Manes aseguró que está “dispuesto a ser candidato” y se sube al ring de los presidenciables de JxC

Un rato después del encuentro cumbre de los principales dirigentes del PRO en San Isidro, donde primó más la foto de la unidad que las palabras y las definiciones en cuanto al futuro de la interna opositora, Facundo Manes, diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), otra pata de Juntos por el Cambio, oficializó sus intenciones de competir por la presidencia y suma un nuevo nombre a la larga lista de precandidatos de la alianza que ya supera la media docena de aspirantes. Sin acto ni evento, la formalización de su lanzamiento la enmarcará la recorrida por el Conurbano bonaerense y el interior del país que planea.

El neurocirujano aseguró además que ve con preocupación el “desánimo, dolor, bronca y sufrimiento social” marcado en la población, y planteó que el contexto no posibilita hablar de internas y candidaturas, aunque destacó que, a raíz de los pedidos de la sociedad, se siente capacitado para dar el salto. “El contexto cambió y mucha gente me preguntaba, me reclamaba y bueno, yo siento que estoy más cerca de ser candidato”, declaró en una entrevista a Infobae.

En la misma línea, expresó: “Estamos trabajando en construir una propuesta de estabilización y desarrollo para Argentina. Mi equipo técnico piensa que en 8 años Argentina puede duplicar las exportaciones, podemos ser el doble de ricos. Hoy exportamos 90.000 millones de dólares, podemos exportar 180.000 y podemos bajar la pobreza a la mitad en dos mandatos”.

DECIR PRESENTE, HACER FUTURO | Salir adelante. pic.twitter.com/ykNUcMXiwD — Facundo Manes (@ManesF) 28 de abril de 2023

Respecto al lanzamiento de su candidatura, Manes precisó que su intención es recorrer la provincia de Buenos Aires y el interior del país, y tener una fuerte presencia mediática. Además, descartó la posibilidad de protagonizar un acto como lo hicieron otros precandidatos de espacio, como por ejemplo, el titular de la UCR, Gerardo Morales quien eligió el Gran Rex para comunicarlo.

“Yo respeto la decisión de cada candidato. Veo una sociedad muy dolorida, muy angustiada, muy triste, muy depresiva y me parece que ver a candidatos, o una lucha por el poder, genera el efecto contrario, es contraproducente, pero yo respeto a cada candidato”, diagnosticó el legislador al tiempo que señaló que “la gente está en otra cosa”.

A pesar de compartir partido político, la relación entre Manes y Morales es por demás distante tras los encendidos cuestionamientos del neurocirujano al expresidente Mauricio Macri. Consultado respecto a una posible elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) con el titular de la UCR, el diputado evitó dar definiciones al respecto, y contrapuso la necesidad de una mesa de representantes de la fuerza.

“El radicalismo en el 2021 sacó -aproximadamente- la mitad de los votos de la coalición opositora que le ganó al Gobierno. Hace dos años debería haber habido una mesa de los representantes de los sectores pujantes y plantear cómo el radicalismo llegaría con un candidato empoderado”, afirmó, y completó: “Eso lamentablemente no sucedió, no se logró. A mí me votó en la interna de Cambiemos el 40% de la gente, esa gente no quería al PRO, tampoco al peronismo, y eso es el piso. La gente está reclamando eso y espero que la cúpula del partido tome nota”.

A su parte, indicó que las primarias son “la mejor herramienta que tiene hoy la Argentina para dirimir los liderazgos de la oposición”, y manifestó que repetirá la estrategia electoral de 2021, donde hubo una lista radical junto a representantes de la sociedad y de distintas fuerzas.

“La Argentina necesita alguien que pueda generar una nueva mayoría social para tener mayoría legislativa y transformar la Argentina. Cuanto más sectores mejor, pero siempre dentro de una idea de estabilizar la economía, con un consenso político y luego de encarar el desarrollo de una vez por todas. Para nada es una lista exclusiva radical, es lo que hicimos en el 2021, cuando 'dar el paso' incluía a mucha gente de diferentes sectores”, aseveró.

Por último, reveló que mantiene diálogo con la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, también precandidata de la coalición opositora, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, otro de los nombres que componen la larga lista que competirá por el sillón de Rivadavia bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, y con Mauricio Macri.

“Tengo diálogo con los tres. Con Patricia tuve una muy buena reunión en Mendoza, hablamos de la dificultades del país. Comparto valores con ella. Con Larreta también me he reunido, también coincidimos en que hay que hacer un gran espacio por fuera de los extremos y con Macri estoy en contacto”, concluyó Manes.

Con información de NA.

