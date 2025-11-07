Diego Santilli presenta hoy su renuncia como diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli presentará este viernes su renuncia como diputado nacional, por lo que quedará en condiciones de jurar al frente del Ministerio del Interior, según fuentes oficiales.

Tiene mandato vigente como diputado del PRO hasta el 10 de diciembre y obtuvo la reelección de su banca en las elecciones del 26 de octubre, en las que se presentó en el primer lugar de la lista de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido amarillo.

Santilli está reunido desde las 15:00 en la Casa Rosada con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y Catamarca, Raúl Jalil, como parte de los encuentros que mantendrá con distintos mandatarios provinciales para buscar acuerdos sobre el Presupuesto 2026.

La serie de reuniones continuará el lunes, con encuentros de Santilli con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta). Trascendió que además participará Manuel Adorni, ya como jefe de Gabinete.

Santilli había dicho que su primera tarea en el cargo sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país”.

El dirigente originario del PRO no había participado de la reciente cumbre del presidente Milei con 20 de los 24 gobernadores tras el rotundo triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, ya que ese encuentro había sido organizado por los entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y ministro del Interior, Lisandro Catalán, ambos afuera hoy de esos cargos.

En aquel encuentro, el mandatario habló con los gobernadores de las llamadas “reformas de segunda generación” que buscará impulsar en el Congreso, entre ellas las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

Ahora, Santilli busca ponerse al frente de las tratativas con los mandatarios provinciales, que influyen en un número clave de diputados y senadores nacionales.

Por su parte, los gobernadores tiene varios reclamos hacia la Rosada, aunque encabezan los giros de fondos por coparticipación y las obras de infraestructura.

Con información de la agencia NA