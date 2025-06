Rusia bombardea Járkov tras el ataque a gran escala contra Kiev del viernes

Ucrania ha vuelto a amanecer este sábado bajo el humo de un nuevo ataque masivo con drones y misiles después del de la madrugada del viernes, esta vez sobre Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y de mayoría rusófona. El ataque aéreo se ha producido sobre varias zonas residenciales de la localidad del noreste del país dejando al menos tres civiles muertos y 21 heridos.

Igor Terejov, alcalde de Járkov, anunció que en el curso de la pasada noche medio centenar de drones 'Shahed', de fabricación iraní, cuatro bombas aéreas guiadas y al menos un misil de crucero impactaron contra diversos edificios de la urbe. Los ataques dejan tres fallecidos, todos ellos civiles, y 21 heridos, entre los que hay al menos dos menores: una adolescente de 14 años y un bebé de un mes y medio, según ha detallado Terejov.

Además, al menos seis trabajadores de bomberos han quedado atrapados bajo los escombros de un galpón tras este ataque masivo, según ha informado la oficina del fiscal regional a través de Telegram. “Según informaciones operativas, es probable que seis trabajadores estén atrapados en las instalaciones de una empresa en el distrito de Kiev (de la ciudad de Járkov), que fue golpeada hoy por un ataque enemigo”, afirmó la institución, que añadió que, por el momento, “no hay contacto con ellos” y se ha dado inicio a una operación de rescate.

Igor Terejov ha asegurado a los medios que se trata de uno de los mayores ataques contra Járkov, si no el más grande, desde el inicio de la ofensiva militar el pasado 24 de febrero de 2022.

Este viernes, durante la madrugada, se producía un ataque masivo ruso con más de 400 drones y 40 misiles, que ha matado a cuatro personas, entre ellas tres trabajadores de los servicios de rescate (bomberos, rescatistas) que acudieron a extinguir los incendios en Kiev, y que ha causado medio centenar de heridos. Se trataba de una de las mayores cantidades de drones registradas en un solo ataque desde 2022.

“Han atacado casi toda Ucrania: las regiones de Volinia, Leópolis, Ternópil, Kiev, Sumi, Poltava, Jmelnitski, Cherkasy y Cherníguiv”, escribía el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en sus redes sociales, donde también ha publicado fotografías de zonas residenciales afectadas por el bombardeo. Zelenski agrega que “algunos de los misiles y de los drones fueron derribados” pero que “no todos fueron interceptados”.

El de la madrugada del jueves era el primer ataque masivo combinado con drones y misiles, incluidos misiles balísticos, que lanzaba Rusia después de que una operación ucraniana destruyera decenas de aeronaves de la aviación militar rusa el pasado domingo. En la madrugada del viernes al sábado se ha producido el segundo, en dos días consecutivos.

El Ministerio de Defensa de Rusia, que suele negar los ataques a civiles, aseguraba el viernes que en su ataque masivo solo apuntó contra objetivos militares “en respuesta a los atentados terroristas del régimen de Kiev”. No está claro si se refiere a la operación encubierta ucraniana contra las bases de aviación estratégica, ya que Vladímir Putin culpa de “terrorismo” a Kiev por el descarrilamiento de dos trenes el pasado fin de semana con un saldo de siete muertos y más de un centenar de heridos.

Rusia acusa a Ucrania de posponer canje de prisioneros acordado en Estambul

El jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó hoy que Rusia está lista para comenzar el canje de prisioneros de guerra menores de 25 años y gravemente enfermos y la entrega de caídos en combate, acordados en Estambul, pero que Ucrania pospuso indefinidamente el intercambio. “La parte ucraniana pospuso inesperadamente de modo indefinido la recepción de cadáveres y el canje de prisioneros. El grupo de negociadores ucranianos por alguna razón ni siquiera acudió al lugar del canje. Dan diversas razones, y todas bastante extrañas”, informó en la red social Telegram.

Medinski aseguró que “la parte rusa, en estricta correspondencia con lo acordado en Estambul, el 6 de junio comenzó a cumplir el acuerdo humanitario de entregar a Ucrania 6.000 cuerpos de militares del Ejército ucraniano caídos, y del canje de militares heridos y enfermos de gravedad, y los prisioneros de guerra menores de 25 años”.

“La primera partida de cadáveres congelados de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 1.212 cuerpos, ya llegó en camiones frigoríficos al lugar del canje. Los restantes están en camino”, sostuvo, al señalar que el grupo de contacto del Ministerio de Defensa ruso ya está en la frontera. Medinski ha llamado a Kiev a “cumplir estrictamente el cronograma y todos los acuerdos alcanzados, y efectuar el canje inmediatamente”.

“Permitamos, tal y como fue acordado, que 1.200 soldados y oficiales de cada bando tengan la oportunidad de regresar a casa”, dijo. Además, llamó a “recoger los cuerpos de los 6.000 soldados y oficiales del Ejército ucraniano para que sus familias puedan darles una sepultura decente”. “Estamos en el lugar acordado. Estamos listos para trabajar. Los canales de televisión, las agencias de prensa y los corresponsales de medios extranjeros pueden venir y comprobar personalmente que esto es así. Rusia siempre cumple su palabra”, zanjó.

Ucrania por su parte ha acusado a Rusia de manipulación y ha puesto en duda la “capacidad de decisión” del equipo negociador ruso en vista de que no se cumplen sus promesas. “Llamamos a la parte rusa a no crear obstáculos artificiales y declaraciones falsas para evitar devolver a los prisioneros ucranianos y para no llevarse a Rusia a sus prisioneros”, declaró el Ministerio de Defensa de Ucrania en un comunicado en Telegram en respuesta a las palabras de Medinski.

El Ministerio, cuyo titular, Rustem Umérov, encabeza la delegación negociadora ucraniana, denunció que se trata de otro intento más de “revertir” a posteriori lo acordado en Estambul, lo cual “plantea dudas una vez más sobre el nivel y capacidad del equipo negociador ruso”. Por su parte, el organismo ucraniano encargado de los prisioneros de guerra explicó que “Ucrania entregó sus listas para el intercambio, elaboradas en base a las categorías claramente definidas durante las negociaciones en Estambul: seriamente heridos, seriamente enfermos, en base a la fórmula de 'todos por todos' y soldados jóvenes”.

“La parte rusa entregó unas listas que no se corresponden con el enfoque acordado. Ucrania realizó comentarios relevantes y ahora el próximo paso le corresponde a la parte rusa”, agregó el organismo en Telegram. “Por desgracia, en lugar de un diálogo constructivo, nos enfrentamos una vez más a manipulación e intentos de instrumentalizar cuestiones humanitarias delicadas para propósitos mediáticos. Estamos interesados en un resultado real: en el retorno de nuestros prisioneros y de los cuerpos de los caídos y estamos dispuestos a seguir trabajando en ello dentro del marco acordado”, aseguró la citad institución. Finalmente, concluyó su comunicado instando a Moscú a “poner fin a los juegos sucios” y a regresar al trabajo constructivo para poder implementar lo acordado “en los próximos días”.

Los acuerdos del canje de prisioneros de guerra menores de 25 años, heridos y enfermos, así como la entrega de 6.000 cadáveres, fueron alcanzados durante la segunda ronda de negociaciones en Estambul, en la que las partes intercambiaron memorandos sobre las vías para lograr un cese el fuego y una paz duradera. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había anunciado el miércoles que el canje de una primera tanda de 500 prisioneros de guerra de cada bando se produciría “el sábado o el domingo”.