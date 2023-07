Un gerente de Aeropuertos Argentina 2000 fue señalado como “el recaudador” de Javier Milei

Un argentino instalado en los Estados Unidos quiso contactar a Javier Milei con una buena cantidad de empresarios dispuestos a poner plata en su campaña. Intentó llegar al precandidato a presidente de La Libertad Avanza, sin éxito. Hasta que dio con Karina Milei, la hermana, El Jefe. Ella le dijo que tenía que hablar con Nicolás Posse. Karina derivaba esos ofrecimientos a “la persona encargada de recaudar el dinero mediante el sistema de fundraising”. Eso es lo que declaró una de las personas citadas esta semana por el fiscal Ramiro González, quien investiga la presunta venta de candidaturas en el partido de Milei. Pero: ¿quién es Nicolás Posse? ¿Y cuál es su vínculo con Milei?

Nicolás Posse es el gerente general de la unidad de negocios Sur, es decir, el responsable de todos los aeropuertos de la Patagonia. La empresa que tiene la concesión de los aeropuertos es Aeropuertos Argentina 2000, cuyo principal accionista es Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian. Un mes atrás, Carlos Eguía -ex candidato a gobernador de Neuquén por la Libertad Avanza- abandonó el partido acusando a Milei de “farsante” y de “pedir candidaturas”, dentro de Aeropuertos Argentina 2000 ya se sabía que Nicolás Posse colaboraba en la campaña de Milei. Posse y Milei se conocieron en Corporación América, donde coincidieron por trabajo. Con el tiempo se convirtieron en amigos.

El aluvión de denuncias que vinieron después de la declaración de Eguía generó una reacción dentro de la empresa: que Posse colaborase en la campaña representaba un conflicto de intereses. Desde el 1° de julio, hace quince días, el responsable de los aeropuertos patagónicos está “de licencia, sin goce de sueldo y hasta fin de año”, según pudo saber elDiarioAR. Este medio se comunicó con Posse, quien primero quiso saber por qué queríamos hablarle y una vez planteado el tema, pidió que hablemos con los voceros del candidato. A pesar de la insistencia, no atendió el llamado.

Desde La Libertad Avanza dijeron a elDiarioAR que Posse nada tiene que ver con el sistema de recaudación de la campaña. “Está a cargo de la coordinación de los equipos técnicos, totalmente ajeno al armado político”, agregaron. Según el vocero, los equipos técnicos son las personas agrupadas de acuerdo a los temas de interés de la propuesta de Milei: candidatos a ocupar cargos, analistas y asesores.

De acuerdo al testimonio, aquel argentino instalado en Estados Unidos que estaba interesado en contactar a empresarios con Milei habló con Karina por teléfono. La persona que declaró fue testigo de la conversación. Dijo que la hermana de Milei debía llamar a Posse porque el “era quien recaudaba el dinero”. El interesa en linkear al precandidato con los empresarios “hizo varios zooms con Posse pero no llegaron a nada, no se lo veía muy activo”.

Además, la persona que declaró en el marco de la investigación preliminar, dijo que Carlos Kikuchi, armador político de La Libertad Avanza junto a Sebastián Pareja, habían decidido que fuera Ricardo Bussi el candidato a gobernador en Tucumán, aunque militantes de la provincia le habían propuesto otros nombres. “Carlos me comentó que lo habían puesto a (Ricardo) Bussi porque había hecho un gran aporte dinerario para la campaña nacional y también provincial”, dijo al fiscal. Para Bussi fue la peor elección en la historia de su familia: 3,4% de los votos.

Venta de candidaturas en LLA: a todos les contaron pero nadie tiene pruebas

El fiscal con competencia electoral Ramiro González citó a cuatro personas: la legisladora porteña por la LLA, Rebeca Fleitas; Carlos Maslatón, miembro fundador de LLA y ahora, opositor; la militante Mila Zurbriggen y Juan Carlos Blumberg, quien no asistió a declarar. elDiarioAR tuvo acceso a las testimoniales. Ninguno de los declarantes ofreció pruebas que comprometan al partido con las denuncias por venta de candidaturas. Las denuncias fueron hechas en entrevistas y redes sociales, pero no radicadas en la Justicia.

A la militante Mila Zurbriggen le preguntaron si era cierto que además de dinero, ofrecían candidaturas a cambio de favores sexuales. “Si bien no tengo pruebas -respondió Zurbriggen-, logré deducir del comportamiento de Javier Milei y su entorno que se priorizaban a determinadas mujeres que tenían cierto perfil estético y en algunos casos vinculados al trabajo sexual (...) pero no tengo pruebas porque claramente esas cuestiones ocurren en espacios privados donde uno no puede acceder”, dijo.

La legisladora Rebeca Fleitas rompió con el Partido Libertario en febrero. “Ellos querían designarme todo el personal de despacho y yo no estuve de acuerdo”, dijo. Contó que la citaron en el búnker, que le dieron una lista con nombres para que ella los nombrara. Fleitas pidió llevarse esa lista “para analizarla” y no se lo permitieron. “También me solicitaron hacer firmar una carta de renuncia al cargo por anticipado, a la que también me negué”, agregó. No habló de dinero.

Maslatón, en cambio, llevó ejemplos: que el empresario teatral y candidato Ariel Diwan, candidato a intendente de Morón por LLA pagó 300 mil pesos por semana durante los últimos cinco meses; que a Silvina Soria le pidieron 60 mil dólares para ser candidata en Avellaneda; que un periodista de Chaco le dijo que en la provincia vendían candidaturas; que Liliana Salinas de Entre Ríos le habló de 10 mil a 40 mil dólares por candidatura… “Todos movimientos en mano, nada bancarizado”, agregó. Prometió “hacer un barrido” por sus redes sociales para aportar más información a la Justicia.

