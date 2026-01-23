Carlos Casares renunció al ENARGAS y es el quinto funcionario que se aleja del Gobierno en pocas horas

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Carlos Alberto María Casares, presentó en las últimas horas su renuncia indeclinable al cargo y dejó entrever un fuerte malestar con la conducción política del área energética, en medio de otros alejamientos de funcionarios del Gobierno libertario: esta semana dejaron sus cargos Paul Starc (titular de la Unidad de Información Financiera - UIF, donde Ernesto Gaspari tomará la posta); Luis Pierrini (Secretaría de Transporte de la Nación), reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann; Gerardo Boschin (presidente de Trenes Argentinos Operaciones), en el puesto fue designado Sebastián Giorgetti; y Leonardo Comperatore (responsable de Trenes Argentinos Infraestructura), cuyo lugar ocupará Fabián González.

En una nota dirigida a funcionarios del Ministerio de Economía, Casares sostuvo que, pese a haber ejecutado la agenda que el propio Gobierno le había encomendado, “no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza”.

La salida ocurre en un momento clave para la arquitectura regulatoria del sector: el Ejecutivo avanza en la creación de un ente unificado de gas y electricidad (Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad - ENRGE), una pieza central del rediseño institucional impulsado por la Ley Bases. Casares había competido en el concurso público para integrar el futuro directorio, pero los resultados —que no detalla— precipitaron su decisión. Sí estará entre quienes gestionarán el nuevo ente Néstor Lamboglia, actual titular del ENRE.

Un interventor del riñón energético libertario

Casares no era un funcionario ajeno al proyecto oficial. Según reconstruye en su carta, comenzó a trabajar en 2023 junto a Eduardo Rodríguez Chirillo —actual secretario de Energía— en la elaboración del capítulo energético de la plataforma de La Libertad Avanza, con especialidad en el diseño regulatorio del gas natural, el GNL y los combustibles gaseosos alternativos.

Tras el triunfo electoral, pidió no ocupar una subsecretaría sino asumir la intervención del ENARGAS para encarar la “normalización” del sector y preparar el terreno para la unificación de los entes reguladores. Su renuncia, por eso, no solo implica un movimiento administrativo: expone tensiones internas en un área estratégica para el Gobierno.

Un inventario de gestión y un mensaje político

La nota de renuncia funciona también como un balance detallado de su gestión. Casares enumera 21 hitos que, según afirma, marcaron un cambio de paradigma en el organismo. Entre ellos:

La Adecuación Tarifaria Transitoria y la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025-2030, realizadas en plazos “acotados” y sin cuestionamientos públicos.

y la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025-2030, realizadas en plazos “acotados” y sin cuestionamientos públicos. La reducción de la planta del organismo de 707 a 516 trabajadores .

. La reactivación de procesos sancionatorios paralizados y la actualización del régimen de multas .

paralizados y la . La participación técnica en la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y en la reglamentación de capítulos energéticos de la Ley Bases.

y en la reglamentación de capítulos energéticos de la Ley Bases. La publicación de una Agenda Regulatoria abierta, inédita en el país.

abierta, inédita en el país. La mejora del índice de transparencia del organismo, que pasó del 66% al 92,6%.

El listado, extenso y minucioso, parece buscar algo más que dejar constancia administrativa: es una defensa pública de su desempeño y, al mismo tiempo, una forma de marcar distancia respecto de la decisión política que lo deja afuera del nuevo esquema regulatorio.

El trasfondo: la disputa por el nuevo ente unificado

La renuncia llega mientras el Gobierno define quiénes integrarán el directorio del futuro ente regulador unificado. Casares aspiraba a ocupar uno de esos lugares. Su carta sugiere que la propuesta elevada por las autoridades lo tomó por sorpresa y que interpretó el resultado como una señal de pérdida de confianza.

En el sector energético, la salida se lee como un reacomodamiento interno en un área donde conviven técnicos de larga trayectoria, cuadros libertarios y funcionarios con vínculos con empresas del sector. La transición hacia un ente único, además, implica una disputa por el poder regulatorio, el control de información sensible y la capacidad de intervención en tarifas, subsidios y obras estratégicas.

Un cierre con sabor a ruptura

Casares concluye su nota con un mensaje que combina decepción y resignación: “No cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable”. La frase, sumada al repaso de logros y a la mención explícita de expectativas no cumplidas, deja la sensación de un quiebre político más que de un simple recambio administrativo.

La renuncia se hará efectiva este jueves. El Gobierno aún no comunicó quién quedará al frente del ENARGAS durante la transición hacia el nuevo ente regulador.

La carta completa de Casares

A Daniel Cristian González Casartelli (SCEYM#MEC) y María Carmen Tettamanti (SE#MEC)

De mi mayor consideración:

Me dirijo a ustedes a fin de hacer llegar mi renuncia al cargo de Interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, con el que fuera honrado mediante la Resolución Nº RSOLU-2023-5-APN-SE#MEC.

