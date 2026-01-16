La cantidad de gente en situación de calle creció más del 27% en la Ciudad de Buenos Aires

La cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires volvió a crecer con fuerza en el último año. Según el relevamiento oficial del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, en noviembre de 2025 se registraron 5.176 personas, frente a las 4.049 contabilizadas en noviembre de 2024, lo que representa un incremento del 27,8%.

Qué muestran los datos oficiales

De acuerdo con el informe difundido por el Gobierno de la Ciudad y replicado por Chequeado, 3.563 personas fueron registradas dentro de los Centros de Inclusión Social (CIS), mientras que 1.613 se encontraban viviendo directamente en la vía pública.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que los principales obstáculos para revertir la situación siguen siendo los problemas de salud mental y adicciones, la ruptura de vínculos familiares y la dimensión metropolitana del fenómeno.

Según los datos oficiales, el crecimiento interanual se dio mayormente dentro del sistema de paradores: el 91% del aumento correspondió a personas alojadas en los CIS, mientras que un porcentaje menor se explicó por quienes permanecen en la calle.

Las medidas del Gobierno porteño

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, explicó a Chequeado que se implementaron dispositivos transitorios, como la utilización de micros con 40 camas cada uno, destinados a personas que rechazan ingresar a los paradores tradicionales. Los vehículos permanecen estacionados junto a dispositivos móviles de atención nocturna.

El funcionario aclaró que esta alternativa no busca reemplazar a los Centros de Inclusión Social y remarcó que en el último tiempo se abrieron más de 10 nuevos CIS. Además, informó que en 2025 la línea 108, que recibe denuncias y pedidos de asistencia durante las 24 horas, recibió un promedio de 800 llamadas diarias.

Las zonas más afectadas

El relevamiento oficial muestra una fuerte concentración territorial. Las comunas con mayor cantidad de personas en situación de calle son la Comuna 1, que incluye el microcentro porteño, con 564 personas, seguida por la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), con 249, y la Comuna 4 (Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca), con 142.

La mirada crítica de las organizaciones sociales

En contraste con los números oficiales, el tercer censo popular realizado por 30 organizaciones sociales estimó que en la Ciudad de Buenos Aires hay 11.892 personas en situación de calle, más del doble de lo informado por el Gobierno porteño. Según ese relevamiento, 7.898 personas viven en la vía pública y 3.994 en Centros de Integración Social.

En diálogo con Chequeado, Leandro Vera Belli, coordinador del área de Tierra, Vivienda y Justicia Social del CELS, advirtió que existe un subregistro oficial, ya que el conteo se realiza en un único día, durante la noche y en zonas específicas de la Ciudad. No obstante, señaló que, aun con esas limitaciones, los datos oficiales muestran un aumento sostenido del fenómeno en los últimos años.

Violencia institucional y deterioro de la salud

El informe de las organizaciones sociales también alerta sobre el impacto de la vida en la calle. Según el censo popular, el 37,9% de las personas lleva menos de un año en esa situación, el 80,7% denunció haber sufrido violencia institucional, principalmente por parte de la Policía de la Ciudad y áreas de Espacio Público, y el 64% manifestó un deterioro en su salud desde que vive en la calle.

Las organizaciones concluyen que la magnitud del problema exige un plan integral, con políticas de prevención, un enfoque intersectorial que articule vivienda, trabajo y salud, y un sistema de información transparente y participativo.