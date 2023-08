“Levántense el domingo, vayan a las urnas y voten”: Milei cerró su campaña en un estadio repleto

Javier Milei, por lo pronto diputado, aparecerá entre el público después de que haya sonado el shofar. El shofar es un instrumento de viento, uno de los más antiguos conocidos por el hombre, que se menciona en la Torá y que es ejecutado en las sinagogas durante las celebraciones judías. Todo eso lo dice la Wikipedia. Por ahora, en la pantalla central y las pantallas laterales del Movistar Arena, lo que vemos es la ilustración de un hombre con un cuerno apoyado en la boca. Abajo del hombre y escrita en letras blancas mayúsculas está la palabra “shofar”. El soplido que imaginamos genera este sonido envolvente, que calma los bombos y baja las luces. Es el cierre de campaña de La Libertad Avanza, el último gran evento antes de la PASO. El estadio está lleno de invitados y simpatizantes, debe haber unas 13 mil personas.

Milei quiere cerrar 11 ministerios, eliminar el "zaffaronismo" y casi todos los impuestos

Más

Cuando el hombre del shofar desaparece de la pantalla, sobreviene una serie de imágenes, una tras otra, como encadenadas. El precandidato a presidente liberal-libertario aún no ha pisado el escenario. Entonces vemos: edificios que se caen, bombas, explosiones marítimas, derrumbes, océanos partidos al medio, humo, fuego, olas gigantes, mucha espuma, más edificios que se caen, más explosiones, más fuego, más humo y polvo y escombros… Entonces sí, otra vez, lo obvio. ¿El caos o una referencia al cierre del Banco Central, uno de los primeros objetivos del candidato? Suena Panic Show, el tema de La Renga elegido por Milei para sus actos políticos. La Renga es para los liberales como la abuela a la que nadie escucha, ya pidió que no lo usaran pero acá no importa.

Cuatro bises de Panic Show después, Milei entra por un costado, bordeando el campo, muy cerca de su público. Lo abraza Ramiro Marra, un tipo al que le gusta que lo toquen. Antes de subir al escenario con Milei, Marra -precandidato a jefe de Gobierno porteño- se juntó con votantes en la plaza Los Andes, muy cerca de los ingresos al estadio. Se bajó del pogo porque “tenía miedo de perder el teléfono”. Jeje, nos reímos. Después vimos cómo lo llevaban en andas. Después lo vimos agitando una motosierra de cartón. Después lo vimos saliendo de bambalinas y extendiendo su mano a la gente que esperaba apretada en la valla. Marra besa, graba saluditos, pone la cara para la selfie. Marra capitaliza el tiempo que Milei no usa. Marra no le teme a las pieles de los desconocidos.

Hola a todos yo soy el León. Milei se pasea por el escenario. Los brazos en alto, la panza un poco al aire, sus candidatos atrás, en fila, ordenados. La ovación es total. Busca a Karina, su hermana. La abraza. Después de abrazar a Karina, saludará a los suyos. A Karina le dará su sobretodo de cuero negro. La hermana entiende el gesto, saluda con saludo de reina -brazo arriba, vaivén de muñeca- y se retira. A ella se le ocurrió esto. El Movistar Arena, una apuesta fuerte, fue idea de la hermana. Pensó que el Luna Park esta vez les quedaría chico. Allí y hace apenas dos años La Libertad Avanza celebró haberse quedado con dos bancas en Diputados y cinco en la Legislatura porteña. Karina mirará el resto del acto desde el costado. Los ojos fijos en el hermano, controlando todo.

“Necesitamos que vayan a votar”

“El domingo que viene son las elecciones más importantes de los últimos cien años. Tenemos la oportunidad de que ese grito de 2001, el famoso que se vayan todos, se convierta en una realidad y volvamos a abrazar las ideas de la libertad. Pero para eso necesitamos su apoyo, necesitamos que vayan a votar”. Detrás del atril, desde donde leyó un discurso, Javier Milei instó a ir a la urnas. Democracia, sí, y conveniencia también: en las elecciones provinciales se viene registrando una baja asistencia a las urnas.

