Comenzó la sesión para tratar el DNU de Milei en el Senado

Tras varios idas y vueltas que cruzaron el verano legislativo, finalmente el mega-DNU 70/23 de desregulación de la economía comenzó a ser tratado este jueves en el recinto del Senado. Los legisladores dieron el quorum para el inicio de la sesión especial convocada para este jueves a las 11 por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un movimiento que molestó al presidente Javier Milei. En Casa Rosada consideran que había posibilidades de dilatar aún más el pedido que insistentemente hicieran los bloques de la oposición en la Cámara alta y así evitar una eventual derrota política. “No veo segundas intenciones en eso, creo que tal vez haya sido un error ceder a esa presión”, dijo esta mañana el ministro del Interior Guillermo Francos.

Es que el poroteo que llega desde el Senado no es precisamente auspicioso para las intenciones del oficialismo. Con la bancada de Unión por la Patria a la cabeza, serían 40 los legisladores que se opondrían al DNU, un número suficiente para alcanzar el rechazo. Todas las miradas se posan sobre los espacios provinciales, cuyos miembros podrían darle una señal al Gobierno en medio de la nueva negociación por la Ley Bases y el tironeo por el proyecto sobre Ganancias.

Los senadores que responden a los gobernadores deberán expresar su voto con la suficiente cintura para evitar convertirse en “los enemigos” del diálogo que comenzó a tejerse al rededor del Pacto de Mayo, un puente que volvió recomponerse a partir de la reunión del viernes pasado que encabezó el jefe de gabinete Nicolás Posse con representantes de todas las provincias.

Sin embargo, el Gobierno ya bajó línea acerca de la interpretación que esgrimirán los senadores oficialistas en el recinto: dejó trascender que para tratar un asunto sin dictamen de comisión, como es el caso del DNU 70/23 (no fue analizado por la bicameral), se necesitarían los dos tercios de los votos, de acuerdo con el reglamento del Senado. Un punto que choca contra la Ley 26.122, de Régimen Legal de los DNU, que establece en su artículo 23º que las cámaras del Congreso pueden pronunciarse sobre la validez (aprobación o rechazo) por mayoría simple.

Para este jueves, Villarruel incluyó en la orden del día otras cuestiones parlamentarias para las que se precisa alcanzar cierto consenso. Ante la presunción de un posible revés en el tratamiento del DNU, la titular del Senado llenó el temario con iniciativas de otra índole, como una relacionada a políticas contra el lavado de activos, otra que autoriza las salidas del país del presidente de la Nación y el ingreso y retiro de pliegos de diplomáticos y jueces que esperan sus acuerdos. Se acordó que el decreto sea tratado al final de la sesión.

Ayer, en tanto, el oficialismo logró ganar tiempo en el debate por una nueva fórmula jubilatoria. Hacemos Coalición Federal (HCF) junto con gran parte del resto de los diputados opositores –menos la UCR y el PRO– no consiguieron el quórum en la Cámara de Diputados para la sesión especial solicitada por la Coalición Cívica en la que pretendían votar una ley que compense a los adultos mayores sobre la alta inflación de los primeros meses de Javier Milei.

La tormenta, que obligó a cancelar muchos de los vuelos en los viajan los legisladores desde sus provincias, fue un elemento extra-político para que las voluntades no llegaran a 129. Pero sobre todo fue efectiva la presión subterránea de la Casa Rosada a los diputados referenciados en algunos gobernadores: no acompañaron la jugada los miembros del bloque Innovación Federal, donde militan legisladores que responden al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua. Tampoco estuvieron los santacruceños de SER. Finalmente hubo 118 diputados en sus bancas, entre los federales, el peronismo, la izquierda y solo 5 radicales que responden a Facundo Manes.

“Agenda propia e inconsulta”

A pesar de que Victoria Villarruel ya no le quedaban muchas más excusas para dilatar la convocatoria a sesión especial solicitada hace semanas por la oposición, en Balcarce 50 la decisión tomada por la titular de la Cámara alta no fue vista con buenos ojos. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei no se guardó nada y acusó indirectamente a su vice de “avanzar con una agenda propia e inconsulta” y de “violentar el espíritu” del Pacto de Mayo, un tema por demás sensible para los intereses del oficialismo.

Villarruel se anotició de ese mensaje en medio de la reunión de Labor Parlamentaria que había convocado con el fin de terminar de delinear los temas a tratar en la sesión de este jueves. Leyó el texto junto a los senadores de los distintos bloques que la acompañaban y no pudo disimular su disgusto. “No le cayó bien”, dijo una voz presente en el encuentro a elDiarioAR.

Esta mañana, sin embargo, el ministro del Interior Guillermo Francos aclaró que no ve “segundas intenciones” en la actitud de la titular del Senado, pero aventuró que Villarruel “podría haber evitado” la sesión y que “tal vez haya sido un error ceder” a lo que consideró una “presión” de la oposición para incorporar el tratamiento del DNU. “El bloque kirchnerista, en un acto claramente opositor y tendiente a debilitar el Gobierno, presiona para poner este punto dentro del temario de la sesión cuando no fue tratado por la bicameral”, sostuvo Francos en diálogo con Radio Rivadavia.

En tanto, el vocero Manuel Adorni también buscó ahuyentar los fantasmas al remarcar que “no hay ningún tipo de interna entre el presidente Milei y la vicepresidente Villarruel”. En el marco de su habitual conferencia de prensa, Adorni aseguró que “quedará en la conciencia de cada senador votar a favor o en contra de otorgarle más libertad a los argentinos”. Una postura en línea con la trazada por el propio Milei ayer, cuando en una entrevista radial señaló que el virtual rechazo al DNU “servirá como principio de revelación para dejar en claro de qué lado están los políticos: del lado de los argentinos de bien o de los delincuentes”.

PL/DTC