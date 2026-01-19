Lula criticó la “Doctrina Donroe” de Trump y volvió a cuestionar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

En una columna de opinión de alto impacto publicada este domingo en el diario The New York Times, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una durísima crítica contra el gobierno de Donald Trump, a quien acusó de intentar revivir el neocolonialismo en América Latina tras la intervención militar en Venezuela.

Bajo el título “Este Hemisferio nos pertenece a todos”, el mandatario brasileño sentó una posición de soberanía regional frente a la denominada “Doctrina Donroe”, término con el que analistas y el propio Lula identifican la reedición de la Doctrina Monroe de 1823, que buscaba establecer la hegemonía estadounidense sobre el continente.

Crítica a la invasión y captura de Maduro

Lula calificó el bombardeo en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, ocurridos el pasado 3 de enero, como el capítulo más “lamentable” de la erosión del derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial.

El uso de la fuerza jamás nos acercará a los objetivos de paz y seguridad“, sentenció Lula, calificando de ”prácticas obsoletas“ la división del mundo en zonas de influencia.

Aunque evitó defender la gestión de Maduro, subrayó que “no es legítimo que otro Estado se arrogue el derecho de hacer justicia” y que el futuro de Venezuela debe estar solo en manos de su pueblo.

Resaltó que esta es la primera vez en 200 años que América del Sur sufre un ataque militar directo de Estados Unidos, diferenciándolo de las intervenciones indirectas del pasado.

¿Qué es la Doctrina Monroe y su versión “Donroe”?

La Doctrina Monroe (1823) establecía que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión contra EE. UU. (“América para los americanos”). La versión actual atribuida a Trump sugiere un derecho de intervención directa para asegurar recursos y orden bajo intereses de Washington.

Para el líder del PT, las acciones unilaterales de Washington desorganizan el comercio mundial, aumentan los flujos de refugiados y debilitan la lucha contra el crimen organizado al ignorar a las instituciones multilaterales.

“No seremos sirvientes”

Lula fue enfático al declarar que Brasil no será “servil” a proyectos hegemónicos. Hizo un llamado a las grandes potencias para que comprendan que un mundo de hostilidad permanente no es viable y que no pueden apoyarse únicamente en el miedo y la coerción para liderar.

El artículo se publica en un momento de máxima tensión diplomática, pocos días después de que Brasil retirara su protección a la embajada argentina en Caracas, lo que confirma que el Palacio del Planalto busca erigirse como el contrapeso regional a la influencia de la Casa Blanca en el Cono Sur.