Milei hace ruido en la Iglesia: organizan un encuentro interreligioso en su contra

El terremoto político-religioso que generó Javier Milei al cuestionar al Papa Francisco sigue generando réplicas. A la contraofensiva de los curas villeros, con José María “Pepe” Di Paola a la cabeza, y del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien puso en duda la posibilidad de que el líder del Vaticano viaje a la Argentina, ahora la base de la Iglesia católica está buscando dar un paso más: concretar un encuentro interreligioso para enviar una fuerte señal simbólica contra la figura del libertario.

Crece el malestar dentro de la Iglesia por los ataques de Javier Milei al Papa Francisco

El cónclave busca integrar en una misma manifestación política-religiosa a referentes de distintos credos, tanto católicos como evangélicos, musulmanes y judíos, entre otros cultos. El operativo tiene entre sus armadores al propio padre “Pepe”, así como a Juan Grabois, ex candidato presidencial del oficialismo y dirigente de diálogo directo con Francisco, y de manera diagonal involucra también a la administración del gobernador Axel Kicillof.

Aunque el evento está en una fase de conversaciones preliminares, según supo elDiarioAR de al menos tres fuentes distintas, se está pensando como fecha posible para concretarse el 4 de octubre próximo, día en que se conmemora el tercer aniversario de la encíclica papal “Fratelli tutti”, que versa sobre “la fraternidad y la amistad social”. La jornada tendría un inevitable impacto en el debate público: sería en medio de los debates presidenciales de los domingos 1 y 8 de ese mes, y a menos de veinte días de las elecciones del 22.

“Habemus muchos muy preocupados. Hay que hacer más cosas para concientizar y lograr redes de contención frente al avance de Milei, para defender los valores de la democracia, del Estado presente, la memoria y la justicia social”, dijo a este medio una figura religiosa al tanto de las conversaciones preparatorias. “Estamos rezando para ir a un balotaje”, agregó en clave electoral la fuente, ante la posibilidad concreta de que el postulante de La Libertad Avanza pueda ganar en primera vuelta.

“Se está intentando armar un encuentro ecuménico con distintos credos para repudiar la figura de Milei”, recogió este medio en el círculo de confianza de Grabois, quien puso a uno de sus alfiles al frente de esa misión: Juan Ignacio Torreiro, secretario de Culto de la provincia de Buenos Aires –nombrado por Kicillof en ese cargo en julio de 2011–. Justo ayer Grabois se involucró públicamente en la polémica que abrió Milei: lo cruzó muy fuerte en redes sociales y dijo que sus agravios son “una instigación a la violencia colectiva”.

La elección del aniversario de “Fratelli tutti”, la encíclica social del Papa Francisco, sumará más leña al fuego. La encíclica es un documento en el que los Papas comunican a los obispos y fieles los que consideran son los fundamentos importantes de su doctrina, esos aspectos que creen que son necesarios destacar. Ocurre que eso que para Jorge Bergoglio es importante es todo lo que para el líder libertario está mal: Francisco sostiene que el derecho a la propiedad privada debe ser secundario al derecho a vivir con dignidad, que aunque la deuda externa debe ser pagada no puede comprometer el crecimiento y la subsistencia de los países más pobres.

“El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad”, dice la encíclica que en otro tramo reclama una “política centrada en la dignidad humana y no sujeta a las finanzas porque el mercado solo no resuelve todo”, y menciona a los “estragos” provocados por la especulación financiera.

Génesis y “Apocalipsis”

El encuentro interreligioso tiene su génesis en la inédita misa de desagravio hacia el Papa que a principios de mes organizó el Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares de la Capital y Gran Buenos Aires en la parroquia Virgen de Caacupé, en la Villa 21-24. Fue una respuesta de los párrocos al calificativo del libertario de que el jefe de la Iglesia es “el representante del maligno en la Tierra”.

Esa ceremonia fue el puntapié para el encuentro interreligioso que se está organizado para la primera semana de octubre. Es que hasta Barracas, además de figuras políticas y de organizaciones sociales, también se acercaron referentes de otros credos, como el rabino Damian Karo, decano del Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista. Este martes iba a haber una reunión entre el padre “Pepe” y Karo para avanzar en el encuentro ecuménico, pero se pospuso.

“Milei ya no ve a los demás como contrincantes políticos, sino que empuja al odio emocional de la gente. Con la idea de la motosierra y la destrucción busca aniquilar al otro”, planteó ante elDiarioAR el rabino Karo, de buena llegada con Francisco.

