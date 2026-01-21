El Gobierno acelera la reforma laboral y Diego Santilli negocia apoyos con Figueroa y Frigerio

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este miércoles con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, como parte de las audiencias que viene manteniendo en las provincias para conseguir apoyos para la reforma laboral, una iniciativa sobre la que el Gobierno se muestra optimista de cara a su sanción en las sesiones extraordinarias de febrero.

El encuentro entre Diego Santilli y Rolando Figueroa tendrá lugar a las 11 en la sede de la Gobernación, indicaron fuentes oficiales.

En tanto, el ministro del Interior se reunirá el jueves con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a quien lo une la militancia en el PRO.

Según una importante fuente con acceso al despacho presidencial, en la administración libertaria aseguran tener el número necesario para aprobar el proyecto que se tratará del 10 al 11 de febrero.

Asimismo, descartan cambios en el articulado, aunque admiten que no tendrían problemas en implementar modificaciones siempre y cuando “no alteren el espíritu de la norma”.

“No veo por qué los aliados no nos acompañarían. Todos se benefician con la reforma laboral”, expresó una importante fuente.

En el Gobierno destacan además que ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar, en referencia a los mandatarios Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

En en la Casa Rosada descartan de todos modos implementar “compensaciones” a los gobernadores que se muestran reticentes al articulado tributario del proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“La compensación va a surgir del crecimiento que va a generar, tanto en sus recursos propios como en la coparticipación”, sintetizó ante este medio una fuente inobjetable.

El presidente Javier Milei convocó el lunes a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la ley de Glaciares, según se publicó en el Boletín Oficial.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, que lleva la firma de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

Con información de Noticias Argentinas

JIB