La ingeniería secreta de la unidad: un triple agente, el error no forzado de Cristina y las condiciones de Alberto

- Yo quiero lista de unidad, pero mi candidato es Wado.

- Ya sé que es Wado ¿para eso me llamaste?

Media mañana del viernes, Cristina Kirchner evita todo prólogo ante Juan Manuel Olmos. Hubo, antes, un llamado y convocatoria para hablar a solas. La noche previa, la vice había aceptado un planteo de los gobernadores Gerardo Zamora y Raúl Jalil para abrir una negociación con Alberto Fernández en busca de una fórmula de unidad del peronismo. Ante el vicejefe de Gabinete, un triple agente peronista que habla con el presidente, la vice y Sergio Massa, Cristina reforzó esa predisposición e hizo la primera de una serie de concesiones por la unidad: sacó del menú a Eduardo De Pedro.

“Mi candidato es Wado pero si, como dicen los gobernadores, el candidato de consenso es Sergio, yo acepto”, inauguró, la vice, una costura, trabajosa y secreta, que terminó a las 17:45 de la tarde cuando Alberto Pérez trasmitió que Daniel Scioli, sin términos ni condiciones, bajada su postulación. En este lapso, los detalles se cerraron en conversaciones mano a mano y a través de un grupo de chat de compartían cuatro usuarios: Cristina, Massa, Olmos y Máximo Kirchner.

Esto no aguanta hasta mañana. Se va a filtrar. Lo va a filtrar cuando Grabois salga caliente de acá y se lo va a decir a los medios

Hubo, con la unidad sellada, otros gestos y coreografías. Uno en particular tuvo un efecto cronológico: Cristina convocó a Juan Grabois, que horas antes había bajado su postulación para respaldar la de Wado De Pedro, para anoticiarlo en persona que Massa sería el candidato de unidad. Ese episodio, quizá menor, tuvo un efecto colateral. La decisión era demorar el anuncio de la fórmula hasta la mañana del sábado pero un dirigente sembró una intriga. “Esto no aguanta hasta mañana. Se va a filtrar. Lo va a filtrar cuando Grabois salga caliente de acá y se lo va a decir a los medios”, aportó. Ahí, previa consulta con Cristina, se decidió apurar el anuncio.

Unión por la Patria tiene lista de UNIDAD.



Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. — Unión por la Patria 🇦🇷 (@unionxlapatria) 23 de junio de 2023

Resonó, en esos momentos, un pedido que horas antes había hecho la vice: “Yo no voy a anunciar ninguna fórmula. Sino van a decir, otra vez, que es la fórmula de Cristina. Yo apoyo la fórmula que se decide entre todos”, apuntó y se detuvo en un detalle, que a simple vista, parece menor pero es relevante: que el anuncio sea a través de la cuenta de Unión por la Patria (UP), y no de los dirigentes o funcionarios, como una expresión de unidad innominada. El mensaje se publicó a las 20:49 y tuvo un doble efecto sorpresa: porque logró una unidad que parecía difícil y porque, aunque Massa siempre fue una opción, reapareció en escena y escoltado por Agustín Rossi, portador de indudable ADN K.

Secuencia

El acuerdo se empezó a discutir el viernes a media mañana pero la precuela arrancó el jueves por la mañana cuando Gerardo Zamora se trepó a un avión desde Santiago del Estero para volar hasta Buenos Aires a verse con Alberto Fernández. El miércoles se habían desatado dos novedades. Por un lado, Massa le hizo llegar a Fernández, Scioli y a los gobernadores que salía de la discusión por la candidatura presidencial. Por otro, a partir de lo primero, se instaló la tesis Wado candidato que hizo que Juan Manzur decida ir a ver a Cristina, para decirle que quería ser candidato a presidente y a pedirle que Wado lo acompañe como vice. “Yo no le puedo pedir que se baje, hablá vos, Juan”, le marcó la cancha.

