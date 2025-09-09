Atacaron una embarcación de la Flotilla rumbo a Gaza en el puerto de Túnez

Los tripulantes de uno de los principales buques de la Flotilla Sumud, atracada actualmente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said (costa noreste), denunciaron el ataque por un dron este martes. El momento fue captado por sus cámaras de seguridad.

“La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que una de sus embarcaciones principales, conocida como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactada por lo que se sospecha es un dron”, han dicho en un comunicado. Han explicado que el barco navegaba con bandera portuguesa y “todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo”, al tiempo que han dicho que ataques como este “dirigidos a intimidar y frustrar” no los detendrán.

Las autoridades tunecinas han emitido un comunicado para negar la existencia de “un dron” que supuestamente atacó una de las grandes embarcaciones de la Flotilla Sumud y han dicho que el incendio fue provocado por “la explosión de un encendedor o una colilla”. Sin embargo, minutos después, la flotilla publicó en sus redes sociales un video en el que se ve que el llamado 'Family boat' fue golpeado “desde arriba”. Las imágenes a blanco y negro muestran cómo una especie de bola de fuego cae desde lo alto y golpea la embarcación, provocando un destello de luz y, posteriormente, un incendio.

Solo daños superficiales

Según portavoces tunecinos de Flotilla que se encontraron a bordo de la embarcación dañada, el incendio “no provocó daños mayores, sino superficiales”, y que dicha embarcación “puede viajar” el miércoles.

En un vídeo difundido por Wael Naouar, portavoz de la Flotilla magrebí, ha llamado a los tunecinos a acudir al puerto para proteger las embarcaciones que planean arrancar mañana miércoles hacia la Franja de Gaza para romper simbólicamente el bloqueo sobre la Franja de Gaza.

Cientos de tunecinos se desplazaron esta madrugada al puerto de Sidi Bou Said para mostrar su solidaridad con la Flotilla mundial tras el incendio en una de las grandes embarcaciones, según vídeos difundidos en redes.

Los protestantes repitieron gritos como “viva, viva Palestina”.

Los tripulantes de la Flotilla, que sospechan que esta tentativa de quemar las embarcaciones era “israelí”, afirmaron que este incidente “no les frena de su objetivo” de viajar por mar para romper el bloqueo, subrayaron en su página de Facebook.

En el mismo mensaje, indicaron que “se está llevando a cabo una investigación y, en cuanto se disponga de más información, se publicará de inmediato”.

Por otra parte, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, también confirmó el ataque “aparentemente por un dron en el puerto de Túnez” y agregó que “otras dos flotillas se dirigen a Túnez y necesitan protección urgente”.

Una de las tripulantes de la embarcación, Yasemin Acar, indicó en sus redes sociales que el dron “provocó un incendio a bordo que ya se ha extinguido”. “Un dron pasó justo encima, lanzó una bomba, esta explotó y el barco se incendió. Todos en el barco están bien”, declaró en una publicación de Instagram.

