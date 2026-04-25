Luis Guastini asumió como director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay. El ejecutivo amplió su alcance tras más de ocho años al frente de ManpowerGroup Argentina como director general y, en su nuevo rol, quedó a cargo de continuar liderando la estrategia y la operación de la compañía en esos tres mercados.

La designación le asigna la responsabilidad de impulsar el crecimiento, la innovación y el desarrollo del talento en la región. El cambio de función se enmarca en un escenario en el que la transformación del trabajo redefine las reglas y las oportunidades de crecimiento en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Guastini cuenta con más de 28 años de experiencia en gestión estratégica de negocios y capital humano. Desde 2017 lidera la operación de ManpowerGroup en Argentina. Su trayectoria se vincula con transformación organizacional, empleabilidad y futuro del trabajo, además de una orientación a resultados.

En cuanto a su formación, es abogado por la Universidad de Buenos Aires y posee especializaciones en asesoramiento jurídico de empresas, negociación y gestión estratégica de recursos humanos. También participa en organizaciones empresariales: integra el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), preside el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), es presidente de Junior Achievement Argentina y director del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Además, es autor del libro “¿El fin del trabajo?”.

Al referirse a su nuevo cargo, Guastini afirmó: “Es un honor asumir este nuevo desafío regional dentro de ManpowerGroup”, dijo Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay. “Continuaremos acompañando a las organizaciones en la transformación del mundo del trabajo”, dijo Guastini.