A los efectos de dar cuenta de la motivación que avala esta decisión, así como de la recopilación de la labor desarrollada, caben las siguientes consideraciones:

En marzo de 2023 inicié el camino, junto a Eduardo Rodríguez Chirillo, de elaboración de la plataforma que sustentaría la Política Energética de La Libertad Avanza (LLA) y el capítulo energético de la Ley de Bases. Particularmente, a quien suscribe, le tocó dedicarse a elaborar las propuestas regulatorias referidas al gas natural (incluido el GNL) y los demás combustibles gaseosos (biogás, biometano, hidrógeno).

En aquellos tiempos, ese trabajo era un desafío muy ambicioso e incierto, pero cuando LLA ganó las elecciones de 2023, se pudo empezar a convertir en realidad lo que habíamos planificado.

Si bien Eduardo quería que lo acompañase en la Secretaría de Energía como Subsecretario de Combustibles Gaseosos, le pedí que me dejase llevar adelante la normalización de la industria del transporte y la distribución de gas, para luego proceder a la unificación de los entes reguladores (de gas y de electricidad), tal como lo habíamos planificado, haciéndome cargo del ENARGAS como Interventor.

A partir de enero de 2024 comencé a ejecutar, desde el Ente, la transformación proyectada, de lo que dan cuenta los hitos alcanzados, tales como:

Adecuación Tarifaria Transitoria de transporte y distribución de gas con obligación de inversiones, poniendo en marcha la industria y resolviendo transitoriamente la situación crítica de las prestadoras, mientras se desarrollaba la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) prevista en el Artículo 42 de la Ley 24.076. Cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6°, incisos a), d) y e) del Decreto Nº 55/2023, informando sobre gestión de compras, avances (o falta de avances) del proceso de renegociación tarifaria de la gestión anterior y ejecución presupuestaria. Racionalización del plantel de personal del ENARGAS, pasando de una planta sobredimensionada de 707 trabajadores a una de 516. Colaboración permanente con la Secretaría de Energía para el desarrollo de normativas referidas al gas natural y al GNL, con la participación de más de 20 profesionales del ENARGAS. Revisión Quinquenal Tarifaria 2025-2030, realizada en plazos acotados y sin cuestionamientos sustanciales, pese a la escasez de antecedentes previos. Instrumentación de ajustes mensuales de tarifas de transporte y distribución, otorgando gradualidad y previsibilidad a las economías familiares. Emisión de normativa sobre Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), regularizando el tratamiento del precio del gas en tarifa. Análisis particularizado de la situación de los subdistribuidores de gas, regularizando autorizaciones y colaborando con objetivos de abastecimiento. Reinserción del ENARGAS en la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía (ARIAE), asumiendo el liderazgo del Grupo de Trabajo Gas. Colaboración técnica en la Iniciativa Privada de Transportadora de Gas del Sur S.A. para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno. Asistencia técnica para la reglamentación de los capítulos de la Ley Bases vinculados a hidrocarburos y al nuevo ente unificado. Elaboración de la Agenda Regulatoria desde mayo de 2025, publicada de forma transparente en la web del ENARGAS, siendo pioneros en el país. Evaluación de desempeño de las 11 licenciatarias, conforme a los Artículos 6° y 7° de la Ley 24.076, para la tramitación de prórrogas de licencia. Resolución de cuestiones históricas, como el abastecimiento de las localidades conectadas al Gasoducto Patagónico, en coordinación con YPF, PAE, Camuzzi Gas del Sur y las provincias de Chubut y Neuquén. Regularización de expedientes sancionatorios pendientes (2020-2023), resolviendo 442 casos e iniciando 605 nuevos procedimientos, además de actualizar el régimen de multas. Incremento del Índice de Transparencia del ENARGAS del 66% al 92,6% en menos de dos años, acompañado de una profunda mejora del sitio web institucional. Trabajo conjunto con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para resolver cuestiones burocráticas que afectan a los usuarios, como la importación de medidores de gas y la transparencia tributaria en factura. Colaboración en la definición e implementación de la política de focalización de subsidios de gas, evidenciada en la Audiencia Pública de febrero de 2024 y la Consulta Pública de noviembre de 2025. Actualización de normas regulatorias relevantes: indicadores de calidad de servicio, auditorías técnicas, mecanismos de evaluación de obras de magnitud, incorporación de nuevos usuarios, asignación de capacidad de transporte y reglamentación de subdistribuidores. Actualización de más de 30 normativas técnicas, alineadas con mejores prácticas internacionales y la innovación tecnológica. Puesta en marcha del Sistema de Reclamos 2.0, con mejoras en reportería, trazabilidad, seguridad y la incorporación del domicilio electrónico verificado.

Hasta aquí, el resumen de las tareas más significativas cumplidas, aunque todavía queda mucho por hacer. Por lo hecho, lo que estaba en curso y lo proyectado, era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de unificación de los entes reguladores, para que el nuevo organismo autárquico alcance niveles de calidad comparables con los mejores internacionales. En consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio.

Ahora bien, atento sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Por ello, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del ENARGAS, efectiva a partir del día de mañana.

