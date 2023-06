Larreta y Bullrich confirmaron el ingreso de Espert al PRO como “primer paso” hacia la batalla final por Schiaretti

“Lo de Espert es el primer paso”. Horacio Rodríguez Larreta negoció a contrarreloj con Patricia Bullrich para que finalmente el PRO le abriera la puerta a José Luis Espert como nuevo miembro de Juntos por el Cambio. En una semana cargada de tensión interna por la “bomba” que tiró el alcalde al pedir la incorporación del cordobés Juan Schiaretti, el partido amarillo finalmente le dio este jueves fumata blanca al diputado libertario, según confirmaron bien temprano vía Twitter tanto el precandidato presidencial como el economista.

“¡BIENVENIDO JOSÉ LUIS ESPERT! El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al Kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien. Un Economista prestigioso con una profunda vocación de cambio, defensor de la democracia y de las ideas de la libertad! A partir del 10 de diciembre vamos a empezar juntos a hacer el cambio de nuestras vidas”, escribió Larreta en la red social.

¡BIENVENIDO JOSÉ LUIS ESPERT!



El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al Kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien.… pic.twitter.com/ffOM4fSwuP — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 8 de junio de 2023

Asimismo, Patricia Bullrich celebró la llegada de Espert pero volvió a marcar la cancha con respecto al ingreso de Schiaretti a la fuerza: “Desde las elecciones de 2021 brego para que José Luis Espert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo”, dejó clara su postura la dirigente del PRO en Twitter.

Desde las elecciones de 2021 brego para que @jlespert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos. Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que… pic.twitter.com/OPyNsvitIr — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 8 de junio de 2023

Por su parte, lejos de confrontar, Espert optó por compartir fotos suyas tanto con Larreta como con Patricia Bullrich. “Iniciamos un camino común por la lucha de la libertad para recuperar la Argentina. Ustedes y nosotros. Juntos”, posteó el libertario.

Negociaciones frenéticas

El comentario de un fiel operador del jefe de Gobierno revelaba el frenesí de las últimas horas. Por eso estaba en agenda una reunión de Espert con el titular del PRO, el bullrichista Federico Angelini, y el secretario general del partido, el larretista Eduardo Machiavelli.

El aval del PRO era el único que le faltaba a Espert para sumarse a la mesa chica de JxC. Ya tenía la aprobación de la UCR, que conduce Gerardo Morales; la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, y Encuentro Federal, de Miguel Ángel Pichetto. La resistencia amarilla correspondía a la negativa de Bullrich, quien buscaba condicionar su ingreso a cambio de que no sea precandidato presidencial. Teme que le robe votos por derecha.

No está definido aún el rol del diputado libertario en las elecciones, pero en el búnker de Bullrich circuló por chat que Espert no se anotaría como presidenciable. La ex ministra de Seguridad siempre quiso “que juegue donde más suma”, ubicándose entonces en la pelea electoral en provincia de Buenos Aires, distrito que le dio su actual banca en Diputados. Ahí competiría en la interna que ya tienen Diego Santilli, por el lado del alcalde porteño, y Néstor Grindetti, el elegido por Bullrich. “A Espert no lo quieren para ampliar, sino para cagar a Patricia”, fustigó un ultramacrista.

La presión de los aliados

Morales, Carrió y Pichetto presionaron este miércoles al macrismo para que no dé más vuelta sobre la ampliación de la coalición con Espert. Se hicieron eco de una jugada de Larreta en el Consejo Nacional del PRO, el martes por la noche, donde la voz cantante pidió ir en ese sentido. “Solicitamos al PRO que decida, con carácter perentorio, sobre la integración de Avanza Libertad y José Luis Espert”, firmaron los tres socios del partido amarillo. Y ganaron la pulseada.

“Se va a terminar de sellar el pacto”, había recogido este medio del operador larretista sobre la postal que habría entre Angelini y Machiavelli con Espert. “Estamos charlando”, había sido más críptica otra calificada voz amarilla, ligada a Bullrich. Posterior a esa reunión tendría que haber otra con el resto de la mesa nacional de JxC. Hay quienes aventuran que podría ocurrir también en las próximas horas.

Sería un cónclave para continuar el que quedó frustrado el lunes pasado en el comité nacional de la UCR, que se pospuso por la discusión que generó la novedad sobre Schiaretti. El mayor ruido lo ocasionó el senador Luis Juez, que viajó especialmente desde Córdoba para obturar esa discusión.

