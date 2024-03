Preocupado, Milei les avisa a los gobernadores y a Villarruel que el rechazo al DNU “violenta el espíritu del acuerdo”

El Gobierno nacional salió esta tarde a lanzar una advertencia a la oposición al expresar que el posible rechazo el mega-DNU desregulador de Javier Milei supondrá un violentar “el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente, en su convocatoria al Pacto de Mayo”. El comunicado, difundido por la cuenta de Twitter Oficina del Presidente, fue publicado justamente en la víspera de una sesión del Senado convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, a pedido de la oposición, con el fin de tratar —entre otros asuntos— el superdecreto que su compañero de fórmula dictó el 20 de diciembre último.

Villarruel no podía no convocar a la sesión, porque como presidenta del Senado, si recibe una solicitud de llamado a sesión especial con la firma de al menos 5 senadores (que es lo que ocurrió), no puede rehusarse a hacerlo. Además, sobre el caso específico de los decretos de necesidad y urgencia pesa una manda constitucional, que obliga a las cámaras del Congreso a darles un tratamiento inmediato. El DNU de Milei está vigente desde el 29 de diciembre de 2023 y aún no hubo ningún pronunciamiento ni debate legislativo al respecto.

Sin embargo, no pocos leyeron este comunicado de la Oficina del Presidente como un apriete directo de la Casa Rosada a la vicepresidenta. Pero también a la oposición.

Es que, para el Gobierno, la convocatoria de Milei a los gobernadores, realizada formalmente durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el pasado 1º de marzo, significa que los mandatarios provinciales deben controlar a los senadores que les responden políticamente y, por ende, frenar el tratamiento del DNU. El Gobierno está preocupado porque, por estas horas, quienes porotean las voluntades en la Cámara alta cuentan un número más que suficiente para el rechazo.

El DNU de Milei igualmente seguiría con plena vigencia en el caso de que el Senado lo rechazara, porque para que caiga debe también ser rechazado en el recinto de Diputados, donde no está claro que esté el número y, además, por ahora no hay ninguna convocatoria a sesión con el fin de debatirlo.

Sin embargo, el rechazo, además de significar un duro revés político para el gobierno de Milei, podría conllevar una reacción negativa de los mercados y tener consecuencias de distinta índole (judicial y económica, por ejemplo).

El DNU 70/2023 deroga decenas de leyes, como la de Alquileres; permite aumentos sin límite de las prepagas y establece una reforma laboral, que se encuentra judicializada. Según pudo saber elDiarioAR, el DNU sigue firme en el temario de la sesión del Senado de este jueves, prevista para las 11 de la mañana.

Qué dice el comunicado de la Presidencia

“En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, dice el comunicado de la Oficina del Presidente.

Agrega que “tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso” (en alusión a una sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados, que finalmente no se realizó por falta de quórum) violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo“.

“El potencial rechazo del DNU [en el Senado], que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras”, dice el comunicado oficial y finaliza: “El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden 'anotarse' victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”.

Como ya se indicó en esta nota, para avanzar contra el DNU de Milen en la Cámara alta Unión por la Patria necesita sumar cuatro senadores más para alcanzar el objetivo.

Para alcanzar los 37 necesarios del quórum y de la mayoría simple, suma a los 33 propios y cuatro que podrían salir de la lista de los que le pidieron oportunamente a Villarruel que convoque a una sesión para analizar el DNU.

Esa nota, presentada el 27 de febrero lleva las firmas de dos exintegrantes del Frente de Todos, Edgard Kueider y Carlos Espínola (de Unidad Federal), la cordobesa Alejandra Vigo; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce y la rionegrina Mónica Silva, los últimos seis referenciados en sus respectivos gobiernos provinciales.

Además, en el documento aparece la firma del radical fueguino Pablo Daniel Blanco, dejando en evidencia, nuevamente, la diferencia de posicionamientos que hay en ese bloque sobre este y otros temas de coyuntura.

JJD