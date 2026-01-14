Trump considera “inaceptable” que EEUU no asuma el control de Groenlandia

“Inaceptable”. Así considera Donald Trump cualquier solución sobre Groenlandia que no pase por el control de Estados Unidos sobre el territorio dependiente de Dinamarca.

“Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional”, dcho el presidente de EEUU este miércoles por la mañana en Truth Social: “Es vital para la Cúpula Dorada [Golden Dome militar] que estamos construyendo”.

Según Trump, “la OTAN debería liderar el camino para que la consigamos”.

“Si no lo hacemos nosotros”, dice Trump, “lo harán Rusia o China, y eso no va a suceder. Desde el punto de vista militar, sin el enorme poderío de Estados Unidos, que en gran parte construí durante mi primer mandato y que ahora estoy llevando a un nuevo y aún más alto nivel, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni un elemento disuasorio, ¡ni mucho menos! Ellos lo saben, y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos”.

“Cualquier cosa que no sea eso es inaceptable”, remarcó Trump.

El post de Donald Trump en Truth Social llega el mismo día en que está prevista una reunión en Washington, a petición de Groenlandia y Dinamarca, tras los comentarios de Trump y parte de su administración en los que apuntaban con que se harían con Groenlandia, incluso sin descartar la vía militar.

Por parte de Dinamarca y Groenlandia participarán sus ministros de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, respectivamente, mientras que por parte de EEUU acudirán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance.

El primer ministro de Groenlandia, Jans-Frederik Nielsen, señaló este martes que “Groenlandia no quiere ser propiedad de los Estados Unidos, Groenlandia no quiere ser gobernada por los Estados Unidos, Groenlandia no quiere ser parte de los Estados Unidos. Elegimos la Groenlandia que conocemos hoy, que es parte del Reino de Dinamarca”. Las palabras del mandatario del territorio que pertenece a Dinamarca responden a la última andanada de Donald Trump, que aseguró que “de una forma u otra vamos a quedarnos con Groenlandia”.

“No ha sido fácil hacer frente a una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano durante una generación”, declaró la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que brindó una rueda de prensa junto a su homónimo de Groenlandia.

Frederiksen puso sobre la mesa lo que hasta hace poco parecía inaceptable entre países de la OTAN: “Algo más fundamental está en juego. La necesidad de defender los principios de no poder cambiar las fronteras por la fuerza ... o comprar a otro pueblo. Así los países pequeños no tienen que temer a los países grandes”.