El jueves arrancó con la versión instalada de la fórmula Wado-Manzur, con Massa fuera de la cancha, y un escenario de internas inevitables. Ese escenario produjo la reacción de los gobernadores, en especial Zamora, que decidió volar para pedirle a Fernández que se negocie la unidad. En un encuentro en Casa Rosada, Fernández accedió a discutir. “Ustedes pongan un candidato de unidad, yo pongo el candidato a vice”, propuso. Avisó, dicen, que no sería Victoria Tolosa Paz. Se atribuye al santiagueño haber tenido un papel determinante y haber jugado “fuerte” en la charla con el presidente.

- El candidato de consenso puede ser Massa -, aportó Jalil.

De ahí, los gobernadores fueron a ver a Massa y luego a Cristina, que aceptó la negociación. De fondo, tal como trasmitieron los mandatarios, había una queja sobre la PASO pero, además, reservas sobre la hipotética fórmula Wado-Manzur que generó muy poca expectativa. De hecho, si bien el ministro del Interior publicó un spot en el que se lanzó como candidato presidencial, nunca se confirmó que haya una fórmula compartida con Manzur, aunque hubo fotos y videos compartidos para un anuncio que nunca se produjo.

El lanzamiento fallido de Wado se leyó, con el paso de las horas, como un error no forzado de Cristina. La versión de que Manzur sería su vice sumó desgano. Luego, los gobernadores dijeron que el tucumano se había cortado solo, y que De Pedro no parecía el mejor candidato. Salvo Osvaldo Jaldo, el tucumano, casi no hubo réplicas ni saludos de las postulaciones. Como contó el jueves elDiarioAR, la prioridad de los gobernadores era evitar las PASO aunque deslizaban, además, objeciones sobre la fórmula Wado-Manzur, que consideran con poco músculo para encarar una elección difícil.

En medio, Massa hizo circular su malestar con las primarias y se instaló la versión, que Economía desmintió, respecto a incomodidad del tigrense y advertencias sobre los riesgos de una interna para la estabilidad económica. En algunos ámbitos K, se tradujeron esos planteos casi en clave de extorsión.

Lugares

En el mundo K, anoche, deslizaban que la operación Wado formó parte de un movimiento para precipitar una negociación. Algo así como un señuelo. En medio, el ministro se sacrificó con un lanzamiento que lo hizo, por 24 horas, candidato a presidente. “Cristina lanzó a Wado para que Alberto no rompa y se vaya por afuera. Si no había acuerdo, Wado seguía hasta el final pero siempre estuvo contemplada la posibilidad de que un acuerdo excluía a Wado y le abría la puerta a Sergio”, coincidieron dos fuentes. Sin unidad, seguía Wado; con unidad, entraba Massa.

En medio, en el ida y vuelta, el presidente planteó condiciones: él pondría el vice y además se quedaría con dos lugares entre los primeros diez de la boleta de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. “No me pueden vetar los nombres que yo propongo”, reclamó. Tras una serie de consultas, Cristina dio el OK. Olmos confió que los postulados por Alberto serían Victoria Tolosa Paz, que irá en segundo lugar detrás de Máximo Kirchner, y Santiago Cafiero, que irá en el quinto escalón de la tira. Julio Vitobello, otro colaborador albertista, será candidato por CABA. Pidió, además, que las listas de Scioli y Tolosa Paz que se anotaron en distritos que no gobierna el peronismo podrán competir en las PASO.

Vía Olmos, Fernández siguió todo el proceso desde Olivos. En un momento de la tarde, cuando la negociación había parido un acuerdo, hubo una brevísima y fría comunicación telefónica entre el presidente y la vice. Scioli, luego de una conversación con el presidente, mandó a decir que se bajaba y que no pedía nada. A lo largo del sábado, habría un encuentro y una foto con Massa. Terminarán de completarse, además, los casilleros bonaerenses: Wado irá como candidato a senador y Axel Kicillof irá por su reelección junto a Verónica Magario.

Casi a medianoche, la CGT salió a respaldar la nueva fórmula. A pesar de confirmó el nuevo dueto, varios gobernadores respaldaron. Hubo, sin embargo, estupor en el universo K no solo por la bajada de De Pedro sino porque la fórmula carece de cristinistas puros y duros.

