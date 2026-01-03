Trump resaltó el operativo militar y la captura de Maduro en Venezuela: “Fue una operación brillante”

Luego de una madrugada de máxima tensión en Venezuela, Donald Trump se pronunció sobre el histórico operativo militar desplegado por las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.

En una breve comunicación telefónica con The New York Times, el mandatario norteamericano no escatimó en elogios para la misión que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Fue una operación brillante”, sentenció Trump, quien remarcó que el éxito del ataque —que incluyó bombardeos estratégicos y el despliegue de fuerzas especiales en Caracas— fue el resultado de meses de trabajo silencioso.

Desde su residencia en Florida, agregó: “Hubo mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos. Fue una operación brillante, de verdad”, dijo.

Trump declaró que vio en vivo cómo las fuerzas especiales estadounidenses capturaban a Maduro en una audaz redada, y afirmó que parecía “un programa de televisión”.

“Lo vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieran visto la velocidad, la violencia”, declaró Trump en una entrevista telefónica con Fox News.

También confirmó que Maduro fue extraído en helicóptero y está en vuelo a Nueva York para ser juzgado. Informó que no hubo muertos en el operativo, pero sí algunos heridos.

Cómo fue el ataque “a gran escala” contra Venezuela

El operativo comenzó cerca de las 2 de la mañana del sábado (hora local). Habitantes de Caracas reportaron fuertes explosiones en puntos clave como las bases de La Carlota y Fuerte Tiuna, además de apagones masivos y el sobrevuelo constante de helicópteros Chinook.

Trump confirmó que la incursión fue un “ataque a gran escala” coordinado con las agencias de seguridad de su país.

El objetivo principal era descabezar a la cúpula del régimen, a quienes Washington acusa formalmente de liderar el “Cártel de los Soles” y de haber convertido a Venezuela en un narcoestado.

Si bien el mandatario estadounidense confirmó que Maduro fue “capturado y sacado por aire del país”, todavía existe hermetismo sobre el destino final del dirigente chavista.

