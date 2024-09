El Gobierno acude a sus aliados para el Presupuesto y está en duda que Caputo vaya a Diputados a defenderlo

El Presupuesto 2025 que presentó Javier Milei el domingo por la noche comienza su derrotero en el Congreso. Con la meta oficial de que sea sancionado por ambas cámaras hacia noviembre-diciembre, el Gobierno motorizó desde este lunes una serie de reuniones para diagramar la estrategia parlamentaria de la famosa ley de leyes. Esa agenda contempla en una primera fase encuentros internos para alinear la tropa propia y encarar cuál será el grado de apertura al diálogo con los aliados del centro, necesarios para tener una mayoría que apruebe la norma.

En ese marco el dato sobresaliente es que en las próximas horas habrá una cumbre de libertarios con el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien la oposición espera con ansias en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja para que responda preguntas. “Toto” se reúne este miércoles solo con José Luis Espert y Ezequiel Atauche, las espadas de La Libertad Avanza en las comisiones de Presupuesto en Diputados y Senado, respectivamente. También estará en esa cumbre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmaron en la Casa Rosada.

No está firme la decisión de que el funcionario dé la cara ante los legisladores en los próximos días, lo que sería de alto voltaje. Ya se ausentó cuando varios de sus pares del gabinete fueron al Congreso para defender la ley Bases. Sin embargo hay voces filo-oficialistas que anticipan que sí iría: “Seguramente va a ir Caputo”, dijo ayer Oscar Zago, jefe del bloque MID y flamante aliado de LLA.

El tratamiento parlamentario concreto del proyecto de gastos anuales del Estado comienza cuando se reúne por primera vez la comisión de Presupuesto de Diputados, actualmente con la lapicera a cargo de Espert. Es en ese cuerpo de trabajo que suele exponer el ministro de Economía para defender los números oficiales. Lo que hizo Milei en el recinto la noche del domingo fue un mero monólogo político transmitido por cadena nacional, sin posibilidad a que haya un ida y vuelta con los legisladores. Buscó quitarle cierta presión a Caputo, a quienes en la oposición critican por no querer aceptar el convite. “Tiene pánico escénico”, lo fulminó un muy importante diputado del ala dialoguista.

Pero la primera reunión de la comisión de Presupuesto aún no está convocada oficialmente: se estima que podría ser recién para la semana que viene. El oficialismo tiene allí 6 de los 48 miembros. Llega a 15 si suma los filo-libertarios del PRO y el MID. Unión por la Patria ostenta 20 sillas; el radicalismo, 6; el espacio de Miguel Pichetto, 2; Innovación Federal, 2, y el resto se reparten entre la Coalición Cívica, la Izquierda y Producción y Trabajo de San Juan. La balanza inclinada para el oficialismo lo obliga a tener que negociar con los espacios dialoguistas del centro y las fuerzas provinciales, sobre todo para lograr el despacho de mayoría que luego se lleve a votar al recinto para su media sanción.

Párrafo aparte será el desafío de convencer a los gobernadores, porque el Presidente les exigió acelerar un ajuste en sus cuentas de US$ 60.000 millones (Este lunes, Espert corrigió esa cifra y dijo que son US$20.000 millones). En ese sentido ayer hubo un Zoom entre Francos y Caputo con los mandatarios provinciales, que rechazan la exigencia de Milei.

Espert advirtió este lunes que espera que la oposición amigable acompañe el proyecto de “déficit cero” que plantea Milei: “Seguiremos gobernando con un presupuesto ajustado por resoluciones del Ministerio de Economía, resoluciones administrativas de la Jefatura de Gabinete y decretos”, dijo el legislador en radio Rivadavia.

En la misma línea se manifestó el vocero presidencial, Manuel Adorni, que abrió la puerta a que se acepten cambios en el proyecto: “Sería extraño que se rechace el Presupuesto. Lo único que hace es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. Entra en debate y se podrá debatir un montón de puntos, pero rechazar…”, puntualizó, y concluyó: “No nos metemos en lo que es el debate fino y las cuestiones legislativas, y en el caso ese no me quiero adelantar demasiado, pero es obvio que si no aprueban el Presupuesto deberemos seguir con el Presupuesto del año pasado”. El kirchnerismo y hasta el presidente de la UCR, Martín Lousteau, cuestionaron duramente la proyección de gastos oficial.

El puntapié de la estrategia parlamentaria del Gobierno ocurrió este lunes al mediodía con una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada. Ya no fue Karina Milei la que recibió a los legisladores libertarios y aliados, sino Francos y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En esa reunión el Presupuesto se tocó por arriba, pero sí se discutió el inminente veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Acompañó la avanzada oficialista el diputado macrista Alejandro Finnochiario, experto en la materia. Fuentes parlamentarias aseguraron que “pronto” se publicaría el veto.

Más tarde la rosca política se trasladó al despacho de Martín Menem, en el primer piso de la Cámara baja. Allí se armó un scrum de los economistas que tienen el oficialismo y sus aliados para salir a defender al Presupuesto 2025. Además de Espert, en el oficialismo está Bertie Benegas Lynch, secretario de la comisión. En el PRO van a tener un rol en el tratamiento Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, que responden más a Patricia Bullrich que a Mauricio Macri. “Estamos a favor del déficit cero”, cerró filas con el Gobierno la bullrichista Silvana Giudici.

Fue una cumbre informal. La primera reunión formal para el Presupuesto 2025, afirmó otra fuente al tanto de las negociaciones, será la de mañana en Casa Rosada con Caputo y Francos a la cabeza.

