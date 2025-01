La defensa de Errejón afirma que siguió hablando con Mouliaá tras los hechos y que ella ha borrado las conversaciones

Nuevos escritos en la causa abierta contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá. Fuentes de la defensa del exportavoz parlamentario de Sumar afirman haber presentado un acta notarial y un peritaje informático que acreditaría las conversaciones que mantuvo con la actriz a través de Instagram incluso después de los hechos denunciados y que ella borró. Por su parte, el abogado de Mouliaá pidió al juez que reclame a Sumar la investigación interna abierta al exdiputado y que declaren los dirigentes que la llevaron a cabo, según el escrito al que tuvo acceso elDiario.es.

Mouliaá y Errejón comparecieron por primera vez en sede judicial el 16 de enero después de que el pasado octubre la presentadora denunciara al exdiputado por diversos tocamientos ocurridos supuestamente en una fiesta en 2021. Una semana después, los abogados de ambos aportaron documentación y reclamaron al juez que lleve a cabo diversas diligencias para tratar de apuntalar sus versiones. Ella defiende haber sufrido tocamientos y besos no consentidos por parte de Errejón en tres ocasiones en la misma noche, mientras que él sostiene que fue consentido.

Para sustentar su relato, la defensa del exdiputado presento ante el juez diversa documentación. Entre esta, se encuentra la citada acta notarial y un peritaje informático en el que se explica que las conversaciones entre ambos comienzan en agosto de 2019 y siguen hasta abril de 2023, cuando la actriz le pidió a Errejón el nombre de un abogado en relación con un procedimiento judicial que tenía contra su exmarido. En su declaración ante el juez, Mouliaá afirmó que aquella fue una denuncia por malos tratos y relaciones sexuales no consentidas y que fue archivada por “falta de coherencia” en su relato.

Fuentes de la defensa de Errejón aseguran que el peritaje informático muestra que Mouliaá borró todos los mensajes que le envió a Errejón con posterioridad a la noche de los hechos denunciados. Por ese motivo, solo se conservan aquellos en los que responde su cliente. Añade, asimismo, que el mensaje que aludía al concierto lo habría eliminado después de interponer su denuncia.

Por otro lado, la defensa solicitó al juez Carretero que cite a declarar como testigos a la pareja de amigos de Mouliaá que organizaron la fiesta en el piso donde supuestamente ocurrieron parte de los hechos denunciados. También a una persona llamada “Fernando” al que ella mencionó en su declaración y en un programa de televisión. Asimismo, reclama que se libre oficio al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid para que remita copia del procedimiento por malos tratos y agresión sexual contra el exmarido de Mouliaá.

La defensa también quiere que se pida información a Mediaset y varios productores de televisión sobre los contratos firmados y las cantidades percibidas por Mouliaá en sus apariciones televisivas. En concreto, la que se produjo al día siguiente de declarar ante el juez. Pide asimismo que se remitan al juzgado todos los vídeos de las apariciones televisivas de Mouliaá para contrastar posibles contradicciones respecto de la denuncia presentada y de lo declarado ante el juez instructor.

En este sentido, la defensa aporta a la causa distintas publicaciones de la actriz en redes sociales realizadas tras la denuncia, y que, asevera, fueron borradas por esta poco después, entre otras, en las que hacía pública una conversación de WhatsApp con su amiga, organizadora de la fiesta.

Investigación interna

Por su parte, el abogado de Mouliaá, Alfredo Arrién, pidió al juez que reclame a Sumar la investigación interna que abrió a su exdiputado con el objetivo de certificar “posibles comportamientos machistas y de maltrato psicológico y sexual a distintas víctimas”. También demanda que acudan al juzgado los cargos de la formación que llevaron a cabo esa investigación para ratificarla. Y que se aporten las “pruebas que puedan corroborar los hechos denunciados en el presente procedimiento”. Señala, en ese sentido, que en el interrogatorio a Errejón “se le preguntó por este extremo, con respuestas ambiguas que deben ser aclaradas y determinar el motivo exacto de su renuncia”.

Por otro lado, el abogado de Mouliaá anuncia que aportará dos informes de parte: uno de psiquiatría y otro de psicología. Y que entregará una pericial informática para “cotejar las conversaciones de WhatsApp” mantenidas entre Mouliaá y otros testigos. Además, aporta, por el momento, dos extractos de esas conversaciones.

En uno de ellos, la actriz le explica a una amiga su versión de lo que sucedió la noche de los hechos. “Me llevó a una habitación y me entró a saco... luego le dije que Sienna estaba malita con fiebre que me llamó mi padre a las 6 y como ya íbamos en el coche no te creas tú que me dijo de volverme o tomar otro”, escribió, de acuerdo a esa documentación. Mouliaá afirma también en ese mensaje que cuando llegaron a casa del político, él “siguió intentándolo” y que fue entonces cuando le paró “los pies”.

La representación de la actriz pide al juez que cite a declarar como testigos directos de la noche de la presunta agresión a varias personas que estuvieron en la fiesta. También insta a que comparezcan como testigos de referencia tanto al padre como al hermano de Mouliaá.