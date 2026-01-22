Estados Unidos quiere derribar el Gobierno de Cuba este año, según el 'Wall Street Journal'

Espoleado por el éxito sin consecuencias del ataque a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado 11 de enero que el siguiente gobierno que quiere derribar es el cubano. “A Cuba no va a ir más petróleo, cero”, escribió el mandatario en su red Truth, en mayúsculas y con signos de exclamación, para amenazar a continuación: “Recomiendo encarecidamente que negocien antes de que sea demasiado tarde”. Los planes ya están en marcha y el Gobierno de Trump quiere que la isla renuncie al comunismo antes de que acabe el año, según el Wall Street Journal.

El esquema que funcionó en Venezuela se repite para Cuba, cuyo Gobierno viene queriendo echar abajo EE.UU. prácticamente desde la revolución de 1953. De momento, el plan es embrionario: Estados Unidos busca a miembros de la oficialidad cubana que estén dispuestos a negociar para acabar con el Gobierno comunista durante 2026, según fuentes anónimas del Gobierno de Trump citadas por el diario neoyorquino.

Las fuentes citadas por el periódico señalan que lo sucedido en Venezuela debe “servir de advertencia implícita” para La Habana. La información señala que otro de los objetivos son las misiones médicas cubanas, una fuente de ingresos relevante para la isla, que EEUU pretende coartar negando visados a cargos del Gobierno cubano —o de otros gobiernos— que se dediquen a este programa.

Los rumores y amenazas explícitas y veladas de EE.UU. suscitaron la semana pasada una respuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. En un homenaje a los 32 cubanos que murieron durante el asalto a Maduro, el mandatario señaló que el país está abierto al “diálogo”, pero siempre sin “coerción”, con “igualdad” y “respeto”. “Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, aseguró.

El intervencionismo del presidente estadounidense en el hemisferio occidental le ha llevado a considerar públicamente la posibilidad de atacar también Colombia o México (a cuenta de la presencia de los carteles del narcotráfico), así como Groenlandia. Pero la de desterrar el comunismo de Cuba es una ambición histórica que también suscribe el secretario de Estado, Marco Rubio, ligado a la diáspora isleña en Miami.