Catamarca va a las PASO por partida doble: para cargos nacionales y candidatos a gobernador

Catamarca votará este domingo por partida doble, por las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y para elegir los candidatos que participarán de las elecciones provinciales debido a que este es uno de los cuatro distritos que celebrarán sus comicios para gobernador junto con los presidenciales de octubre. En rigor, los catamarqueños y catamarqueñas deberán elegir candidaturas para la renovación de dos representantes en la Cámara de Diputados, además de aspirantes a gobernador y vice, a intendentes en 34 municipios y concejales, 20 diputados provinciales y 6 suplentes; más un senador titular y un senador suplente en los municipios de Ambato, Andalgalá, Belén, Capital, Fray Mamerto Esquiú, Pomán, Santa Rosa y Valle Viejo.

Catamarca representa el 0,96% de electores del padrón nacional, sin embargo, en estos últimos meses es noticia porque este distrito lidera el ranking de generación de empleo privado, fruto del auge de las actividades minera y textil, por lo que estas elecciones también serán un test para las políticas productivas que cuentan con un fuerte apoyo del Gobierno nacional. De acuerdo a los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de mayo de 2023, esta provincia registra un total de 37.494 empleados en el sector privado -cuando esta cifra era de 26.156 en septiembre de 2020- y continúa liderando las tasas de variación con un crecimiento interanual del 17,7%. Mientras en diciembre de 2019 el empleo privado representaba el 31% del empleo total registrado, en diciembre de 2022 esta cifra ascendió al 36%.

Unidad, hasta que arda

Desde el amanecer de este año todo indicaba que en el oficialismo se caminaba de manera inexorable a una interna para dirimir candidaturas a gobernador y vice. Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital, mostró sus intenciones de suceder al gobernador Raúl Jalil, mientras la actual presidenta del Partido Justicialista, la senadora nacional Lucía Corpacci, se había mostrado prescindente en ese inicio de disputa. Cuando la parlamentaria asumió en el PJ, en mayo, se inclinó por la reelección del actual mandatario. Saadi no se resignó, amagó con armar una lista para ir a una PASO, hasta que el pasado 2 de julio, en un acto, Jalil, Corpacci y Saadi anunciaron una lista de unidad. Fin de la película. El acuerdo se cerró con las candidaturas a reelecciones del gobernador y del intendente. De todos modos, hacia abajo no se reprodujo la unidad acordada en la cúpula y este domingo competirán hasta cinco precandidatos a intendentes de Unión por la Patria (UP) en algunos municipios.

Votos amarillos

En Juntos por el Cambio (JxC), pese a los intentos que se realizaron hasta con mediación de dirigentes nacionales, se repetirá en espejo la confrontación nacional que tiene como protagonistas al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación, que aspiran a la presidencia de la Nación. En esta provincia, la columna vertebral de la oposición es la Unión Cívica Radical (UCR), que también lo fue durante los 20 años que gobernó el Frente Cívico y Social, entre 1991 y 2011. Desde el 2015 este espacio es JxC en tierra catamarqueña. De acuerdo a consultas realizadas a referentes de ambos lados de la grieta amarilla, en el interior provincial hay paridad en las fuerzas, por lo que las miradas estarán puestas en el conteo en el valle central catamarqueño que abarca a la capital y al municipio de Valle Viejo.

El larretismo de “El cambio de nuestras vidas” promueve como precandidatos a gobernador y vice al diputado nacional Rubén Manzi y a Silvina Acevedo. El parlamentario mantiene una estrecha relación con la líder de la Coalición Cívica ARI, de Elisa Carrió, por lo que para sumar representación radical pura fue electa Acevedo, quien forma parte de una histórica y tradicional familia boina blanca del municipio de Andalgalá e integró el Frente Cívico y Social en cargos provinciales y municipales. Con el objetivo de sumar músculo rojo y blanco, el precandidato a intendente de la capital de este espacio es el diputado provincial Alfredo Marchioli, presidente de la UCR en uso de licencia, que se bajó de aspirar a la gobernación. Este referente reporta a nivel nacional al senador nacional Martín Lousteau, de Evolución, quien medió para alcanzar un acuerdo. Marchioli ganó con comodidad la interna radical de abril, sobre todo, en San Fernando del Valle de Catamarca, por lo que el larretismo confía en que esa misma estructura podría darle una victoria provincial este domingo.

Desde la vereda de enfrente, el bullrichismo impulsa al binomio que integran el senador Flavio Fama y el peronista díscolo Hugo Ávila. Para sorpresa, este espacio se inscribió como “Catamarca Gana”, en vez de “La fuerza del cambio”, el nombre que identifica la candidatura de Bullrich. Uno de los armadores le bajó el tono a cualquier tipo de doble lectura y reflexionó a este medio que “se debió a que fue inscripto con premura, en medio de las negociaciones, pero hay un compromiso del ciento por ciento con Patricia”.

En contraste con la otra lista, Fama, precandidato a mandatario provincial, es un militante radical de larga trayectoria y se confía en que esta característica será importante a la hora de decidir el voto. “En Catamarca, radical vota a radical”, aseveró el dirigente de consulta de elDiarioAR. Para complementar la fórmula fue elegido el diputado provincial peronista Ávila que rompió con el oficialismo a poco de asumir en su banca.

Por el lado de las candidaturas a la renovación de dos representantes en la Cámara Baja, mientras la nómina larretista está encabezada por el diputado provincial del PRO Enrique Cesarini, por el bullrichismo se optó por el radical Luis Lobo Vergara, presidente del bloque de la UCR en la Cámara de diputados provincial.

A los tirones

La Libertad Avanza, del diputado nacional de derecha y precandidato a la presidencia, Javier Milei, también presentará boleta este domingo, luego de marchas y contramarchas. De acuerdo a encuestas propias, en este espacio se estima que podrían ingresar dos diputados provinciales en octubre. Tras cortocircuitos, los precandidatos a ocupar esos espacios serán Fernando Baigorrí, referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y la empresaria Verónica Vallejos. Como precandidatos a gobernador y vice participarán José Jalil Colomé y Luis Valdéz. El primero es un conocido médico epidemiólogo que se referencia en los movimientos “providas” y pañuelo celeste. Tras las magras cosechas provinciales, trascendió que Milei desestimó visitar este distrito por esta razón y porque hace un mes Jalil acusó al exarmador nacional Carlos Kikuchi, de pretender cobrarle 100.000 dólares para posicionarlo en la provincia y facilitarle su precandidatura a gobernador.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores promueve para gobernador y vice a Ariel López y Marta Rueda. Catamarca registra a 340.478 ciudadanos habilitados para votar en 1.058 mesas, en 219 establecimientos. Este distrito tiene el 0,96% de electores del padrón nacional y le siguen La Rioja (0,86%), La Pampa (0,85), Santa Cruz (0,75%) y Tierra del Fuego (0,42%).

