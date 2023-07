Las denuncias contra Milei por presunta venta de candidaturas no impactaría en el voto: las razones

El abogado Carlos Maslatón ratificó ayer ante la Justicia que recibió denuncias sobre pedidos de dinero a cambio de candidaturas por parte de “operadores” del partido La Libertad Avanza (LLA), que lleva como precandidato presidencial a Javier Milei. En Comodoro Py, ante el fiscal Ramiro González, aportó nombres y casos puntuales y dijo que se implementó un sistema de “franquiciado político”. Maslatón, que fue miembro fundador del espacio, decidió correrse antes del inicio de la campaña de cara a las PASO.

Maslaton declaró en Comodoro Py y dijo que "espera beneficiar a Milei"

Más

Maslatón es el primero en declarar en la investigación preliminar que abrió la Justica para determinar si los armadores del partido -Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, hermana del precandidato a presidente- cobran para ubicar alguna posición en las listas, precio que habilita el uso del nombre, logo y la visita de Milei a determinados lugares. En los útimos diez días, al menos seis ex integrantes de LLA dijeron públicamente que les pidieron 300 mil pesos o en dólares: 60 mil, por ejemplo.

La pregunta es: ¿esto a quién le importa?

Ni el periodismo, ni los consultores políticos, ni la política le hacen “daño” a Javier Milei. En eso coinciden todos los especialistas consultados por elDiarioAR. Milei viene desinflándose en las encuestas desde la seguidilla de fracasos en las elecciones provinciales. Sin embargo, el último estudio de opinión pública de Proyección Consultores sigue ubicándolo en tercer lugar como fuerza nacional con 18 puntos de intención de voto. Los resultados surgen de una encuesta online a 1.410 personas que habitan el país y son mayores de 16 años. A Carolina Píparo, precandidata a Gobernadora en la Provincia por LLA, la votaría el 9,2% de los entrevistados. A Ramiro Marra, precandidato a Jefe de Gobierno, el 6%.

Manuel Zunino, sociólogo, docente en Universidad Nacional de La Matanza y director asociado de la consultora Proyección, dice que “A Milei no le afecta demasiado lo que digan de él, sino lo que él diga de sí”. Parece que cuando el precandidato habla, la embarra. “Todo esto que está pasando no lo desprestigia pero deja en evidencia que no tiene la estructura necesaria para gobernar un país”, agrega. Si no es a sus votantes, ¿a quién beneficia, entonces, está serie de denuncias? Analiza Zunino que la ventaja se la lleva la competidora de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich: “Milei es la proteína de crecimiento de Bullrich. El problema es que parezca débil, no que venda cargos”.

“Relativizaría el impacto que esta investigación tiene porque sus votantes no siguen las noticias políticas, se enteran menos o le prestan menos atención. Justamente están con Milei porque están cansados de esas noticias. Son votantes despolitizados que, de haberse enterado, creen que todos hacen lo mismo”, reflexiona Carlos Fara, consultor político. Un público desideologizados, pero sí industrialista y nacionalista que deposita en Milei sus expectativas: un hombre desfachatado: estudioso de su tema, la Economía, que usa malas palabras. Para Fara “el electorado de Milei está a la izquierda de Milei”. Lo explica así: “Es cierto que puso temas en agenda, pero no es lo mismo correr el discurso a la derecha que correr a la sociedad a la derecha”.

Seguimos: ¿cómo impactan las denuncias publicas en los posibles votantes de La Libertad Avanza? “Todos nosotros, los consultores, y los políticos y, ustedes, los periodistas, vivimos en un microclima. Nadie lee nada, nadie escucha nada”, dice a elDiarioAR un consultor político de carrera que pidió reserva de su nombre. Las candidaturas pagas, afirmará, no pasa en todos los partidos porque la política no es un mercado. Y asegura que, a su entender, Milei no tiene posibilidad alguna de ser presidente.

“Sí me preocupan dos cosas. Una es la incertidumbre. Nunca, en 40 años de democracia, el escenario fue tan difícil de anticipar. ¿Dónde viste que el candidato a presidente del oficialismo sea el ministro de Economía que asumió para bajar la inflación y no solo no pudo contenerla, sino que durante su mandato subió?”, plantea el consultor. El otro punto que lo preocupa es el desinterés: un 30% de ausentismo en San Juan en las últimas elecciones y un tercio de la población que no quiere responder encuestas.

Milei avisó que denunciará a los que lo denunciaron

Ramiro González, fiscal con competencia Electoral, abrió una investigación preliminar ante la “gravedad institucional” de las denuncias conocidas en los últimos días “a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”. Si las denuncias son ciertas, el accionar del espacio comandado por Javier Milei constituye un delito.

Tras conocerse la decisión judicial, Milei, aseguró que va a “denunciar” a aquellos que han acusado a su agrupación de vender candidaturas en dólares, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio “debe cubrir el financiamiento” de la fuerza política.

VDM/MG