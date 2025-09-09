Israel ataca a líderes de Hamas en la capital de Qatar

Israel atacó a líderes de Hamas en Doha, la capital de Qatar, donde este martes se escucharon varias explosiones. El país del Golfo Pérsico condenó “enérgicamente” lo que llamó el “cobarde ataque israelí” contra, según informan, la sede residencial de varios miembros del buró político del grupo palestino.

Al Jazeera informó de explosiones y columnas de humo en la capital catarí, mientras que un residente de Doha dijo a EFE que se escucharon “varias explosiones” y columnas de humo elevándose sobre el distrito de Katara.

El Ejército israelí anunció este martes un “ataque preciso contra el liderazgo senior” del grupo islamista palestino Hamas, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque. Un oficial israelí confirmó a EFE el ataque del Ejército de Benjamín Netanyahu en el país del Golfo Pérsico, sin ofrecer más detalles sobre dicho ataque ni a las personas concretas contra las que iba dirigido.

Una fuente de alto rango de Hamas informó a Al Jazeera de que los líderes del grupo fueron atacados en Doha mientras debatían la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en Gaza.

Qatar calificó el ataque de “criminal” y denuncia que constituye “una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes de Qatar”, según escribió Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, en X. En el mensaje detalla que las agencias de seguridad, defensa civil y autoridades pertinentes “comenzaron de inmediato a responder al incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus consecuencias y garantizar la seguridad” de los residentes y las áreas aledañas.

El representante catarí dijo que no “tolerará esta conducta imprudente de Israel, su continua manipulación de la seguridad regional ni ninguna acción que atente contra su seguridad y soberanía”. “Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles en cuanto estén disponibles”, agrega el portavoz.

EFE / elDiario.es