La posibilidad de un encuentro interreligioso contra Milei también se da en un contexto en que Milei hizo públicas sus intenciones de convertirse al judaísmo –hace dos fines de semanas viajó a Miami para pasar Shabat con amigos–. Según supo este medio, hay sinagogas en la Capital Federal donde los rabinos están predicando contra la figura del libertario.

De hecho, días después de las PASO, Jordán Raber, rabino de la comunidad Bet El –del barrio porteño de Belgrano–, escribió en un texto publicado en el sitio Nueva Sión: “La clase política argentina no ha sabido interpretar ni dar una respuesta a los problemas que acucian a la sociedad. La figura de un mesías que nos arranque de esta situación de incertidumbre no se avizora en el horizonte de ninguno de los frentes. No hay prospectos beatos o inmaculados que traerán consigo la salvación. Sería insensato, en este sentido, entregarse a cualquier tipo de pretensión mesiánica, pero resulta un imperativo no rendirse ante el apocalipsis de lo público, ante la exacerbación de las brechas estructurales que dividen a ricos y a pobres, a la exaltación del individualismo y la alienación más voraces que algunos proponen”.

La Iglesia, preocupación en silencio

Si bien Grabois y Di Paola son figuras de contacto directo con Francisco, en el armado del acto interreligioso a priori no está participando la cúpula de la Iglesia. Sí podría haber un aval implícito, como ocurrió con la misa en desagravio: fue oficiada por el obispo Gustavo Carrara, vicario general de la arquidiócesis de Buenos Aires y responsable de la Pastoral de las Villas, pero trascendió que tuvo el OK del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, y del titular del Episcopado, Oscar Ojea.

Hasta el momento, sólo se expresó públicamente Ojea, obispo también de San Isidro. El pasado lunes 11 de septiembre, luego del raid mediático en el que el candidato de LLA calificara al Papa de “encarnar al maligno”, dijo: “es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones”.

En declaraciones difundidas por la Conferencia Episcopal Argentina, Ojea agregó: “Uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades. Como expresó monseñor Gustavo Carrara el Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión. Pero, por otra parte, también es un Jefe de Estado al que se le debe un respeto particular”

Desde entonces, la cúpula de la Iglesia optó por permanecer en silencio. Lo cierto es que fuentes eclesiásticas, transmitieron a elDiarioAR su preocupación por lo que representa Milei. “Hay una gran preocupación por los ataques al Papa, pero a la vez respetamos el voto de la gente, esa siempre fue la política de la Iglesia: respetar el voto popular”, expresaron fuentes del organismo que nuclea a los obispos católicos.

Desde la Conferencia Episcopal fueron enfático en advertir tres elementos puntuales sobre la figura y los movimientos de Milei: la falta de interlocutores en su entorno “con los cuales dialogar”, “su desconocimiento del derecho religioso y de los derechos humanos”, ya que “de lo único que habla es de economía”, y el “ataque directo hacia la figura del Papa”.

“Ese es un límite al cual no vamos a dejarlo pasar”, dijeron las fuentes consultadas, que agregaron que la Iglesia se puso “en guardia” en los últimos días, aunque negaron que vaya a haber una contestación del propio Francisco: “Nos subieron todas las alertas. No vamos a poner al Papa a la altura de Milei, no lo vamos a bajar al barro, está en otro nivel”. En esa estrategia hay de por sí una lectura: Francisco es un jefe de Estado, Milei aún es candidato a.

Lejos de dar marcha atrás en sus dichos, la semana pasada Milei acusó a Francisco en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson de ser cómplice de “dictaduras sangrientas”. “No sé si está en sus cabales, si tiene una ideología o un problema psicológico”, le contestó Di Paola al libertario el domingo en una entrevista radial. Allí ratificó que no lo convocará a una reunión con los curas villeros, como ya hizo con Sergio Massa y Patricia Bullrich, a menos que el libertario se disculpe públicamente.

Entre los candidatos, la polémica de Milei ya tuvo su impacto. Generó un inesperado acercamiento de Massa al Papa –el tigrense espera aunque sea una señal desde el Vaticano que pueda serle de insumo electoral– y hasta Bullrich le pidió “ayuda” a los curas villeros para que el Pontífice visite el año próximo al país. La postulante de Juntos por el Cambio abrió su propio canal de diálogo con el Papa, enviándole una carta que fue contestada a los cuatro días, según publicó El Cronista Comercial la semana pasada. Los curas villeros tienen en agenda próxima recibir a Juan Schiaretti, otro de los candidatos presidenciables.

MC/MG