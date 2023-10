“Casta son los que no están con nosotros”: abroquelados, los votantes de Milei van por todo

De “montonera asesina” a “Señora Bullrich”. De “no los necesitamos” a “este apoyo siempre fue necesario”. De “la guerra es en contra de la casta” a rever el concepto: “Casta son los que no están con nosotros”. Los y las votantes de Javier Milei están abroquelados. Aprueban, aun a regañadientes, que su candidato haya pedido o aceptado -eso no ha quedado claro todavía- el espaldarazo público que le dio el miércoles Juntos por el Cambio a su espacio, La Libertad Avanza. En este tercer tramo de la campaña, la militancia libertaria quiere salir a convencer a los que votarán en blanco. Van a salir a buscar, incluso, a los que votarían la fórmula oficialista. Hay, dicen, un sólo “enemigo”: el kirchnerismo.

Héctor Espinoza es jujeño, comerciante de frontera y fundador del Partido Liberal en Jujuy. Convirtió un bar libertario en la Villa 31 en un delivery de bebidas y en breve abrirá su propio local en La Quiaca. “La señora Bullrich se sacó todo el ego de encima; me saco el sombrero la verdad”, dice Héctor a elDiarioAR. Para él, la ex candidata a presidente por JxC, “tomó una decisión particular” que es, básicamente, expresar públicamente que “yo no voy a bancar al kirchnerismo”. Un proveedor acaba de confirmarle que tiene la bebida energética que él necesita reponer. Le avisó por WhatsApp y en el mensaje que siguió, el proveedor le dijo que había decidido votar en blanco en el balotaje. “Yo lo entiendo -dice Héctor-, hay mucha gente que está bien económicamente hablando, pero que desconoce la política. Le dije que el voto en blanco le conviene a (Sergio) Massa pero que no es estratégico para su negocios. Los laburante están dispuestos a dar batalla. Lo voy a convencer de que vote a Milei”.

A casi dos mil kilómetros de distancia de La Quiaca, en Moreno, otro votante de La Libertad Avanza considera que el acuerdo con JxC era “algo que iba a pasar”. Es Gabriel Legendre, 21 años. Tenía apenas dos meses cuando a su papá lo asesinaron en medio de un saqueo en Diciembre de 2001. Dice Gabriel: “A mí no me gusta porque creo que ellos son parte del problema, pero la realidad es que a largo plazo Javier iba a tener que hacerlo para sostenerse como presidente. Por otro lado me tranquiliza que se aliaron una de las dos fuerzas más importantes del país con el único fin de destruir al kirchnerismo y decirle nunca más: nunca más al 140% de inflación, al dólar a 1.300 pesos y subiendo, decirle que no a los curros y a los narcos”.

Cristian Centurión, entrerriano instalado en Buenos Aires, vivió estos días “eufórico”. Conoció a Milei hace unos siete años, cuando él era parte de de Estudiantes por la Libertad y diseñó un pin que el candidato a presidente repartía para lograr adhesiones. Ahora Cristian presidente la fundación Justo José de Urquiza y asegura que ya juntó 250 personas que quieren fiscalizar para LLA el 19 de noviembre. “La batalla cultural ya la ganamos”, opina Cristian a elDiarioAR. Y, ante la pregunta de si celebrar el apoyo de Bullrich no es reconocer que un poco de casta es necesaria, Centurión propone repensar el concepto “casta”: “El discurso anticasta no se diluyó. Diría que hay que ver qué significa. 'Casta' es la que no sabe lo que le pasa a la gente de a pie. Son los que no están con nosotros”.

El lunes arranca una nueva campaña

Ayer, viernes, Javier Milei sorteó su sueldo como diputado. Los hizo como siempre en la sede porteña del Partido Libertario. Venía de una noche difícil. Durante una entrevista en A24 pidió que hicieran silencio, un momento incómodo para él, su entrevistador y la audiencia. Pero en esa misma nota habló del alcance del posteo que hizo el miércoles, una ilustración creada con Inteligencia Artificial que se vitalizó. El candidato dijo que el beneficio extra del buen rendimiento en métricas fue que “mientras ellos miran a la señorita por Internet yo estoy en el medio de sus sábanas”. ¿A quién se refirió? ¿Quiénes son “ellos”? ¿“La señorita” es Fátima, su pareja? Inentendible.

Ese misma noche, Fernando Cerimedo habló en un space de X-Twitter. Cerimedo es consultor político, unos de los asesores de Milei y quien está a cargo de la fiscalización de La Libertad Avanza. “(Luis) Barrionuevo es un chanta de mierda que nunca estuvo”, dijo en referencia al sindicalista que el miércoles retiró su apoyo al espacio del candidato libertario. También avisó que “la semana que viene arranca una nueva campaña, con una nueva línea y que apunta a otro nicho del electorado”. Y llamó la atención a los voluntarios que se anotaron para fiscalizar y que se capacitaron, pero no se presentaron en las mesas el domingo.

“Cambio versus continuidad”: esa es la bajada de línea de Javier Milei a su tropa desde la alianza con JxC. Es el slogan que deberán militar las principales caras de La Libertad Avanza en este tercer tramo de la campaña rumbo a la presidencia.

VDM/MG