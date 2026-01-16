Machado destacó el apoyo de Trump y aseguró: “En Venezuela estamos dando los pasos a una transición verdadera”

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dio una conferencia de prensa este viernes en uno de los templos ultras de Washington DC: la Heritage Foundation, la institución que redactó el Proyecto 2025, la hoja de ruta de la agenda ultra de la Administración Trump.

En este edificio, cuyo director defendió recientemente que el periodista trumpista Tucker Carlson entrevistara al supremacista Nick Fuentes, ofreció una rueda de prensa la referente de la oposición venezolana después de haberse reunido este jueves con el presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz.

“Hay muchas preocupaciones sobre la transición en Venezuela”, ha dicho Machado: “Estamos hablando de una sociedad en la que el 99% de la población quiere lo mismo, no hay tensiones religiosas, ni sociales ni raciales. Queremos a nuestros chicos de vuelta a casa. Lo importante es el país que llegue después de Nicolás Maduro, queremos vivir con dignidad, una sociedad basada en méritos y no en el chavismo, no queremos racionamientos. Eso es lo que merece y quiere Venezuela. El resultado debe ser una sociedad basada en estos valores. Delcy Rodríguez es una comunista, es aliada de rusos, chinos e iraníes, pero estoy confiada en una transición verdadera y ordenada, pero el resultado de la transición estable será que Venezuela será la mejor aliada de EE.UU. en Latinoamérica”.

“Los centros de tortura están bajo su dirección”, afirmó Machado sobre Delcy Rodríguez, la persona elegida por Trump para dirigir la transición en Venezuela y ex vicepresidenta de Nicolás Maduro: “Veremos día a día cómo va ocurriendo, hay que construir el papel del Gobierno legítimo en lo que se está pasando. Nadie se aburre, están pasando muchas cosas”.

Según Machado, “Delcy Rodríguez está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo cómoda. Está cumpliendo órdenes, y el 3 de enero demostró que tenía que haber una fuerza real, una amenaza real, el coste de quedarse en el poder tenía que ser más alto que la salida para hacer este proceso. Hacía falta el respaldo decidido de los EE.UU. y finalmente ha llegado de la mano de Trump. Es otra fase. Es un sector que está cumpliendo en el desmantelamiento del otro sector y también la amenaza real de EE.UU.. Lo que falta aquí en este análisis es la gente y el pueblo de Venezuela, y eso es lo que nosotros representamos, la garantía de una transición ordenada. No hay forma de ignorar al pueblo unido en su derecho de ejercer la soberanía popular. Estamos en una fase compleja que esperamos cumplir de forma ordenada y lo más rápida posible. Sería una irresponsabilidad poner fechas. ¿Quién habría pensado esto el 2 de enero? Nos dijeron que era imposible. Han sido 27 años y estamos avanzando con pasos muy firmes y se terminará acelerando y canalizando porque los vectores están alineados, y falta que otros países del mundo lo acompañen”.

La líder de la oposición venezolana ha comparado el momento actual en América Latina con “la caída del Muro de Berlín”, a raíz del derrocamiento de Maduro y la consecuente situación de fragilidad en que queda Cuba. “Hay que terminar de desmontar la represión”, ha señalado Machado como prioridad para ella en estos momentos: “Delcy Rodríguez no controla las fuerzas armadas, ella controla la estructura represiva. Las fuerzas armadas están con nosotros en más del 80%. Nicolás Maduro no estaba protegido por venezolanos porque sabe que las fuerzas armadas están aterrorizadas por la estructura represiva y criminal que hay que desmontar. Lo único que les queda es el terror. Esto no es sostenible y ella lo sabe y por eso vamos avanzando con un solo propósito, la verdadera instauración de la libertad en Venezuela”.

“Yo no vine a buscar nada para mí”, ha dicho Machado, “vine en representación del pueblo de Venezuela, que nos dio un mandato. Se están dando pasos, es complejo. Es una situación de vida o muerte, es un proceso complejo del cual somos parte y estamos contribuyendo”.

“Estoy en representación del pueblo de Venezuela, ganamos apabullantemente dos elecciones y el mundo entero lo sabe”, ha dicho Machado en relación con su visita a la Casa Blanca para verse con Donald Trump: “Pudimos conversar de todos los temas con absoluta honestidad, consciente del momento único. Y salí de allí impactada por la preocupación que él transmitía sobre la situación de los venezolanos hoy. Pude tener una conversación con un ser humano comprometido con el bienestar del pueblo venezolano. Lo que necesitamos está en la Casa Blanca y servirá de ejemplo para los líderes que no han tenido la determinación de llamar las cosas por su nombre, hay informes sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos, no hay excusa para ignorar el terrorismo de Estado, más allá de los crímenes de tráfico de armas y drogas. Salí emocionada y con una gran responsabilidad”.

Machado ha explicado que resultó “herida” en el barco que le sacó de Venezuela para ir a recoger el Nobel de la Paz: “Nos perdimos, la antena de Starlink no funcionaba y tampoco el GPS, fueron momentos de mucho miedo que duraron varias horas. Pero fue un milagro de la mano de dios y estoy aquí”.

Según Machado, el derrocamiento de Nicolás Maduro “tiene que ver con el cartel”: “No tengo dudas de que el presidente Trump apoyan la democracia, la justicia y la libertad y el mandato del pueblo de Venezuela. No solo porque es bueno para el bienestar de Venezuela, sino que es bueno para EE.UU.. Hoy EE.UU. es más seguro tras el 3 de enero”.

“El régimen está siendo forzado a desmantelarse a sí mismo”, ha afirmado Machado: “Hay una estructura criminal de terror, en el ejército y en el poder civil, y una tarea urgente es desmantelar eso. Necesitamos que la gente pueda expresarse libremente en las elecciones. Todos los venezolanos deben tener el derecho a votar lo antes posible”.

“Para miles de venezolanos cada día que pasa es una tortura, necesitamos un proceso de reconstrucción del país”, ha dicho la líder de la oposición venezolana: “Insistí [a Trump] en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, pero no soy solo yo, somos millones de venezolanos que queremos hacer. Hay mucha gente en el mundo preparándose para ir a Venezuela, porque es un proceso irreversible. Puede durar más o menos, o alguna fase que no nos guste, pero se trata de desmontar una estructura de 27 años en el poder, aliados con los rusos, los iraníes, entregando nuestra riqueza a China, ofreciendo el territorio a la guerrilla colombiana, Hezbolá... Y regalando petróleo a Cuba durante tantos años. Han saqueado Venezuela y el país está unido y vamos a convertir a Venezuela en el milagro latinoamericano”.