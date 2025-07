España: mandan a la cárcel al líder neonazi que organizó “cacerías” contra inmigrantes en Murcia

La jueza de guardia de Mataró (Barcelona) ha enviado a prisión provisional a C.L.F., el detenido por liderar el grupo neonazi 'Deport Them Now' y promover los disturbios racistas ocurridos la última semana en Torre Pacheco (Murcia). La magistrada lo sitúa como fundador y director del colectivo ultra y, entre los motivos para acordar su ingreso en la cárcel, destaca la posibilidad de que el joven de 29 años, que trabaja como vigilante de seguridad, pueda participar en nuevos ataques al colectivo migrante.

La magistrada de Mataró, que ahora pasará el caso al juez de San Javier (Murcia), ha abierto la causa a C.L.F. por los delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. En el registro en casa del neonazi de este lunes, la Guardia Civil encontró una carabina de aire comprimido, una pistola de fogueo, una ballesta con tres proyectiles, una porra eléctrica, otras dos extensibles y una navaja. Lo que no encontró fue la perceptiva licencia de armas.

La resolución judicial aporta como novedad el hallazgo de armas en casa del neonazi y considera que existe el peligro de reiteración delictiva en los mensajes de odio que, a través de las redes, promovió C.L.F. para intentar incendiar las calles murcianas. Prohibirle acceder a las redes sociales no impediría que C.L.F. pudiera seguir difundiendo su incitación a la violencia racista de forma anónima o mediante terceros. Este riesgo solo puede conjurarse mediante el ingreso en prisión del joven, señala la jueza.

La magistrada también destaca que C.L.F. era el “administrador único” de varios perfiles de 'Deport Them Now' en las redes. De quedar libre, agrega la jueza, el neonazi podría borrar mensajes y destruir las pruebas de una causa que versa sobre la incitación al odio dirigida por el acusado (que no llegó a pisar Torre Pacheco) en redes sociales

Lejos de desvincularse del grupo neonazi, las labores de dirección del arrestado dentro del movimiento supremacista 'Deport Them Now' habrían sido admitidas “parcialmente” por el propio C.L.F. en su comparecencia ante la jueza de este jueves. La magistrada señala que C.L.F. ha afirmado ser el “creador” de la entidad, pero que no lo ha calificado como grupo “al estar integrado exclusivamente por su persona”, según el investigado.

Más allá de si se trata de un lobo solitario o el líder de un grupo, lo que la Guardia Civil sí ha constatado en su investigación son los mensajes que, a través del Instagram y Telegram de 'Deport Them Now', C.L.F. lanzó para “promover actos hostiles y violentos contra ciudadanos de origen marroquí de Torre Pacheco”. Lo hizo, enfatiza la magistrada, “impulsado por motivos meramente racistas”.

En uno de los mensajes, C.L.F. convocó a una “cacería” de migrantes los días 15,16 y 17 julio “para reunirlos con Alá”. También hizo un “llamamiento a las organizaciones antiinmigración estatales” para acudir a Murcia en nombre de 'Deport Them Now'. Y publicó fotografías de dos varones de origen marroquí con dianas en su cabeza.

“Con la publicación de estos mensajes”, destaca la jueza, C.L.F. “habría favorecido un clima de violencia, hostilidad o discriminación por motivos racistas tendente a reproducir conductas violentas y de odio contra el colectivo de origen marroquí residente en la localidad de Torre Pacheco”. “El uso de estas nuevas tecnologías por parte del investigado facilitaría la comisión del delito de incitación al odio y dificultaría su persecución”, agrega.

La incitación al odio del neonazi contra las personas de origen migrante, asevera la magistrada, resulta “idónea para la alteración de la paz pública” en Torre Pachecho, “siendo público y notorio que en los últimos días se habría procedido a un amplio despliegue policial para prevenir altercados y actos violentos que atenten contra la convivencia pacífica”.

El líder detenido del grupo neonazi ha compaginado en los últimos cuatro años trabajos como administrativo interino de la Generalitat con periodos como vigilante de seguridad, servicio externalizado a una empresa, de un centro de justicia juvenil de la provincia de Barcelona, tal y como ha desvelado elDiario.es. La empresa de seguridad le ha despedido tras su arresto por incitar al odio en Torre Pacheco.