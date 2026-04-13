Escala la violencia en Cisjordania: la cifra de palestinos asesinados por colonos se disparó tras el inicio de la guerra en Irán

Con toda la atención del mundo puesta en la guerra en Irán, los colonos israelíes mataron a nueve palestinos en la Cisjordania ocupada en marzo de 2026, coincidiendo en el primer mes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Teherán, pasando prácticamente desapercibidos.

Después de que Donald Trump y Benjamín Netanyahu lanzaran el ataque a Irán, el 28 de febrero, se dispararon los incidentes violentos en Cisjordania, según los datos recopilados por el centro de análisis y estudios ACLED (Armed Conflict Location & Event Data). Durante el pasado mes de marzo, se registraron 320 incidentes en los que estaban involucrados los colonos israelíes, que en lo que va de año han aumentado sus acciones violentas contra la población palestina (acoso verbal y físico, ataques a personas y propiedades, quema de vehículos y campos de cultivo, entre otras).







Según los datos de ACLED, marzo de 2026 no fue el mes en el que se registraron más eventos violentos, pero sí el más mortífero desde octubre de 2023, cuando fueron asesinados 8 palestinos. Entre el 28 de febrero y el 31 de marzo pasados, 9 palestinos perdieron la vida a manos de colonos israelíes. “La violencia de los colonos se ha vuelto cada vez más letal desde que comenzó el conflicto con Irán”, señaló el investigador de ACLED para Oriente Medio, Naser Khdour, al concluir el mes.

Khdour explicó en la web de ACLED que las comunidades palestinas cercanas a los asentamientos y puestos de avanzada en los territorios ocupados se han visto cada vez más aisladas por las restricciones de movimiento y de acceso impuestas por Israel debido al conflicto con Irán y al lanzamiento de misiles desde ese país, lo cual ha creado de facto una situación de “confinamiento” que los colonos han “aprovechado”.







El peor incidente se produjo el 8 de marzo, cuando los colonos asaltaron la aldea de Jirbet Abu Falah y asesinaron a tiros a un palestino de 57 años. Las fuerzas israelíes intervinieron a favor de los colonos y mataron a tiros a otro hombre de 30 años. Además, los militares lanzaron grandes cantidades de gas lacrimógeno y uno de los residentes de la aldea de 55 años sufrió un paro cardíaco y fue evacuado a un hospital, donde falleció, probablemente por haber inhalado el gas, según la ONG israelí B'Tselem.

La ONG ha denunciado que “el uso cada vez mayor y letal de fuego real por parte de las milicias israelíes y la expansión de los ataques contra grandes comunidades palestinas indica la intensificación de los esfuerzos de limpieza étnica de Israel, bajo el pretexto de la guerra con Irán”.

Los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) también indican que el pasado marzo fue un mes especialmente mortífero: de los 8 palestinos asesinados por colonos israelíes en 2026, 6 perdieron la vida en marzo. Según la OCHA, marzo de 2026 es el segundo mes con más muertes a manos de colonos –desde que empezó a recopilar estas cifras en 2005–, después de octubre de 2023, cuando fueron asesinados 8 palestinos.

En el caso de ACLED, el mes de marzo de este año es el más letal de la última década, desde que este centro viene recopilando los datos en enero de 2016. Sin embargo, las cifras de víctimas mortales de ACLED sitúan marzo de 2026 por encima de octubre de 2023.







Los datos de ACLED, desde noviembre de 2023 hasta el pasado 31 de marzo, muestran la evolución de la violencia contra la población palestina en la Cisjordania ocupada, donde viven unos tres millones de palestinos y más de medio millón de colonos israelíes. En octubre de 2023, la violencia se disparó en Cisjordania después de los ataques del día 7 perpetrados por Hamás contra el sur de Israel y la ofensiva de castigo que el ejército hebreo lanzó a continuación contra la Franja de Gaza, que derivó en un genocidio.

Desde ese fatídico mes de hace dos años y medio, ha habido varios repuntes de la violencia antes del mes de marzo de 2026 y el más pronunciado fue en octubre de 2025, después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, tras dos años de guerra. El número de incidentes violentos en los que estaban involucrados colonos fue mayor en octubre pasado que en marzo de este año, pero el número de víctimas mortales, menor.

En marzo, ACLED registró más de 330 incidentes violentos, la gran mayoría protagonizados por colonos israelíes, excepto unos pocos en los que participaron el ejército o la policía israelíes.







Los datos de ACLED también muestran que buena parte de los incidentes violentos documentados desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 estuvieron protagonizados por grupos de colonos, que ejercen la violencia de forma colectiva, a veces con armas y otros instrumentos (como excavadoras), contra las comunidades palestinas.







En este mapa se puede ver que los incidentes violentos en lo que va de año han tenido lugar en distintos puntos de Cisjordania, de norte a sur.

Desde ACLED, Khdour explicó que la violencia en Cisjordania no está aislada de otros desarrollos, tanto militares como políticos, por ejemplo, las declaraciones de los dirigentes israelíes a favor de la anexión de los territorios palestinos ocupados y la legalización de un gran número de asentamientos y puestos de avanza por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Las operaciones militares israelíes contra Irán y Líbano, así como la ocupación del sur de Siria, han desviado el foco de atención de Cisjordania, además de efectivos del ejército. “La escasez de tropas podría aumentar la dependencia de las unidades de reserva locales compuestas por colonos”, advirtió el experto y alertó de las consecuencias de que Israel siga librando varios conflictos al mismo tiempo: “A medida que las fuerzas israelíes desvían su atención de las zonas palestinas, los colonos se arman cada vez más y se integran progresivamente en funciones de seguridad formales, con el respaldo continuo del Gobierno”.