Macron disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones legislativas en Francia ante el zarpazo ultra

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la disolución de la Asamblea Nacional, el parlamento francés, y la convocatoria de elecciones legislativas tras conocer los sondeos de las elecciones a la cámara europea en Francia. Según los sondeos, la ultraderecha ha ganado las elecciones en el país galo con el 31,5% de los votos.

La “principal lección” de estas elecciones europeas es que “los partidos que defienden Europa, incluida la mayoría presidencial” no han registrado “buenos resultados”, ha argumentado Macron.

En segundo lugar se ha colocado Renacimiento, el partido del presidente francés, que en las primeras previsiones ha conseguido aguantar, con el 15%. Para los liberales se puede considerar un éxito no verse superados por la lista conjunta del Partido socialista y Plaza pública, encabezada por Raphäel Glucksmann, que ha obtenido el 14%. Mientras que la lista de izquierdas Francia Insumida ha quedado en cuarta posición, con el 8,7% de los votos. Los ecologistas, que en las elecciones de 2019 quedaron terceros, se han desplomado hasta la séptima posición (5,2%), superados por los republicanos (7,7%), el equivalente al PP en Francia, y la escisión ultra Reconquista (5,5%).

El presidente francés ha afirmado que no podía “resignarse al ascenso de los nacionalistas y demagogos, ni hacer como si no hubiera pasado nada” ante el resultado récord de la extrema derecha. “Tras realizar las consultas previstas en el artículo 12 de nuestra Constitución, he decidido devolverles la elección de nuestro futuro parlamentario a través del voto”, ha subrayado. Las elecciones legislativas se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda, añadió.

“El auge de los nacionalistas y de los demagogos es un peligro no solo para nuestra nación, sino también para nuestra Europa y para el lugar de Francia en Europa y en el mundo”, ha insistido macron. El presidente francés ha señalado que tiene “confianza en nuestra democracia, que el pueblo soberano se pronuncie. He escuchado su mensaje, sus preocupaciones, y no las dejaré sin respuesta”.

Le Pen: “Estamos listos para ejercer el poder”

Precisamente, la futura candidata a la presidencia de Francia por la ultraderecha, Marine Le Pen, se felicitó por la decisión de Macron de disolver el parlamento francés, “que se inscribe en la lógica de las instituciones de la V República”. “Al otorgar a la lista Agrupación Nacional más del 32%, el pueblo francés acaba de darnos la puntuación más alta de cualquier partido en 40 años”, declaró Marine Le Pen.

“El voto de los franceses es definitivo: el Presidente, respondiendo a la llamada de Jordan Bardella [el candidato de Agrupación Nacional], acaba de anunciar que el pueblo francés volverá a las urnas dentro de unas semanas”, resaltó Le Pen.

“Tras las elecciones legislativas de 2022, que designaron a Agrupación Nacional como principal opositor parlamentario, estas elecciones europeas confirman a nuestro movimiento como la principal fuerza de cambio en Francia”, apuntó Le Pen. “Estamos listos para ejercer el poder”, ha espetado la líder de la ultraderecha francesa tras pedir el voto de los franceses en las próximas elecciones legislativas.