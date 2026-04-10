Trump estalla contra los referentes MAGA que le llamaron “lunático genocida” por sus amenazas a Irán: “Son gente estúpida”

Guerra abierta en el mundo MAGA. El presidente de EE.UU., Donald Trump, estalló este jueves por la tarde contra varios referentes MAGA que protestaron contra sus amenazas apocalípticas contra Irán, hasta el punto de llamarle “lunático genocida” y pedir su dimisión por hablar de aniquilar “una civilización entera”. Lo que une a estos comentaristas trumpistas de primera hora es su cuestionamiento de que las pulsiones imperialistas de Trump sean compatibles con el lema America First –EE.UU. primero–.

“Sé por qué Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones llevan años enfrentándose a mí”, aseguró Trump en un largo post publicado en Truth Social: “Porque creen que es maravilloso que Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo, tenga un arma nuclear; porque tienen una cosa en común: un coeficiente intelectual bajo. Son gente estúpida, ellos lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe también. Mira su pasado, mira su historial. No tienen lo que hace falta, ¡y nunca lo han tenido! A todos los han echado de la televisión, han perdido sus programas y ni siquiera los invitan a la tele porque a nadie le importan; son unos CHIFLADOS, unos ALBOROTADORES, y dirán cualquier cosa con tal de conseguir algo de publicidad 'gratis' y barata”.

Lo que no dice Trump de alguno de ellos, como el ex presentador de Fox Tucker Carlson es que protagonizó actos con él en la última campaña para las presidenciales, y que en este primer año de segundo mandato fue invitado varias veces a la Casa Blanca. La CNN, por su parte, hizo un montaje con alabanzas de Trump a los mismos comentaristas ultras que atacó este jueves.

“Ahora creen que consiguen algunos clics porque tienen podcasts de tercera categoría, pero nadie habla de ellos, y sus opiniones son opuestas a las del MAGA —o yo no habría ganado las elecciones presidenciales por una MAYORÍA APLASTANTE”, apuntó Trump.

Según Trump, el mundo MAGA está de acuerdo él: “Los MAGA acaban de dar a la CNN una valoración de aprobación del 100% para 'TRUMP', no para esos idiotas gesticulantes como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad, era un hombre destrozado cuando lo despidieron de Fox y nunca ha vuelto a ser el mismo —¡quizá debería ir a ver a un buen psiquiatra! O Megyn Kelly, que me hizo con malicia la ya famosa pregunta de Solo Rosie O’Donnell [en la campaña de 2015, en relación con los insultos hacia las mujeres], o la loca Candace Owens, que acusa a la muy respetada primera dama de Francia de ser un hombre, cuando no lo es, y que, con suerte, ganará mucho dinero en el juicio en curso. De hecho, para mí, la primera dama de Francia es una mujer mucho más guapa que Candace; de hecho, ¡ni siquiera se le acerca!”.

El presidente de EE.UU. también carga contra “el arruinado Alex Jones, que dice algunas de las tonterías más absurdas y perdió toda su fortuna, como se merecía, por su horrible ataque a las familias de las víctimas del tiroteo de Sandy Hook, alegando ridículamente que fue un engaño”.

“Estos supuestos 'expertos”, según Trump, “son UNOS PERDEDORES, ¡y siempre lo serán!”

Trump evidencia estar fuera de sí por la repercusión que han tenido las críticas de referentes MAGA a su guerra ilegal y unilateral contra Irán: “Ahora, la CNN de las noticias falsas, el decadente New York Times y todas las demás empresas de 'noticias' de la izquierda radical los están 'aclamando' y dándoles publicidad 'positiva' por primera vez en sus vidas. No son MAGA, son unos perdedores que solo intentan subirse al carro del MAGA”.

Trump prosigue: “Como presidente, podría tenerlos de mi lado cuando quisiera, pero cuando llaman, no les devuelvo las llamadas porque estoy demasiado ocupado con los asuntos mundiales y del país y, después de unas cuantas veces, se ponen 'desagradables', igual que Marjorie 'TraitorBrown', pero ya no me importan esas cosas, solo me importa hacer lo correcto por nuestro país”.

Según el presidente de EE.UU., “el MAGA va de GANAR y de la FUERZA para no permitir que Irán tenga armas nucleares. MAGA se trata de HACER QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE, y esta gente no tiene ni idea de cómo hacerlo, PERO YO SÍ, ¡porque ESTADOS UNIDOS ES AHORA EL PAÍS 'MÁS ATRACTIVO' DE TODO EL MUNDO!”.

Críticas MAGA a Trump

“¡¡ALERTA DE CRIMEN DE GUERRA!! Trump dijo que 'Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás'. La definición de genocidio es destruir una civilización/pueblo entero! Trump suena literalmente como un supervillano desquiciado de una película de Marvel. ¡¡¡ESTO NO ES POR LO QUE VOTAMOS!!!”. Así se expresó el comentarista ultra Alex Jones, condenado por acosar a las familias víctimas de una matanza en una escuela.

Candace Evans, por su parte, pidió invocar la enmienda 25, que regula la destitución del presidente: “Hay que invocar la enmienda 25. Es un genocida lunático. Nuestro Congreso y el Ejército tienen que intervenir. Va más allá de la locura”.

Tucker Carlson, reconocido por sus críticas a la influencia israelí en la Administración estadounidense y por sus buenas relaciones con algunos países árabes, señaló: “¿Quién te crees que eres? ¿Publicando tuits con la palabra 'F-' en Semana Santa? Ninguna persona decente se burla de las religiones ajenas. No somos una teocracia. Y, si Dios quiere, nunca lo seremos. Estás prometiendo el asesinato de civiles. Esto es repugnante. Esto es perverso. En todos los sentidos. ¿Una promesa de utilizar al ejército estadounidense para destruir infraestructuras civiles que la gente utiliza a diario? Eso es un crimen de guerra. Un crimen moral. Morirán personas inocentes. Eso es inaceptable. Es inmoral. Nunca se puede justificar”.

“Estoy harta de esta mierda”, dijo por su parte Megyn Kelly: “¿No puede Trump comportarse como un ser humano normal? Basta. Estamos hablando de amenazar con aniquilar a civiles inocentes como si nada en una publicación en las redes sociales. Esto es totalmente irresponsable y repugnante”.