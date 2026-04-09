El Gobierno activó en el Senado el pliego del hijo de Rosatti como juez y premió a una aliada con una embajada

El Senado de la Nación avanzó este jueves con una agenda cargada que incluyó el ingreso formal de 78 pliegos judiciales, la aprobación de ascensos en las Fuerzas Armadas y el aval a la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá, en medio de cuestionamientos de la oposición.

Durante la sesión, los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores tomaron estado parlamentario tras su lectura en el recinto. Se trata de la primera tanda de postulaciones, en un contexto en el que el Poder Judicial acumula más de 300 vacantes.

A partir de ahora, se abrirá el proceso de publicación de antecedentes, presentación de impugnaciones y respaldos, y posteriormente los candidatos deberán asistir a audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos, que se realizarían en los primeros días de mayo. Luego, los pliegos deberán ser aprobados por mayoría simple en el recinto.

Entre los nombres incluidos aparecen figuras con vínculos relevantes dentro del ámbito judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para un tribunal federal en Santa Fe; María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso $LIBRA.

El avance de estos nombramientos forma parte de una estrategia del Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia, una deuda pendiente en los primeros años de gestión, y que ahora busca destrabar con un escenario más favorable en la Cámara alta.

En paralelo, el Senado aprobó con 45 votos a favor y 26 en contra el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. La designación generó fuertes críticas del peronismo, que la acusó de haber negociado el cargo a cambio de su voto favorable a la Ley Bases.

Desde el oficialismo rechazaron esas acusaciones y defendieron la trayectoria política de la neuquina. La votación contó con el respaldo de bloques aliados, mientras que sectores opositores mantuvieron su rechazo durante el debate en el recinto.

La sesión también incluyó la aprobación de los ascensos de los jefes militares Oscar Santiago Zarich, Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, así como el tratamiento de otras designaciones.

El clima político estuvo atravesado por fuertes cruces. Legisladores del peronismo impulsaron cuestiones de privilegio contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, en medio de críticas por la situación económica, los escándalos de Manuel Adorni y el caso $LIBRA. Incluso, desde ese espacio se deslizó la posibilidad de avanzar en un juicio político contra el Presidente. “No entiende nada, está pirado”, dijo José Mayans en pleno recinto.

CRM