La participación electoral está en descenso. En comparación a 2019, los votos cayeron en 14 de los 16 distritos que eligieron gobernador, por ejemplo. Las PASO para gobernador en Santa Fe rozaron el 60% de participación. En la ciudad de Córdoba, que eligió intendente, también. ¿A quién le conviene alentar el voto? A los partidos con menos estructura. Es el caso de La Libertad Avanza, cuyo armado a nivel nacional no sólo cuesta sino que estuvo cruzado por las denuncias por supuesta venta de cargos. “Levántense el domingo, vayan a las urnas y voten. Lleven a sus amigos, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos. No se queden en sus casas”, gritó Milei a su gente. Es cierto, Milei logró boletas en todo el país. También es cierto que le faltan fiscales: necesitan 112 mil, les faltan unos 40 mil. Hay otra certeza: Milei no tiene una década en política. Contra esta otra: se hizo popular en tiempo récord.

Motosierras, periodistas y cumbieros

El economista fue el único orador. Detrás suyo, siempre dentro del plano pero en silencio, estuvo su precandidata a vicepresidente, Victoria Villarruel. Durante su discurso, el último antes de las elecciones del domingo, Milei repasó la breve historia de su espacio político -siempre épica, siempre cuesta arriba- y repartió críticas a todos los referentes de la política. Pero no hubo nombres propios: Milei evitó nombrar a sus oponentes, incluso a los que no están en carrera. ¿Quién es la casta? La casta es una idea. “¡Motosierra! ¡Motosierra!”, alentó el público cuando se habló de recortes en el Estado.

Para él, los periodistas son o roñosos o ladrones o ensobrados. La periodista Marcela Pagano, ahora postulante a diputada nacional aplaudió los insultos: curioso, dado que gran parte de su carrera periodística la hizo en la redacción de Clarín y en los estudios de Radio Mitre, Canal 13 y América. El Dipy, candidato a intendente en La Matanza, aplaudió cuando Milei reiteró que su plan en materia de seguridad es “el que las hace las paga”. Alguien entre el público le pidió al cantante que le ponga un poco más de emoción al asunto: “Saltá Dipy dale”.

La economía de los últimos cien años fue central en su discurso de cierre. Desde que Argentina dejó de ser “el granero del mundo”, pasando por el 2001 y la reedición del que se vayan todos, hasta los últimos años, con el “Estado presente que solo beneficia a los que viven de él”. Hubo elogios para el fallecido Carlos Saúl Menem. “Con él llegó el teléfono para todos, volvió la luz, volvió el gas, desapareció la inflación y teníamos una moneda sana”, dijo Milei y se dio vuelta para señalar a Martín Menem, sobrino del ex presidente y su candidato a gobernador en La Rioja -quedó tercero, con el 15.56% de los votos-, presente en el escenario.

Un final con papelitos y el padrenuestro libertario

Hacia el cierre, Milei citó un tramo de la Constitución y remató: “Sé que muchos le tienen miedo al cambio, sé que a muchos no les gustan mis formas; pero esta elección no se trata de mí, se trata de ustedes, se trata del país que quieren para sus hijos y para sus nietos… Y que los que están en el medio son los políticos chorros”. El final fue con el padrenuestro libertario, unos párrafos escritos por “El Prócer”, el economista Alberto Benegas Lynch, un hombre que había bendecido el acto con un mensaje grabado. Apoyado en una rodilla, siempre vestido cuando si hubiese quedado varado en un balneario uruguayo en los 80, Benegas Lynch miró a cámara y dijo que, como ya había dicho él mismo en una ocasión similar: “Milei ya ganó”. Después, la fuerza de dos cañones trazaron un arco de papelitos blancos sobre el escenario. Fin de fiesta para Milei, el frontman que anoche rapeó para un estadio repleto y se retiró con un agradecimiento a su perro Conan y a los clonados. En cuarenta años de democracia, la Argentina nunca estuvo tan cerca de tener un presidente conservador, de derecha y anti-Estado.

VDM/NB