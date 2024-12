CFK negó un pacto con Milei y pidió reformar la Constitución para que solo haya elecciones cada cuatro años

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este miércoles que en la Argentina “hay que reformar la Constitución” al considerar conveniente “modificar el sistema”: “No puede haber elecciones cada dos años, tiene que haber cada cuatro años”, remarcó. Además, negó los rumores que hablan de un pacto entre el peronismo y Javier Milei: “Cuando escucho decir eso me pregunto si esa gente está tomándome el pelo”.

En una entrevista con el podcast Generación 94, que reconstruye, a través de conversaciones con los ex convencionales constituyentes, la historia de la reforma de la Constitución de 1994, CFK pidió “modificar el periodo de elecciones” y agregar “un sistema de enmiendas, como es en Estados Unidos”.

Para la exmandataria, “hay que reformar la Constitución, modificar el periodo de elecciones. No puede haber elecciones cada dos años, tiene que haber cada cuatro años. Y hay que modificar el sistema judicial, porque así como el sistema presidencialista no fue atenuado, tampoco el poder judicial actúa en su función específica para los excesos del poder ejecutivo”, detalló.

Asimismo, reclamó buscar un mecanismo para que quede claro “qué puede ser declarado constitucional o inconstitucional”. Y agregó: “Por ejemplo, la reforma que se está haciendo en México, la elección de los jueces es por voto popular y además eliminaron la rémora monárquica. ¿Es moderno que alguien que puede decidir sobre tu vida, tu libertad y tu patrimonio dure toda la vida? El único poder que hace eso es el poder judicial. En otros lados, por ejemplo en Estados Unidos, el fiscal general es elegido por el Presidente y se va con el presidente. Acá la legislación vigente dura de por vida”, apuntó Crisitna Fernández de Kirchner.

“Pacto” peronismo-Milei: “¿Esta gente está tomándome el pelo?”

En la entrevista, la exvicepresidenta de la gestión de Alberto Fernández negó los rumores que aseguran la existencia de un pacto entre el peronismo que ella conduce y Javier Milei, los que señalan a Wado de Pedro como uno de los nexos con Santiago Caputo, teorías alimentadas por el reciente naufragio de la ley de Ficha Limpia que impulsaba el PRO y la posibilidad de que el bloque de Unión por la Patria vote a favor del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

“Cuando escucho decir eso, digo: '¿Pero esta gente está tomándome el pelo?'. No pudimos conseguir que diputados derogue el decreto 70. En el Senado le derogamos el decreto 70 y en diputados no podemos juntar los números. ¿Y quienes no se juntan? Los dialoguistas y los del PRO. ¿Quienes le dieron los números para que aprobaran el RIGI? Los dialoguistas y el PRO. ¿Y quienes son los que votan en contra de todo eso? El bloque de Unión por la Patria. ¿Y resulta que los que acordamos con Milei somos nosotros? La verdad, son muy caraduras”, concluyó.

La entrevista con Generación 94

