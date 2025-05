CFK reapareció en un acto partidario: “Tenemos que dejar de ser militantes electorales”

La expresidenta Cristina Kirchner y actual presidenta del partido Justicialista habló en el barrio Saldías frente a la militancia. “Tenemos que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos”, dijo.

Y dió su versión de la fragmentación que aqueja a los espacios políticos: “Tenemos que dejar de lado las mezquindades y los egos, que tanta fragmentación han generado. Porque la fragmentación deviene cuando no hay debate. Cuando hay debate y la diferencia es de ideas, nunca hay fragmentación, hay síntesis siempre. Porque es una idea la que finalmente alumbra y encarna la sociedad. Cuando hay tanto grupo, tanta cosa suelta, es porque lo único que hay es discusión de egos y mezquindades.”

En el inicio de su discurso, luego de recibir la palabra de la cantautora Teresa Parodi, Cristina dio su definición de cultura popular. Dijo que las Madres de Plaza de Mayo y Néstor Kirchner hicieron cultura. Y se refirió al gobierno de Milei. “¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron”, sostuvo.

Entre las políticas de su gobierno por la cultura, mencionó al INCAA (el Instituto Nacional de Cine), Canal Encuentro, Paka Paka, la Ley de Financiamiento Educativo. Y recordó los actos por el Bicentenario en 2010.

Una mención especial se llevó Zamba, el personaje animado del nene formoseño de Paka Paka, al que según la exmandataria ahora lo quieren “poner más clarito, no morocho, y que en cualquier momento aparece de ojos celestes”.

Al referirse al contexto, afirmó: “Hoy hace 22 años que Néstor asumió como presidente. ¿Y cómo está la patria hoy a esos 22 años? – se preguntó–. Yo siento que la Argentina es como un loop, algo circular que vuelve una y otra vez, porque este desgobierno que hoy está en la Casa Rosada y que quiere hacernos creer a los argentinos que encontró la fórmula de la Coca-Cola...no es la fórmula de la Coca-cola lo que vos estás haciendo, hermano... Ya lo hicieron antes, lo hicieron en la década de los 90 con la convertibilidad: dólar barato, importaciones y terminó cómo terminó. Es más, Néstor kirchner es hijo del default del 2001.”

Recordó también los nueve default que tuvo la Argentina que empezaron con Bernardino Rivadavia. Y destacó que la primera experiencia neoliberal en la Argentina durante la dictadura fracasó pese a no tener ninguna oposición. “No había sindicatos, no había protestas y al que hacía algo se lo llevaban y al que no hacía también. Y sin embargo, fracasaron”, destacó.

Hizo referencia a la conferencia de Amcham donde el economista Ricardo Arriazu dijo que “el problema que tiene esta política que está llevando a cabo Milei es que la velocidad de la destrucción es más rápida que la de la creación” y todos lo aplaudieron.

Descalificó también los anuncios de “Tus dólares tu decisión”. “Hermano, un pastelito está dos lucas, ¿Qué te pasa?”, agregó. Cuestionó que el ente recaudador de impuestos no persiga ni “meta en cana a nadie”. Y sostuvo que “la verdad de la milanesa” es que el gobierno “está rascando la olla”.

“Todos los días tiran una nueva. Con este endeudamiento otro default no es una fantasía”, apuntó.

Criticó que el presidente Milei solo hable ante empresario: “Va a lugares donde hay empresarios. No te visita una escuela, una fábrica, un taller nada.”

Hizo mención también a las elecciones del domingo pasado en CABA. Destacó que Milei perdió en los barrios populares donde había ganado en la primera vuelta . “¿Y por qué perdió en los barrios populares –se preguntó–. Porque es en el lugar donde primero impacta la crisis, ya no se puede contratar ni la niñera, ni el pintor, ni el jardinero. Es ahí donde pega.”

Y vaticinó que “esto va a seguir, porque este modelo le sirve a un 30% de la población, el otro 70 queda afuera”.

Se preguntó también porqué muchos no salieron a votar el domingo pasado en la Ciudad de Buenos Aires. “Pareciera que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. Tenemos que preguntarnos el porqué”.

“La motosierra fue una construcción mentirosa pero eficaz” sostuvo y reiteró que es imprescindible debatir una nueva estatalidad.

MP