digan que estoy glorificando el abuso?”.

En esta ocasión, Sabrina Carpenter está experimentando de primera mano el mismo debate. “Se ponen a criticar esta portada pero cuando se trata de las letras horrendas que cantan los hombres en el reguetón denigrando a las mujeres no dicen absolutamente nada”, recalca una persona en redes sociales. Aun así, habrá opiniones de todo tipo: “El mensaje que Sabrina intenta transmitir es que los hombres tratan a las mujeres como sus mascotas, pero la portada no necesariamente ayuda a ese argumento debido al hecho de que el público en general es tonto e incapaz de comprender la sátira”.