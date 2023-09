Milei pausó su campaña pero un rumor lo forzó a volver a escena

Santiago Oría, el publicista que produjo el documental “La Revolución Liberal”, historia oficial sobre la irrupción de Javier Milei en el ecosistema político criollo, actuó como desmentidor oficioso y —aclara— casual de una versión que circuló en redes y sugería que el candidato libertario estaba, desde hacía unos días, recluido por razones de salud. El rumor giró con fuerza en la galaxia virtual a partir de la intervención del periodista mexicano Fernando Del Rincón, de CNN, que relató que tenía acordada una entrevista con Milei y que se la bajaron con 24 horas de antelación. Dijo, citando fuentes del entorno libertario, que lo querían “guardar” por diez días.

En medio de la escalada de versiones en las redes, Oría publicó una serie de tuits en los que contó que esa tarde estaban grabando un spot de campaña, en un local de La Libertad Avanza (LLA) en Pilar, con Milei y Carolina Píparo. Y fue más lejos: respondió el mensaje de un usuario que posteó un video del candidato de la semana pasada y afirmó que, desde entonces, no aparecía en público.

El publicista, un fan libertario, le aclaró al usuario que el último lunes Milei estuvo de caravana por San Martín, con su motosierra en mano, en el oeste del conurbano bonaerense. Dijo que esa “mentira está dando vueltas” y que cuando tuiteó no sabía que había, otra vez, resurgido con fuerza. “Cuando lo tuiteé no sabía que era el tema del día”, contó con ironía.

Las estupideces y mentiras que hay que leer! Hoy estuvimos grabando un spot con Milei y acá lo estamos editando. La campaña a todo motor mientras los demás se pinchan. pic.twitter.com/8lYvmMMp7l — Santiago Oría (@Santiago_Oria) 29 de septiembre de 2023

En el mundo Milei atribuyen las “operaciones”, tanto las políticas que lo vinculan a Sergio Massa como las personales —esta semana ligada a la salud del candidato— a la granja de trolls de Patricia Bullrich, un ejército que alguna vez funcionó en el dispositivo de Marcos Peña, luego mudó a otras identidades y jugó fuerte en la interna de Juntos por el Cambio contra Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Algunas cuentas que eran activas contra esos dirigentes ahora son las que agitan versiones contra Milei, dicen en LLA.

En este último episodio hubo un contexto particular: no es la primera vez que circulan rumores sobre el comportamiento de Milei, basados en sus reacciones públicas, pero por alguna razón en este caso hubo una reacción premeditada para salir a refutarlos en público. Oría, que no suele intervenir en los temas más allá de colaborar, por caso, en el armado de los equipos de fiscales, opinó vía Twitter pero funcionó, incluso, como un portavoz oficial al mostrar fotos con Milei que sirvieron para desmentir las versiones sobre internaciones y demás.

“Es todo mentira”, dicen en LLA sobre la cuestión de salud pero admiten que Milei decidió, hace unos días, reducir al mínimo sus apariciones. Tuvo, el lunes, una caravana por San Martín que relató Mauricio Caminos para elDiarioAR pero después salió del radar. El sábado anduvo, además, por Corrientes. Estaban en agenda otras tres caravanas para los próximos quince días pero las suspendió. A priori, quedaron para después del 8 de octubre, fecha de la segunda jornada de Debate Presidencial.

En paralelo, hasta que no haya nuevo aviso, Milei reducirá al mínimo su intervención en medios de comunicación. “Es obvio que se cuide”, explican a su lado y recuerdan que el candidato libertario está muy molesto con el trato que tienen con él los canales de noticias TN y LN+, estudios —sobre todo este último— que solía frecuentar y donde tenía horas de visibilidad y entrevistas amables. Esa primavera terminó. Milei adhiere a la teoría, muy difundida, de la relación comercial entre Mauricio Macri y LN+, lo que explica por otro lado que en el último tiempo haya tenido algunas criticas contra el expresidente que en otro momento se guardaba.

Reaparición

Este jueves, además de grabar el spot bajo la dirección de Oría, Milei le concedió otra entrevista a Alejandro Fantino que, según confiaron fuentes de LLA, se emitirá el sábado. “Tenía el compromiso”, explicó una fuente libertaria y argumentó que la razón de que haya aceptado una nota con Fantino y haya dado de la baja la nota con CNN tenía que ver con algo básico: la relación personal de Milei con el conductor y exrelator es de mucha confianza y cercanía. “A Fantino no le puede decir que no”, reveló una persona que los conoce a ambos.

Así y todo, la entrevista con Fantino podría servir, en la práctica, para acallar las versiones que circularon sobre su situación personal del candidato. El dato curioso es que la entrevista no se transmitirá en vivo. ¿Es habitual grabar entrevistas? ¿Es habitual hacerlo dos días antes de que se emita? Lo otro que desordena el mapa de ruta que contaban estos días en LLA era que Milei quería salir de la pantalla antes del debate para volver a aparecer en ese escenario con algo de sorpresa.

Si, como dicen, este sábado se publica la entrevista con Fantino, pierde la sorpresa o bien se trata de un plan para llegar al debate con algunas discusiones sobre la mesa. Que se haya grabado el jueves responde, explican, a que Milei tener tiempo en los últimos días antes del debate para terminar de ordenar su exposición. Estuvo leyendo, cuentan, mirando temas y pidiendo información. La figura clave, más allá de su hermana Karina Milei, es Nicolás Posse, un empresario al que conoce de Corporación América y que pidió licencia en el holding de Eurnekian para colaborar en la campaña del libertario.

Posse coordina los equipos técnicos y es quien escolta a Milei con las cuestiones temáticas. Pero el candidato es el que define los ejes, los enfoques y hasta el que redactó, de puño y letra, las preguntas que le hará a los demás postulantes. “Javier es así, muy detallista, no quiere resúmenes, quiere leer él los temas y aprenderlos bien”, cuenta una persona de su cercanía.

Lo otro que ocurrió, en paralelo al silencio de Milei, fue que se resolvió tácticamente un scrum de voceros para no quedar en desigualdad de condiciones en la pelea mediática al apagarse la voz del candidato. En esencia, son tres: Píparo, la candidata a vice Victoria Villarruel y el candidato a jefe de Gobierno, Ramino Marra, el más expansivo y que trata de emular los modos estridentes del candidato presidencial. Marra trata, de su modo, de ocupar la agenda y de ganar rodaje y visibilidad. Marra transitó algunos renglones que generaron polémicas y críticas.

PI/JJD