También aparecieron por la sede radical los diputados Ricardo López Murphy y Alberto Asseff y hasta hubo un grupo de personas con carteles contra el gobernador peronista. Morales, dueño de casa, acusó a Bullrich de armarle “un piquete” y pidió “un cuarto intermedio” en la reunión. El tema Espert se agotó apenas en ocho minutos.

El sello de Espert

La incorporación formal de Espert tiene aún cabos sueltos. Según el estatuto de JxC, los nuevos ingresos son partidarios y no personales. Es decir que tienen que contar con personería jurídica y estructura propia. Una fuente del PRO entendida en las cuestiones legales aseguró que el libertario “no tiene sello”.

Las dos veces que Espert fue a elecciones –en 2019 y 2021– lo hizo con respaldos prestados. Llegó a tener acuerdos con Unite por la Libertad, la UCeDé (Unión del Centro Democrático), el Partido Libertario de Córdoba, el Partido Autonomista y Republicanos Unidos de Buenos Aires.

Con ese antecedente, la duda está en cuál será el formato que cobije a Espert. En los últimos días la UCeDé le envió una carta a los titulares de los partidos de JxC para pedir su incorporación. “Nuestra incorporación será una renovación, un aire fresco a la coalición, una garantía para muchos argentinos, que el Cambio está en marcha y será definitivo”, reza la carta firmada por Andrés Passamonti.

Sin embargo, eso no significa directamente que haya un acuerdo con Espert. Según recogió elDiarioAR en la UCeDé, hace tiempo que no hay diálogo entre Passamonti y el diputado libertario. La última vez la conversación no dio sus frutos. “Las exigencias de Espert eran imposibles. Prácticamente quería tomar el control del partido”, agregó la fuente consultada.

“Sería su caballo de Troya”, graficó una voz macrista, que acusó a Larreta de “presionar” a la UCeDé para que le presten su sello a Espert. En Uspallata admitieron que el acompañamiento del libertario a través de la fuerza fundada por Álvaro Alsogaray “es una posibilidad”. Anoche, en LN+, Larreta dijo sobre el diputado: “Es un paso importante, esperemos se consolide en las próximas horas o días”.

El legislador de Avanza Libertad mantuvo también conversaciones con el Partido Autonomista. Otra opción es que ingrese como “extrapartidario”, aunque acompañando en la fórmula a alguno de los precandidatos. Así fue el caso de Pichetto cuando se sumó como vice de Mauricio Macri. El inconveniente es que ninguno de los presidenciables querrían esa posibilidad.

El después de Espert

Que el ingreso del diputado sea “el primer paso” significa para Larreta que hay más. En Uspallata reconocieron que la votación en el Consejo Nacional del PRO fue una jugada política “para marcar un antecedente”. Buscaron formalizar una estrategia de ampliación que tiene directa relación con la intención del jefe de Gobierno de firmar una alianza con Schiaretti.

“Espert es una primera etapa en la vocación de ampliar JxC”, reforzó a elDiarioAR un aliado de Larreta que no tributa en el PRO. Morales, Carrió y Pichetto bancan la jugada de ir por el mandatario provincial.

La sumatoria del peronista sería mucho más compleja, porque el gobernador ya avisó que no quiere sumarse a JxC. “Ellos quieren romper JxC y refundar algo nuevo”, señaló un larretista que sabe de las conversaciones subterráneas que hay entre Augusto Rodríguez Larreta –hermano del alcalde– con Florencio Randazzo, Diego Bossio y Carlos Gutiérrez.

A priori, el jefe de Gobierno no se la jugaría tanto –dice que “la unidad es un valor por sí mismo”– y, de hecho, fue el mandato que transmitió Machiavelli en Córdoba el martes. El armador federal de Larreta viajó especialmente para intentar apaciguar el enojo de los cambiemitas mediterráneo. Se reunió con los referentes locales del PRO y la UCR, principalmente con Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de la ciudad capital. Rechazó el convite el propio Juez, que justo ese día logró una foto con Macri.

Como la “opción B” que tiene Espert, Schiaretti también podría sumarse a JxC como un “extrapartidario” y acompañar, eventualmente, a Larreta en la fórmula. Al alcalde le serviría para robarle votos a Bullrich en las provincias del centro, pero el mandatario cordobés también rechazó esa posibilidad. Además tendría que negociar qué hacer con Morales, cuya suerte electoral está atada a la Convención nacional del próximo lunes. Hasta entonces no habría definiciones. “La pelota está en el aire. Hay que ver cuando baja”, dictaminó un larretista de paladar negro, y evitó aventurarse sobre el futuro: “Puede ser gol, palo-gol o afuera”.

MC