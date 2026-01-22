Renunció el Secretario de Transporte y desde el Gobierno ya designaron a su reemplazante

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo este miércoles aduciendo motivos personales por lo que desde la cartera que maneja Luis Caputo se movieron rápido para encontrar al reemplazante. Quien ocupará el cargo es el arquitecto Fernando Herrmann.

El ministro de Economía, Luis Caputo, desde Davos (Suiza), agradeció el compromiso y la labor desarrollada por el mendocino Luis Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría, según el comunicado publicado en la web del Palacio de Hacienda.

En su reemplazo, comunicaron desde la cartera, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, quien “cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector”.

Según su currículum, Fernando Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Con información de Noticias Argentinas

