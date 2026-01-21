Liberaron al chofer de la Embajada argentina detenido 13 meses en una cárcel del régimen de Maduro

El chofer de la Embajada argentina en Venezuela, Marino Antonio Mendoza, fue liberado este miércoles luego de permanecer 13 meses en cautiverio en el Helicoide, la cárcel para presos políticos que se transformó en un símbolo de la represión en ese país. Así lo informó la dirigente y activista venezolana Elisa Trotta, quien reside en Argentina.

El 12 de diciembre de 2024, Mendoza había sido apresado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro cuando intentaba llevar víveres a los dirigentes de la oposición –cercanos a María Corina Machado– que se habían refugiado en la embajada argentina en Caracas. Su detención se produjo pocos días después de otro encarcelamiento vinculado a Argentina, el del gendarme Nahuel Gallo, quien aún permanece preso en Venezuela en la cárcel de El Rodeo.

La liberación de Mendoza se produce mientras continúan los reclamos por la liberación de los presos políticos, tanto de los organismos de derechos humanos como la propia Organización de las Naciones Unidas. Se estima que solo el 10% de los más de 1.000 detenidos fue liberado hasta ahora desde que el gobierno de Donald Trump invadió el país y secuestró a Nicolás Maduro.

Mendoza, quien cumplió sus 40 años en prisión, fue acusado por el régimen de Maduro de cinco delitos, entre ellos traición a la patria y terrorismo. Al conocerse su detención, la cancillería argentina calificó el hecho como “una violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales”.

Además de Nahuel Gallo, todavía esperan ser liberados los ciudadanos argentinos Roberto Baldo, un empresario cuya esposa de nacionalidad venezolana-española también permanece arrestada; el abogado Germán Giuliani; y Gustavo Gabriel Rivara, presuntamente detenido también en El Helicoide. El lunes pasado fue liberado el ciudadano argentino-israelí Jacob Harari.