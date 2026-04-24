El Gobierno reafirma el reclamo sobre la soberanía de Malvinas y rechaza la postura británica

El canciller Pablo Quirno reafirmó el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas en un contexto internacional atravesado por tensiones diplomáticas y un posible cambio en la posición de Estados Unidos. “La Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas”, sostuvo el funcionario, en referencia a “las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Quirno insistió en la voluntad del país de retomar el diálogo bilateral con Londres. “La República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en la que están inmersas”, expresó.

Las declaraciones del canciller se producen luego de que la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, reafirmara la posición de su país tras la difusión de información sensible sobre la política exterior estadounidense. “Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, y la autodeterminación reside en los isleños”, publicó la funcionaria en X, en línea con la postura histórica de Londres.

En la misma sintonía se expresó el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty, quien ratificó el compromiso del gobierno británico con la defensa del archipiélago y el principio de autodeterminación de sus habitantes.

El endurecimiento del discurso británico se da tras la filtración de documentos del Pentágono que revelan que la administración del presidente Donald Trump evalúa retirar su respaldo tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las islas. La medida, aún en análisis, podría responder a tensiones con el gobierno del primer ministro Keir Starmer, en particular por desacuerdos en materia de política internacional.

De concretarse, el giro implicaría un cambio significativo en la histórica alianza entre Washington y Londres, al tiempo que abriría una ventana de oportunidad diplomática para el reclamo argentino. Actualmente, Estados Unidos reconoce la administración de facto británica del archipiélago, aunque admite la existencia de la disputa de soberanía.

Este escenario coincide, además, con un momento de alineamiento entre la Casa Blanca y el gobierno de Javier Milei, que en los últimos meses profundizó su cooperación en materia de seguridad y defensa con Washington.

A 44 años de la guerra de 1982, el conflicto por las Islas Malvinas vuelve así al centro de la agenda internacional, con nuevos actores, tensiones cruzadas y una posible reconfiguración del equilibrio diplomático que podría incidir en una disputa que permanece sin resolución desde 1833.